防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓
國會亞太裔核心小組（CAPAC）三位聯邦眾議員趙美心、孟昭文、Mark Takano及加州多位民意代表，22日上午在爾灣市出席「從社區到國會：如何遏止仇亞事件」座談，聽取社區代表親身經歷的仇亞事件，及他們對遏止仇亞情緒繼續蔓延的建言。
應邀參與發言的包括代表南加州的聯邦眾議員趙美心、代表紐約州的聯邦眾議員孟昭文、代表河濱縣的聯邦眾議員Mark Takano、加州州眾議員 Dave Min、代表加州檢察長的Damon Brown、爾灣市議員Tammy Kim、即將接任爾灣學區教委的Jeff Kim、橙縣亞太裔社區聯盟執行長Mary Anne Foo、Stop AAPI Hate執行長Cynthia Choi及多位社區代表。
代表社區組織及教會發言的橙縣角聲中心執行長黃之怡表示，今年5月發生在拉古納伍茲的爾灣基督長老教會槍擊案，震驚整個社區， 她接到許多政府單位、社區組織及教會來電慰問， 並希望提供協助，由於爾灣基督長老教會成員大多說台語，橙縣角聲中心為他們安排祈禱會、心理輔導、法律、翻譯等協助。
黃之怡認為，防範仇亞事件必須從教育著手，不論是學生或成年人都應該接受相關的培訓。她也建議政府機構增聘能講各種語言的工作人員，並與社區組織合作，因為亞裔移民可能更加信任社區組織。
「從社區到國會」會議由橙縣亞太裔社區聯盟（OCAPICA）及Stop AAPI Hate等多個組織聯合主辦。根據Stop AAPI Hate的統計，從2020年3月到今年3月該組織總共收到1500件仇亞事件，其中四成發生在加州。
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