我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓

記者蕭迪玉／爾灣市報導
應邀出席「從社區到國會」座談的主講人，圖左起Damon Brown、Cynthia Choi、孟昭文、趙美心、Mary Anne Foo、Mark Takano及Tammy Kim。（記者蕭迪玉／攝影）
應邀出席「從社區到國會」座談的主講人，圖左起Damon Brown、Cynthia Choi、孟昭文、趙美心、Mary Anne Foo、Mark Takano及Tammy Kim。（記者蕭迪玉／攝影）

國會亞太裔核心小組（CAPAC）三位聯邦眾議員趙美心、孟昭文、Mark Takano及加州多位民意代表，22日上午在爾灣市出席「從社區到國會：如何遏止仇亞事件」座談，聽取社區代表親身經歷的仇亞事件，及他們對遏止仇亞情緒繼續蔓延的建言。

應邀參與發言的包括代表南加州的聯邦眾議員趙美心、代表紐約州的聯邦眾議員孟昭文、代表河濱縣的聯邦眾議員Mark Takano、加州州眾議員 Dave Min、代表加州檢察長的Damon Brown、爾灣市議員Tammy Kim、即將接任爾灣學區教委的Jeff Kim、橙縣亞太裔社區聯盟執行長Mary Anne Foo、Stop AAPI Hate執行長Cynthia Choi及多位社區代表。

代表社區組織及教會發言的橙縣角聲中心執行長黃之怡表示，今年5月發生在拉古納伍茲的爾灣基督長老教會槍擊案，震驚整個社區， 她接到許多政府單位、社區組織及教會來電慰問， 並希望提供協助，由於爾灣基督長老教會成員大多說台語，橙縣角聲中心為他們安排祈禱會、心理輔導、法律、翻譯等協助。

黃之怡認為，防範仇亞事件必須從教育著手，不論是學生或成年人都應該接受相關的培訓。她也建議政府機構增聘能講各種語言的工作人員，並與社區組織合作，因為亞裔移民可能更加信任社區組織。

「從社區到國會」會議由橙縣亞太裔社區聯盟（OCAPICA）及Stop AAPI Hate等多個組織聯合主辦。根據Stop AAPI Hate的統計，從2020年3月到今年3月該組織總共收到1500件仇亞事件，其中四成發生在加州。

橙縣角聲中心執行長黃之怡代表華裔社區提供建言。（記者蕭迪玉／攝影）
橙縣角聲中心執行長黃之怡代表華裔社區提供建言。（記者蕭迪玉／攝影）
出席「從社區到國會」座談的社區組織代表合影。（記者蕭迪玉／攝影）
出席「從社區到國會」座談的社區組織代表合影。（記者蕭迪玉／攝影）

加州 眾議員 爾灣

上一則

北美華人會計師協會慶30周年 嘉賓雲集

下一則

福全健保 提出自付額上限計畫

延伸閱讀

糧食券被盜沒補償 國會議員籲改革

糧食券被盜沒補償 國會議員籲改革
提高亞太裔參政 爾灣社區對談首場聚焦應對仇亞 降低通膨及基建法案對中小企影響

提高亞太裔參政 爾灣社區對談首場聚焦應對仇亞 降低通膨及基建法案對中小企影響
NASA宇航員訪皇后區公校 鼓勵亞裔突破自我

NASA宇航員訪皇后區公校 鼓勵亞裔突破自我
亞裔屢被遺忘…孟昭文等籲民眾公投發聲

亞裔屢被遺忘…孟昭文等籲民眾公投發聲
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元
孟昭文訪森林小丘洪災區 籲市府回購受災屋

孟昭文訪森林小丘洪災區 籲市府回購受災屋

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適