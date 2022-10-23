防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓

應邀出席「從社區到國會」座談的主講人，圖左起Damon Brown、Cynthia Choi、孟昭文、趙美心、Mary Anne Foo、Mark Takano及Tammy Kim。（記者蕭迪玉／攝影）

國會亞太裔核心小組（CAPAC）三位聯邦眾議員 趙美心、孟昭文、Mark Takano及加州 多位民意代表，22日上午在爾灣 市出席「從社區到國會：如何遏止仇亞事件」座談，聽取社區代表親身經歷的仇亞事件，及他們對遏止仇亞情緒繼續蔓延的建言。

應邀參與發言的包括代表南加州的聯邦眾議員趙美心、代表紐約州的聯邦眾議員孟昭文、代表河濱縣的聯邦眾議員Mark Takano、加州州眾議員 Dave Min、代表加州檢察長的Damon Brown、爾灣市議員Tammy Kim、即將接任爾灣學區教委的Jeff Kim、橙縣亞太裔社區聯盟執行長Mary Anne Foo、Stop AAPI Hate執行長Cynthia Choi及多位社區代表。

代表社區組織及教會發言的橙縣角聲中心執行長黃之怡表示，今年5月發生在拉古納伍茲的爾灣基督長老教會槍擊案，震驚整個社區， 她接到許多政府單位、社區組織及教會來電慰問， 並希望提供協助，由於爾灣基督長老教會成員大多說台語，橙縣角聲中心為他們安排祈禱會、心理輔導、法律、翻譯等協助。

黃之怡認為，防範仇亞事件必須從教育著手，不論是學生或成年人都應該接受相關的培訓。她也建議政府機構增聘能講各種語言的工作人員，並與社區組織合作，因為亞裔移民可能更加信任社區組織。