亞太裔社區對談 應對仇亞成焦點

團隊比賽獲獎第一名代表，與南加玉山基金會副理事長王潞潞（右四）、南加玉山科技協會多位理事，以及仁愛醫療集團（AHMC ）邱文達執行長（右一）合影。（記者張庭瑜╱攝影）

南加 玉山科技協會與仁愛醫療集團合辦「南加健保創新論壇」16日（周日）邀請五位遠端、AI醫學 專家分享最新研究。

南加玉山基金會並於會中捐贈1萬5000元獎金，給此次創業競賽的前三名優勝公司，第一名Allotrope Medical inc.在現場領取1萬元，第二和第三名得獎公司都在台灣，通過視訊直播參加競賽，並分別領取3000及2000元。

當天主講人有台北醫學大學人工智慧醫療研究中心李友專教授、Kura Care楊凱傑執行長、Aneuvo 羅怡凱執行長、醫守科技龍安靖執行長、英偉達資深AI解決方案架構總監古普塔（Pradeep Kumar Gupta）。

創業競賽由Allotrope Medical inc.、 Taiwan Jungu 、DotSpace依序拿下前三名。南加玉山基金會副理事長王潞潞表示，基金會成立宗旨就是鼓勵年輕人創新創業，在過去基金會也多次頒發鼓勵創業獎學金。這次也相當榮幸能參與並提供獎金。雖然獎金數目不大，但希望勉勵年輕人繼續奮發向上。

Allotrope Medical inc.總裁黃阿爾伯特（Albert Huang ）表示，這次團隊設計的設備適用於輔助手術 ，並在過程中幫助主刀醫師提高手術安全性、效率、以及精準性。當初設計這款設備，靈感來自於自己在2016擔任外科醫師時，在諸多手術過程中發現精準性及效率都遠遠未達自己預期，並在家中日夜苦思，最終設計出這款設備的原型，也是他創業的起點。這次獲獎對他來說意義重大，他所代表的不僅是台裔美國人的身分，也是無數積極想推動醫療科技業的人之一，很感謝公司及身邊親友支持，他會把這些支持化作動力，在未來繼續努力邁進。

幾位就讀國中的學生在研討會舉辦之際，販售手繪繪本，內容將顯微鏡下的世界，以簡單易瞭解的方式、藉由繪畫、文字描述，將深奧的科研世界活化起來。作者石若溪（Lucy Shi）表示，這本書結合了生物學的元素和藝術的元素，讓被大家誤解、認為無聊的科研界較為有趣，也希望藉此吸引年輕讀者的興趣。 研討會第二日，參與民眾熱情不減。（記者張庭瑜╱攝影） 手繪繪本作者石若溪賣書為玉山科技協會籌款。（記者張庭瑜╱攝影）

媽媽朱亞珍表示，並沒有特別培養石若溪對自然科學的興趣，但她在工作時間，有帶領高中團隊指導科研項目，而孩子可能就是在潛移默化之下對此產生興趣。但現階段並不會過多勉強孩子往科學方向引導，希望看到的是孩子主動對科學接觸了解，並充滿熱情時，才會加以引導。

石若溪在這兩天的義賣共籌得400元，並將金額全數捐贈給南加玉山科技協會。