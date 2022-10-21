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州檢察長邦塔：逾半仇恨犯罪 未被當仇恨案件調查

記者趙健／洛杉磯報導
邦塔指出，超50%的仇恨犯罪未被當做仇恨案件去調查 。（記者會截圖）
邦塔指出，超50%的仇恨犯罪未被當做仇恨案件去調查 。（記者會截圖）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）21日在記者會上表示，目前仇恨犯罪的形勢不容樂觀，一方面立法機構應完善對仇恨犯罪的法律定義，另一方面地方檢察官辦公室應改進案件的調查方式，委派有仇恨犯罪調查經驗的人進行「垂直調查」（Vertical Prosecution）。

邦塔指出，加州2021年仇恨犯罪案件創下歷史新高，已連續三年增長，是911事件後從未見過的水平。具體來說，2021年的仇恨犯罪較前一年同期增長33%，其中，針對亞裔的仇恨犯罪數量，從前一年的89起上升至247起，增長了177.5%。這些案件不僅僅只是數字，而是一起起真實發生的、對個人和家庭的傷害。

記者會上，邦塔對目前仇恨犯罪的法律定義表示擔憂。他認為，關於仇恨犯罪的法律定義還不夠明確，使受害者在提供證明時往往面臨很多困難，這是加州立法部門可以完善的地方。亞太裔對仇恨犯罪其實並不陌生，但在實際案件處理的過程中，有很多仇恨犯罪並沒有被當做仇恨犯罪去調查，這是主要是因為界定犯罪行為是否涉及仇恨因素非常困難，這給受害者帶來痛苦——明知是仇恨犯罪，但卻無法證明。

邦塔表示，有超過50%的案件並沒有被當做仇恨犯罪去調查，我們應該首先從這方面去努力。我們鼓勵地方檢察官辦公室委任專門的檢察官對此類案件進行「垂直調查」，從案件的開始到結束都由一人負責，這樣可以更好地幫助受害者。

邦塔還提醒，作為受害者，在遭遇仇恨犯罪時，一定要盡可能地收集關於仇恨的證據，比如受害者應盡可能記下犯罪嫌疑人關於仇恨的言論，以及對嫌疑人的仇恨行為進行詳細描述。如果可能的話，通過照片和影像來記錄仇恨犯罪現場。

邦塔還特別指出，當案件的受害者認定自己的案件為仇恨犯罪，但卻被區域檢察官辦公室拒絕以仇恨犯罪處理時，這類案件可以通過特殊通道遞交至他的辦公室，將由州檢察官辦公室對案件進行調查。

仇恨犯罪 檢察官 加州

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