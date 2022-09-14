反亞裔仇恨 鄭博仁籲積極發聲

亞市居民Susan郭（前排右三）去年參加在聖蓋博舉辦的反亞裔仇恨遊行。（圖：讀者提供）

亞凱迪亞（Arcadia）作為華人占60%的城市，且目前華人比率日益增加，但多年來華洋一直和諧共處。市議會的五名市議員也一直保持至少一人是華裔的局面，現在市議會則有兩名華裔市議員。

亞市副市長鄭博仁一直都很關注亞裔 權益，鼓勵大家積極發聲。他去年參加洛杉磯地區悼念亞特蘭大亞裔仇恨受害者悼念遊行等活動。他表示，首先需要區分仇恨事件（Hate Incident）和仇恨犯罪 （Hate Crime）。仇恨犯罪包括基於受害人表現出的，或實際的特徵或種族、膚色、宗教、國籍、性取向、性別、性別認同或殘疾而實施的犯罪。仇恨犯罪必須涉及「犯罪」，並且通常是暴力犯罪，例如：襲擊、謀殺、縱火、故意破壞、或威脅實施此類犯罪。即使從未實施犯罪，也可能包括共謀或要求他人實施此類犯罪。仇恨犯罪是可能導致入獄的嚴重犯罪。

鄭博仁曾參加反亞裔仇恨的遊行。（圖：讀者提供）

仇恨事件是偏見 不涉及暴力

仇恨事件是不構成犯罪的偏見，不涉及暴力、威脅或財產損失；最常見的例子是種族誹謗形式的言論。仇恨事件是由仇恨引起的行為，但可能是一個或多個原因，它不是犯罪。仇恨事件包括：辱罵、侮辱、在居民的財產上展示仇恨材料、張貼不會導致財產損失的仇恨材料，或在公共場所分發帶有仇恨信息的材料。因此根據定義，沒有上升到犯罪水平的偏見行為，被稱為仇恨事件。而仇恨犯罪屬於犯罪，需要由市檢察官 和地區檢察官執法機構處理。

鄭博仁表示，據他了解，亞市目前沒有發生仇恨犯罪案件。但這並不意味著在一個人的動機是非法行為的情況下，沒有發生犯罪。但要受到仇恨驅使，一個人一定是因為偏見而做出這一行為，因此仇恨犯罪一般來說很難證明和起訴。也就是說，如果有人覺得發生仇恨犯罪，請務必報告警方；當受害者不願意發聲，社區就無法獲得執法部門或檢察官的保護。

彼此不是敵人 新冠才是大害

他說，新冠疫情肆虐美國期間，全美各地的亞太裔團體及個人紛紛慷慨解囊，向當地醫院、前線應急救援人員、各級政府、警消部門等，捐獻了大量醫療物資及救援物品，幫助社區度過重重難關。而仇恨言論及暴力行為威脅著美國民主價值、社會穩定與和平。大家必須維護原則，沉默就是對偏見和仇恨的縱容及漠不關心。大家不是敵人，當下真正的敵人是攻克新冠疫情，需要全社會同心協力共同抗疫，民眾更要加強社會團結，為人人建設一個更美好的家園。

許多亞裔在遭遇仇恨犯罪時不願意報案，因為他們擔心自己被認定為證人後，會成為被報復的目標。根據鄭博仁做市議員和律師的經驗，證人都很少成為目標。案件中的被告不會傷害證人，因為如果發生這種情況，將被調查的第一個人就是被告。