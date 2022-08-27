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Becky Monroe：仇恨犯罪、事件有區別 助受害人獲賠償

記者王若然／洛杉磯報導
加州政府公民權利部（civil rights department）策略方法和外部事務副主任Becky Monroe。（視頻截圖）
加州政府公民權利部（civil rights department）策略方法和外部事務副主任Becky Monroe。（視頻截圖）

亞裔遭遇種族仇恨，為何有的案件不予起訴？仇恨事件和仇恨犯罪的界線是什麼？受害者什麼情況下可以取得賠償？

加州政府公民權利部（civil rights department）策略方法和外部事務副主任Becky Monroe，在反對仇恨亞裔論壇上，清楚地解釋了仇恨事件和仇恨犯罪兩者的區別。還介紹受害者如何從政府部門獲得幫助的辦法。

Monroe說，仇恨犯罪是某人給予種族歧視犯下的罪。例如某人對他人進行人身攻擊，是基於國籍、膚色等原因，這就構成仇恨犯罪。仇恨事件有兩種，其中一種觸犯法律，雖然不是刑法（criminal law），但可能觸犯民法。其他仇恨事件雖然不觸犯法律，但仍很傷人。

公民權利部助討公道

Monroe所工作的加州政府公民權利部可以幫助受害人釐清案件性質，分析是否觸及法律。另外，還可幫助受害者獲得可能的賠償。她說，根據Ralph Law的條款，如果受害人在案件中有經濟損失，可獲得一定數量的經濟賠償。另一種賠償成為「injunctive relief」，是指受害人在案件過程中為了阻止某人不法行為受到的損失。

仇恨亞裔事件、犯罪的受害人，可以至加州政府公民權利部地方辦公室，或至https://calcivilrights.ca.gov/查詢更多訊息。網站有中文等多種語言。

此外，加州政府公民權利部將在今秋上線新的防仇恨熱線：「California vs hate」，幫助仇恨事件、犯罪受害人。屆時可通過多種方式幫助受害人。包括為受害人講解應對仇恨的選擇。例如遇到仇恨事件的受害人不知道該怎麼處理，該部門可以為受害人找出幾種可能的解決方案。

加州 仇恨犯罪 亞裔

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