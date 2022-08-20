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經文處長投書美媒 譴責中國挑釁

洛杉磯訊
台北經文處黃敏境處長向美媒投書報導。（經文處新聞組提供）
台北經文處黃敏境處長向美媒投書報導。（經文處新聞組提供）

眾議院議長裴洛西訪台後，中國頻繁在台海地區軍演文攻武嚇，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，發表題為「美國眾議院議長裴洛西訪台是對蓬勃發展民主的致敬，而不是破壞印太地區穩定的機會之窗」(House Speaker Pelosi's Visit to Taiwan is a Salute to a Thriving Democracy, Not a Window of Opportunity to Destabilize the Indo-Pacific Region )專文，投書主流媒媒體，將在8月18日至24日期間於南加州21家城市週報刊出。文章譴責中國在台灣海峽和印太地區，試圖透過實彈演習和經濟制裁單方面改變現狀，不具正當性，中方的挑釁反應已嚴重影響了國際和平與安全。

黃敏境處長在專文中指出，裴洛西此次訪台並非史無前例，符合美國對1979年「台灣關係法」堅定承諾的長期作法。此次重要訪問不僅代表美國對台灣堅若磐石的支持，也重申和彰顯美國對台灣充滿活力民主的支持。台灣有權鞏固與其他民主國家的關係，中國不能對一個自由民主國家與誰交往發號施令。黃處長表示，在世界譴責中華人民共和國的非理性行為之際，台灣將與理念相近國家一起維護現狀，捍衛共享民主與尊重人權等普世價值。為防止兩岸發生不必要的軍事衝突，並迅速損害全球經濟，台灣也將繼續保持強大嚇阻力量並自我克制。中國的大規模實彈軍事演習及發射飛彈，企圖瓦解2,300萬愛好和平台灣人民的士氣，且意在向國際社會發出不准干預的訊息。

黃處長於文末結論呼籲國際社會不要絕望，繼續與台灣站在一起，維護台灣海峽及印太地區的和平與穩定。

裴洛西 眾議院 加州

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