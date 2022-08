洛杉磯仇恨犯罪 今年或再創新高

圖為競選標語遭到塗鴉,也是仇恨犯罪現象之一。(本報系資料照片)

南加大 (USC)旗下非營利機構Crosstown指出,2022年上半年洛杉磯市警局(LAPD)登記在案的仇恨犯罪 ,就已349件,較2021年同期的299件增加20%。如果這個趨勢不改,今年紀錄可能再度刷新去年紀錄;2021年仇恨犯罪達596件,已是歷史新高。

聖伯納汀諾加州大學 (Cal State San Bernardino)的「仇恨和極端主義中心」(Center for the Study of Hate and Extremism)主任Brian Levin,告訴Crosstown,因為下半年碰到選舉,政客過激的發言,可能誘發各類針對性仇恨,致使仇恨犯罪更為猖獗。

LAPD對於仇恨犯罪的定義為,針對性別、種族、族群、性傾向、宗教或殘疾的攻擊、傷害與威脅。不光只是加州,全美在近年來的仇恨犯罪案件數量都在增加。

2021年全年針對亞裔的仇很犯罪明顯增加,但2022年上半年16件,少於去年同期23件。針對跨性別與LGBTQ族群的仇恨犯罪,2022年上半年大幅增加,由八件增加至30件;針對黑人的仇恨犯罪較去年同期增加15%,達到90件。

2022年上半年的349件仇恨犯罪中,45%涉及攻擊、傷害,六分之一為破壞或未持武器的威脅。雖然警方統計數據可以作為參考指標,但是專家認為黑數更多,可能原因包括擔心遭到報復、疏離感或不相信警方。