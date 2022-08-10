阿罕布拉確保各族裔和平共處 警方加強與亞裔企業聯繫

阿市華裔市議員黃幼平認為，檢察長賈斯康將仇恨犯罪從增刑範圍移除，導致犯罪分子為所欲為。（受訪者提供）

自新冠疫情爆發以來，中國病毒論在社會上廣為流行，仇視亞裔 的犯罪行為隨之在美國各地激增。南加洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）亞裔居民占一半以上，當局表示，儘管仇恨犯罪 在這個城市並不多見，但政府十分重視，積極採取各種措施，確保各族裔之間和平共處。

華裔議員籲看到立即報案

阿罕布拉市反仇恨犯罪資源表格

阿市華裔市議員黃幼平（Katherine Lee）認為，民眾無論自己遭遇仇恨犯罪，或作為目擊者看到類似案件發生，都應立即報案，告訴警方是什麼樣的人具體做了哪些行為，如果有嫌犯照片更好。「鄰里之間一定要相互守望，雖然阿市很少發生仇恨犯罪，但嫌犯可能在其他城市頻繁作案，及時報案有助警方盡快鎖定嫌犯。」

黃幼平同時指出，很多華人不願報警，不敢與警方交流，這樣會導致嫌犯為所欲為，繼續作案，「有些華人擔心報復，但這不大可能，因為仇恨犯罪的嫌疑人大多偷偷摸摸作案，他們不會報復，警方也不會透露報案人任何信息。」

阿市警察 局長Kelley Fraser表示， 如果居民是仇恨犯罪的受害者，或者目睹暴力行為發生，應立即撥打警局電話 (626) 570-5151，匿名者可撥打 (800) 222-8477。同時，洛縣的「LA vs Hate 」計畫免費提供後續服務和資源支持，亞裔青少年中心( Asian Youth Center）、「亞美公義促進中心」（Asian Americans Advancing Justice）也在網站上彙編相關資源，以幫助社區反對仇恨犯罪。

阿市警察局長Kelley Fraser表示， 確保公眾安全是警方的首要任務，零容忍仇亞犯罪。（受訪者提供）

針對近年來全美反亞裔仇恨情緒的高漲，阿市警局加大與社區中亞裔企業的聯繫力度，局長Fraser說，「我們多次訪問亞裔企業，保證會為他們服務，並提供有關如何共同努力確保社區安全的信息。」

去年，來自阿罕布拉、羅斯密（Rosemead） 、聖蓋博（San Gabriel）和蒙特利公園（Monterey Park）的城市領導人，與阿市教師協會成員一起參加反對仇恨犯罪和種族主義的集會和遊行。與此同時，阿市通過一則針對亞裔社區仇恨的譴責公告，聖蓋博谷地區的警察局也發表聯合聲明，表達對亞太裔社區的支持。

黃幼平表示，洛縣檢察長賈斯康上台後，將仇恨犯罪從增刑範圍移除，「正因為這樣犯罪分子更加為所欲為，比如一起因仇恨亞裔發生的攻擊案件，只有攻擊行為本身可被起訴，但不會因仇恨動機加刑，如果只是言語文字上的仇恨表達，也不會有任何實質性的的指控。 」

市議會建議納入增刑範圍

今年5月23日，阿市五名市議員聯合簽名給賈斯康發了一封郵件，信中指出：阿市是一個由不同種族和文化背景人群組成的多元化社區，令人擔憂的是，SD20-08不允許對仇恨犯罪提出增刑，阿市議會建議修訂SD20-08，將仇恨犯罪納入增刑範圍，以保護社區成員。

此外，為抵制仇恨犯罪，阿市警局專門製作一本小冊子，並翻譯成中文、西班牙文版本。在宣傳冊中，警方解釋為什麼要舉報仇恨犯罪，「當您報案時，就參與了阻止仇恨犯罪的運動，每一份報告都有助於描述所在地區的實際情況，如果及時報告仇恨犯罪，就可能阻止類似事件發生在其他人身上。警局了解情況越多，越能更好地保護社區中的每一個人。」

警方同時向市民列舉各種安全提示，比如避開危險區域，包括黑暗的停車場、小巷、靠近灌木叢、牆壁和籬笆的步行道；夜間行走時，不要戴耳機聽音樂，確保可以聽到街道聲音；與遇到的行人目光接觸，留意周圍情況，尤其是附近行人和車輛；使用公共交通工具，例如Uber、巴士和出租車；使用智能手機上的追蹤功能，幫助追蹤行程，並與家人和朋友分享信息；離開不安全場所，如感到威脅，撥打911；避免夜間獨自行走，如果與不認識的人一起回家，同行前了解同伴，將他們介紹給朋友，並交換姓名和電話號碼。

阿市警局表態，確保公眾安全是警方的首要任務，不允許社區中存在因新冠病毒引發的針對亞裔的任何歧視性仇恨犯罪，不容忍對任何人的暴力行為和損害財產的行為。