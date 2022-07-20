反仇恨／聖蓋博敦促交流求同存異 降低種族歧見危害

聖蓋博市各族裔居民展開星條旗愛國一心。（丁言愉臉書）

2022聖蓋博市「感恩美國」升旗典禮園遊會，市長丁言愉（後排左四）及市議員吳程遠（後排左五）與民同樂。（丁言愉臉書）

自2020年初新冠病毒疫情爆發以來，洛杉磯 縣的亞太裔居民遭遇了前所未見，和令人痛心的仇恨犯罪 攻擊事件。聖蓋博 谷是南加州亞太裔人口最集中的地區，地方政府的主要工作是確保公共安全，聖蓋博市（San Gabriel City）透過文化交流、敦促族裔和睦相處，預防針對亞太裔的犯罪；透過市縣夥伴合作、資源共享，降低危害性，維護亞裔權益。

聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）說，該市亞裔占65%，拉丁裔近25%，組成了城市的基本人口。多年以來，兩大族裔雖有文化差異，但求同存異；政治歧見，以多數選民意見為依歸。因此，基本上和諧相處，安居樂業。

但是，2020年新冠肺炎爆發後，洛杉磯地區發生的攻擊亞裔仇恨犯罪事件激增，洛杉磯縣人際關係委員會年度報告有詳細數據。但是，聖蓋博市並未出現類似案件，市警局也未接獲相關報案，雖然其他類別的犯罪案件，但並不屬於仇恨性質。

遇仇恨犯罪 可求助警方

丁言愉分析，原因之一可能是城市的亞裔人口占大多數，在社區自然形成了一種相互依存和守望相助的關係，較少有種族歧視和排外思潮。此外，城市警局重視社區安全，雖然沒有設立仇恨犯罪專線，但警局保護所有受害人。市民如果受到攻擊，可以撥打電話求助，包括一般的心理輔導。如果需要醫療性的健康教育，可以向洛杉磯縣和州政府部門求助。聖市警局有業務合作，可以幫助有需要的人士推薦。但是，如果要在市警局聘用專業心理醫師，提供心理健康服務，市府預算有限，目前做不到。

丁市長表示，他一直鼓勵市民，如果遭遇仇恨犯罪，立即給警局打電話求助，如果有生命危險撥打911。該市還有一條洛杉磯縣專線211，位於該市Las Tunas大道的一棟辦公樓內，提供幾十種語言服務，包括種族歧視、家庭暴力。如果遭遇非生命危險攻擊，市民可以撥打這支電話求助及諮詢。他也通過華文媒體向社區宣傳，鼓勵市民善用資源。

2020年5月發生佛洛伊德事件（George Floyd）後，有人鼓吹刪減警察經費（Defund Police）。丁言愉堅決不同意，他認為警力應當加強，不能削減警局經費，甚至還在合理的範圍內加薪。當前招募警察及消防員有困難，而且是一個普遍現象。聖市警局有職缺，正在招募新血，雙語人員優先，目前市警局有兩個義警會講中文。

推文化交流 助族群和諧

丁言愉認為，推展文化交流，豐富文化生活，促進族群和諧，可以降低對立和衝突。他上任後成立「人際平等關係連接委員會」（Human Equity, Access and Relations，HEAR），旨在促進和倡導公平、進入、多樣性、社會正義、安全、相互欣賞、提高文化能力、積極的群體關係和尊重社區所有成員。該委員會請來一位大學教授講解有關「隐形的偏見」，透過講課和訓練，了解到偏見是一種不知不覺、根深蒂固的意識，會造成歧視和對立。他鼓勵市府員工去聽講和培訓，改善服務多元化市民。

2022衝浪聖蓋博音樂節，藝術家載歌載舞，各族群市民其樂融融。（記者丁曙／攝影）

丁言愉強調，多元文化是一種資產，某個族裔的傳統節日也可以成為全體市民的共同節日，例如，2月農曆新年春節、6月衝浪聖蓋博音樂節、7月「感恩美國」升旗典禮園遊會、10月餃子啤酒節等，都是城市各族裔市民共享節日、其樂融融的機會，也是加強溝通、避免對立、降低犯罪率的一個方法。今年10月，他將以市長身分主持「餃子啤酒節」，歡迎全體市民以及聖蓋博市周邊城市的居民共襄盛舉，同樂盡歡。