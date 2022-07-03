異族通婚 仍難跨越歧視界線

異族通婚，是否能讓加州擺脫美國的身分認同政治。(Unsplash/Kristina Litvjak)

異族通婚，是否真的能讓加州 擺脫美國的身分認同政治（identity politics）？

洛杉磯 時報專欄作家格斯特（Justin Gest）撰文指出，儘管多元文化，一直是加州引以為傲的特點，然加州政治仍受美國其他地區種族界線影響，甚至美國人黨派身分的界線，如今主要與「個人身分」界線重疊，美國政治與「我們是誰」等問題，有著深層關聯性。

格斯特撰文指出，來自不同種族或宗教社區人之間的關係和婚姻，原本分隔於不同社會的界線變得模糊。當多族裔或宗教的人口通婚時，他們就不太可能毀謗另一半，從而影響黨派之間的界線。

他指出，在法律上，加州是美國率先提出通婚的州。在「佩雷斯訴夏普案」（Perez vs. Sharp）中，加州最高法院推翻了禁止白人與少數族裔通婚的加州法。

這項於1984年的裁決，裁定歧視 性法律違反憲法對正當程序和平等保護的要求，比美國最高法院在「Loving夫婦訴維吉尼亞州」（Loving vs. Virginia）跨種族婚姻合法化早了18年。

根據丕優研究中心（Pew Research Center）對美國人口普查局數據最新審查，美國近半數異族通婚人口，集中在加州。

數據指出，約3%美國新婚夫婦為異族通婚。至2015年，這一比例上升至17%，洛杉磯大都會地區，22%新婚夫婦來自不同族裔，聖地牙哥28%。

如今，美國六分之五的異族通婚中，有一方為白人，西裔與白人婚姻約占42%，白人與亞裔為15%，白人與非裔占11%。

儘管異族愈來愈多，但在美國，群體間接觸範圍仍狹窄。益普索公眾事務（Ipsos Public Affairs）研究表明，去年57%美國人從未與不同族裔者共進晚餐。

然而，在這個世界上最富有的民主國家中，美國人卻最常出現黨派與種族衝突。在移民、穆斯林和非裔等議題上，民主和共和黨民意存在著50個百分點差異。

然而，即使異族通婚的孩子（混血兒），經歷也是好壞參半。

格斯特直言，混血兒人士認為，他們背景使他們對多元文化觀念更開放。心理學家發現，沉浸在多族裔社區中，會降低白人概括種族傾向。

然而，混血兒也同時面臨著嚴重歧視，他們經常被迫認同某一個族裔，他們的認同和歸屬感，可能被與他們身上有著共同族裔血液者懷疑。

格斯特認為，若加州要擺脫美國身分政治，「需重新定義或打破目前分裂我們的社會界線。」