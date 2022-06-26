八寶辣醬

「八寶辣醬」是一種拌醬，因為料豐，因此它也是一道菜，既可就著乾飯吃，也可佐以稀飯、拌麵、夾饅頭、長燒餅或吐司食用，另外也可捲入任何一種餅皮做為捲餅享用。只要湊出八種食材，無論是肉類或海鮮配蔬菜 ，抑或全素食材，走華麗風或樸實版，悉聽尊便。

材料：

豬絞肉300公克、米酒3大匙、生抽1大匙、白胡椒粉少許、蝦米1大匙、蒜3瓣、辣椒1條、蔥2根、甜麵醬2大匙、辣豆瓣醬1大匙、已去皮迷你胡蘿蔔和毛豆仁各100公克、中型豆乾4片、竹筍150公克、乾木耳5朵、雞骨湯1/2杯、鹽和鰹魚粉各少許、溫室黃瓜1條、芡粉1大匙、水3大匙、辣油1大匙、麻油少量、去衣原味花生3/4杯。

八寶辣醬食材

作法：

1.將豬絞肉放入碗內，加入米酒、生抽和白胡椒粉抓拌均勻後醃片刻；蝦米稍微泡水後瀝乾切碎；蒜、辣椒和蔥切末，白蔥花和綠蔥花分開；迷你胡蘿蔔、豆乾和竹筍皆切小丁、乾木耳放入水中泡發後洗淨切碎、溫室黃瓜切小丁；芡粉和水調勻。

2.炒鍋淋入適量的油，油熱後加入蝦米碎、蒜末、辣椒末、白蔥花、甜麵醬和辣豆瓣醬以中小火炒香。

3.加入醃好的豬絞肉，轉中大火翻炒直至絞肉炒散且呈棕色，出鍋備用。

4.以鍋內剩餘的油炒迷你胡蘿蔔丁、毛豆仁、豆乾丁、竹筍丁和木耳碎約3分鐘。

5.淋入雞骨湯，再加鹽和鰹魚粉調味翻炒至湯汁沸騰。

6.加入黃瓜丁和先前炒好的豬絞肉翻拌，淋入芡水，再次翻拌。

7.淋入辣油和麻油，拌炒均勻，此時可再試味道、做調整。熄火。

8.趁熱加入花生和綠蔥花翻拌均勻，八寶辣醬即完成。

小叮嚀：

1.可以選用普通小黃瓜2條代替溫室黃瓜。黃瓜勿久炒，以保持爽脆的口感。

2.為保花生的脆度，花生在最後的步驟才加入。

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