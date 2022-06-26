我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

料理功夫／清爽雪碧小黃瓜3吃

伊蓮小姐
雪碧醃黃瓜
雪碧醃黃瓜

小黃瓜是從小吃到大的蔬菜，兒時記憶中媽媽最常做涼拌小黃瓜給我們吃，因為故鄉東北的爸爸喜歡吃這道涼菜，所以我們也跟著愛上了。

雪碧醃黃瓜

材料：

小黃瓜2條、蒜頭4～5顆、雪碧約500毫升、白醋適量、砂糖少許（可加可不加）。

作法：

1.小黃瓜洗淨，不需要削皮直接去頭尾，用刨刀順著小黃瓜一層一層刨出長條片狀。

2.小黃瓜刨成片後，整齊有序堆疊起來，放進保鮮盒裡面。

3.把蒜頭剝皮壓碎，撒在小黃瓜片上，加入少量砂糖、白醋，最後倒入雪碧淹沒小黃瓜片，蓋上蓋後放進冰箱，1小時後即可享用。

小叮嚀：

嗜辣者可加些辣椒丁。

黃瓜捲佐芝麻醬

黃瓜捲佐芝麻醬
黃瓜捲佐芝麻醬

材料：

雪碧醃黃瓜適量、市售芝麻醬適量、黑芝麻粉適量。

作法：

1.將雪碧醃黃瓜一片片捲起來。

2.擺放在盤中，淋上芝麻醬，撒上黑芝麻粉即可。

雪碧黃瓜大拌菜

雪碧黃瓜大拌菜
雪碧黃瓜大拌菜

材料：

雪碧醃黃瓜適量、杏鮑菇1條、金針菇1/2包、市售芝麻醬適量、黑芝麻粉適量。

作法：

1.杏鮑菇洗淨去頭尾，刨成片狀後用滾水汆燙，撈起濾乾備用。

2.金針菇去頭洗淨，用滾水汆燙，撈起濾乾水分。

3.把所有食材跟芝麻醬稍微拌勻，最後撒上黑芝麻粉即可。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜 蔬菜 世界日報

上一則

料理功夫／八寶辣醬

下一則

新聞眼／美國學術界 勞力或有酬 榮譽卻無價

延伸閱讀

酸甜勁辣 泰式涼拌菜3道

酸甜勁辣 泰式涼拌菜3道
料理功夫／香菇芋頭粥

料理功夫／香菇芋頭粥
料理功夫／涼拌蘆筍老莖

料理功夫／涼拌蘆筍老莖
料理功夫／蘋果西打燒肉

料理功夫／蘋果西打燒肉

熱門新聞

想退休後過上悠閒而無慮的生活，要做好退休財務規畫。（Getty Images）

退休理財 華人有3優勢3劣勢

2022-06-19 10:28
華人的下一代多不願意和父母住在一起，退休、養老及長期護理應有獨立的打算。（Getty Images）

封面故事／這3類人 最需要退休年金

2022-06-19 16:21
2019年8月夫婦倆長征3255哩抵達舊金山。(圖作者提供)

封面故事／十年鋪成退休路

2022-06-19 12:45
這棟房子大多用橡木和落地大片玻璃建築，造型獨特。圖皆由作者提供

地產投資 / 出價多一塊錢 搶下豪宅

2022-06-19 02:06
有了孩子後，也是設立遺產信託的指標。（istockphoto）

封面故事／防患未然 擇機設立信託

2022-06-19 02:28
一家人在聖地牙哥動物園合影。(作者提供)

封面故事／提早理財 安逸享天年

2022-06-19 15:49

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律