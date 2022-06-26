料理功夫／清爽雪碧小黃瓜3吃

雪碧醃黃瓜

小黃瓜是從小吃到大的蔬菜 ，兒時記憶中媽媽最常做涼拌小黃瓜給我們吃，因為故鄉東北的爸爸喜歡吃這道涼菜，所以我們也跟著愛上了。

雪碧醃黃瓜

材料：

小黃瓜2條、蒜頭4～5顆、雪碧約500毫升、白醋適量、砂糖少許（可加可不加）。

作法：

1.小黃瓜洗淨，不需要削皮直接去頭尾，用刨刀順著小黃瓜一層一層刨出長條片狀。

2.小黃瓜刨成片後，整齊有序堆疊起來，放進保鮮盒裡面。

3.把蒜頭剝皮壓碎，撒在小黃瓜片上，加入少量砂糖、白醋，最後倒入雪碧淹沒小黃瓜片，蓋上蓋後放進冰箱，1小時後即可享用。

小叮嚀：

嗜辣者可加些辣椒丁。

黃瓜捲佐芝麻醬

黃瓜捲佐芝麻醬

材料：

雪碧醃黃瓜適量、市售芝麻醬適量、黑芝麻粉適量。

作法：

1.將雪碧醃黃瓜一片片捲起來。

2.擺放在盤中，淋上芝麻醬，撒上黑芝麻粉即可。

雪碧黃瓜大拌菜

雪碧黃瓜大拌菜

材料：

雪碧醃黃瓜適量、杏鮑菇1條、金針菇1/2包、市售芝麻醬適量、黑芝麻粉適量。

作法：

1.杏鮑菇洗淨去頭尾，刨成片狀後用滾水汆燙，撈起濾乾備用。

2.金針菇去頭洗淨，用滾水汆燙，撈起濾乾水分。

3.把所有食材跟芝麻醬稍微拌勻，最後撒上黑芝麻粉即可。

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