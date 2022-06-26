地產迷思／不肖兒該列信託受益人？

湯慧言看著妻子花白的頭髮、顢跚的身影，眼眶禁不住紅了起來。兩位六旬夫妻坐在老人活動中心，觀賞中心的老人國樂隊表演，湯慧言不知道這種日子還能持續多久。幾個月前，湯太太輕微中風 ，被送到醫院急救，因為急救的早，湯太太不但沒有生命危險，後遺症也很輕微，只是走路右腿有點瘸，右臉肌肉有點僵硬而已，對日常生活沒有嚴重影響。但湯慧言卻清清楚楚地感覺到老、死逐漸來臨。夫妻結縭42年，眼看最後一段旅途終於開始了。

在漫長的42年婚姻裡，湯慧言夫婦生養了兩位兒女，年幼的時候都就讀紐約市 的公立學校。長女今年39歲，大學時沒有獎學金，半工半讀，從社區大學讀起，一直讀到長島石溪大學（Stony Brook）歷史系畢業，共花了八年。大學畢業後，就在紐約市的高中裡任歷史教師，至今未婚，和父母同住，在家裡操心內外事務，打點父母的日常生活。

1997年，湯太太生了個兒子湯道遠，湯慧言欣喜若狂。在湯慧言的心裡，女兒再好遲早都是別人的，只有兒子才能延續香火。湯慧言的資質並不高，一輩子都在替別人打工，有時候在餐館，有時候在建築工地，情況好的時候，也不過是帶著幾個工人接小型的建築工程。湯太太在家裡帶孩子，兩夫妻勤勤儉檢地賺到買房的頭款。1988年，他們在皇后區的柯洛納 （Corona）區買了一棟一家庭的房屋，到了2018年全部房貸都還清，湯慧言算是無債一身輕了。

湯道遠小的時候很得父母及姊姊的寵愛，他是湯慧言的心頭肉，湯太太也重男輕女，在她的心裡總以為湯道遠以後是湯家的主人，家裡有什麼好的都先給湯道遠享用。家裡的工作全都被大姊攬去做了，湯道遠從來不必動手。上小學、中學的時候，老師總抱怨湯道遠不做家庭作業、上課不專心，每年夏天，他都要上暑期補修課程才能升級。高中畢業後，雖然有一家賓州的大學錄取他，但是他上了一年後，卻因為缺席率太高、功課缺交太多，被學校停學。

之後，湯道遠和父母同住，晚上打電玩，白天睡到下午2到3點才起床，過著茶來伸手、飯來張口的日子。縱使是很小的事情，比如說自己吃過的碗盤、留下的垃圾，不肯清洗。房間永遠堆滿垃圾，需要姊姊幫忙清理，幫父母做事更是絕對不可能的。2018年4月，湯慧言停車被開了一張罰單，因為女兒不在，便請湯道遠在網上代付。湯道遠卻很粗魯地告訴湯慧言，他沒時間幫湯慧言做事，此後湯慧言再也沒要湯道遠做過任何事。

3年很快就過去，湯道遠興致好就找朋友玩玩，有時候也會到一些店裡去打打零工，但是後來都因為缺席率太高被辭退。每次湯慧言夫婦和湯道遠提到他的前途，兒子都會大聲爭吵，湯慧言夫婦已徹底覺悟到他們對兒子的期望已經完全落空了。

湯慧言66歲那年因為體力衰退，停止工作。以後的全家日子便靠大女兒來維持。湯慧言算一算，他工作一生到老，所有家產就剩下自己一家居住的、市價大約在100萬左右的房子，還有自己2006年購買的面額50萬的人壽保險，大約有15萬元的現金值。

他希望女兒把他的保單買下來，好讓他有錢用。女兒二話不說，告訴父母「當然沒問題」，只要母親出個價她就購買，如果現金不夠，她就分期付款。湯道遠卻極力反對，他說父母的人壽保險他也有一半的受益權，大姊購買父母的保單是侵犯他的受益權。他和父母、大姊爭執得很厲害，為了這件事全家的氣氛緊張了大約一個月。後來湯慧言夫婦和姊姊都對湯道遠讓步，湯慧言把保單的所有權轉給兩位兒女並把他們同列為受益人，才平息湯道遠的憤怒。每次提到這件事，湯慧言夫婦就會很傷感。

2021年10月，湯太太中風之後，湯慧言明白湯太太有可能很快就要用到白卡 的家庭護理及長期看護。他的幾個朋友都告訴他，他必須趕快把房屋放到白卡信託裡，政府才不會在他們過世之後拍賣他們的房屋來償還湯太太的白卡醫療費用。

但是湯慧言對信託毫無了解，他打電話給六家律師樓去請問信託，沒有一位律師肯花時間解釋信託的概念。接著他親自拜訪四家律師樓，只有一位明律師給他們兩次的免費諮詢。明律師不僅清請楚楚地為他們解釋信託的概念，並且回答他們所有的問題。

最後湯太太把兒子的情形告訴明律師，還問明律師一道很困難的問題：「如果您是我們的話，會不會把我兒子列為信託的受益人？」對於這個問題明律師想了一想說：「我不是你們，不能完全知道你們對兒子的感受，但是如果我要處理這件事一定依循一個很重要的原則──要怎樣做對我兒子才最好。如果不把房子分給他，您覺得他不能感受到你們的愛，那你們可能就要把他列為受益人之一。但是如果你們覺得要讓他知道他對家裡的態度不對，必須要受點教訓，才可能改變的話，就不要把他列為受益人之一。」

聽完了明律師的回答，湯慧言默默不語，湯太太流下幾滴眼淚，她拿起衛生紙擦擦眼淚，靜坐了半分鐘，謝謝明律師的服務，在湯慧言的攙扶下，默默地離開明律師的事務所。

本案啟示：

1. 得寵的兒子在成長過程中常常會出狀況。父母在處理一生所剩下的最後一筆財產時，到底要不要給他留一份，實在是考驗父母的智慧，沒有幾位父母能安心地處理這種事情。

2. 信託是一份機密檔，不需要受益人簽署便可以生效。如果湯慧言夫婦不願意子女知道他們對房屋的處分，他們大可以不告訴他們。等到他們仙逝之後才讓子女閱讀信託內容。

3. 湯慧言尋找信託的遭遇很可能也是大部分找信託律師者的遭遇。沒有幾位律師願意給客人免費信託諮詢，但是還是有一些有社會服務熱誠的律師，願意給需要信託服務的客戶相當程度的免費諮詢，只要有耐心，多問幾家，還是能找到像明律師這樣的律師。（作者為紐約執業律師）