稅務漫談／4濫用交易 小心稅務詐騙

國稅局局長雷蒂格表示，納稅人對自己稅表上的內容負有法律責任，而不是為其服務的報稅人。（Getty Images）

國稅局 自6月1日開啟了2022年「12條騙術」清單系列，其中包括納稅人應避免的「潛在的濫用安排」（potentially abusive arrangements）。新系列中的潛在的濫用安排重點突出了四類被錯誤推廣的交易，並且在未來可能吸引更多機構合規工作的介入。這四類濫用交易包括：1. 慈善剩餘年金信託；2. 馬耳他個人退休安排；3. 外國專屬保險 ；4. 貨幣化分期付款銷售。

如果納稅人已在稅表 上申請了上述四類交易聲稱的稅收優惠，應考慮採取糾正措施，如重新提交「修改後的稅表」。在適當的情況下，國稅局將對該清單所列交易聲稱的稅收優惠提出質疑，國稅局可能會徵收20%至40%的與準確性相關的罰款，或任何少繳稅款的75%的民事欺詐罰款。

國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）表示，「納稅人在將這些有問題的濫用安排納入稅表之前，應該停下來三思而後行」。他指出，納稅人對自己稅表上的內容負有法律責任，而不是為其服務的報稅人。納稅人可以依靠信譽良好、可信賴的稅務專業人士，來幫忙阻止這些圈套。

國稅局提醒納稅人注意並避免廣告騙局，其中許多在網上推廣，承諾節稅好得令人難以置信，並可能導致納稅人在法律上違規操作。清單上的四類潛在圈套是今年「12條騙術」系列的前四條。在接下來的日子裡，國稅局將重點說明另外八類騙局，其中一些關注普通納稅人，另一些則關注更複雜的、以高收入人群為目標來宣傳推廣的圈套。

「12條騙術」清單上的頭四條的描述如下。

1. 使用慈善剩餘年金信託（Charitable Remainder Annuity Trusts，簡稱CRAT）來消除應稅收益。在此交易中，增值財產被轉移到CRAT。納稅人不正當地聲稱將增值資產轉移到CRAT本身就使這些資產在公平市場價值的基礎上得到提升，如同它們已被出售給信託一樣。之後CRAT出售該資產，但由於聲稱的基礎提升而沒有收益。然後，CRAT使用收益購買單一保費即時年金（Single Premium Immediate Annuity，簡稱SPIA）。受益人僅將從SPIA收到的一小部分年金報告為收入。由於誤用了與CRAT相關的法律，受益人將剩餘款項視為不包括在內的部分，代表無需納稅的投資回報。納稅人試圖通過誤用稅法第72和第664章節的規定來達到這種「不準確的結果」。

2. 馬耳他或其他國家養老金安排濫用條約（Maltese or Other Foreign Pension Arrangements Misusing Treaty）。在這些交易中，美國公民或居民試圖通過向馬耳他（或其他可能的國家）的某些外國個人退休帳戶供款來逃避美國稅收。在這些交易中，個人通常缺乏與當地的聯繫，當地法律允許以現金以外的形式供款。通過不正當地聲稱外國安排是美國稅收協定目的下的「養老基金」，美國納稅人錯誤解讀相關條約，來要求對外國安排的收入和分配免徵美國所得稅。

3. 波多黎各和其他外國專屬保險（Puerto Rican and Other Foreign Captive Insurance）。在這些交易中，持有實體的美國所有人與波多黎各人或其他外國公司參與聲稱的保險計畫，包括單元計畫，其中美國所有者擁有經濟利益。位於美國的個人或實體要求扣除由前台保險公司提供的「保險範圍」的費用，該保險公司為外國公司的「保險範圍」提供再保險。聲稱的保險計畫特徵通常包括以下一項或多項：涵蓋不合理風險、非公平定價，及進入該計畫缺乏商業目的。

4. 貨幣化分期付款銷售（Monetized Installment Sales）。這些交易涉及賣方不當使用稅法第453章節下的分期付款銷售規定，賣方在出售財產的當年通過聲稱的貸款有效地獲得了銷售收益。在交易中，賣方簽訂合同，將增值財產出售給買方以換取現金，然後聲稱將同一財產出售給中介，以換取分期付款。而中介聲稱將資產出售給買方並收到現金價格。通過一系列步驟，賣方以聲稱的無追索權和無擔保的形式收到相當於銷售價減去各種交易費用的數額。（作者為註冊會計師）