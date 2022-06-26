旅遊／德州、路易斯安納州 重溫歷史啖美食

達拉斯市政廳，坐落於先鋒廣場，建築呈倒三角形。（圖皆由作者提供）

美國的路易斯安納州和德州 位於美國南方，華人的旅遊路線較少經過那裡。最近有個旅行社開闢這條路線，我們有幸去領略這兩個南方州的風光。

達拉斯 看小布希 博物館

我們從德州的達拉斯出發，先去達拉斯市政廳，大樓坐落於先鋒廣場，建築呈倒三角形，底座小，前後兩頂邊向外突出；原來建築師的設計考量了環保，因為達拉斯日照時間長、氣候炎熱，建築兩邊突出可以遮陽，節約能源。

接下來去觀看六樓博物館，實際上是去看甘迺迪總統遭遇刺殺的地點。當時兇手躲在教育局的倉庫大樓六樓，向甘迺迪車隊開槍，射中甘迺迪的腦部，總統當場死亡。大樓外的馬路上有兩個巨大的黃漆X，是甘迺迪車隊遭遇被兩度擊中的地點。六樓博物館很小，展示內容也不多，但它可能是美國最熱門的博物館，買票排隊需兩個小時，再排隊進場要半小時。

約翰甘迺迪總統被槍擊地點。（圖皆由作者提供）

達拉斯與美國總統淵源頗深，當地還有一座小布希圖書館，館內以實物、圖片和文字展示了小布希執政時期各項大事。其中最受歡迎的是1：1仿造他在白宮工作時的橢圓形辦公室，連辦公桌上的紅色緊急按鈕也完美複刻。在白宮的緊急按鈕只要按下，就能急召有2萬人編制的特勤人員，特勤人員會在2分鐘內抵達。

堅毅桌。（圖皆由作者提供） 小布希博物館裡的堅毅桌上的緊急按鈕。（圖皆由作者提供）

此外，這張辦公桌名為「堅毅桌」，源於英國皇家海軍堅毅號；1850年堅毅號在北冰洋迷航，後被美國捕鯨船發現，美國政府修復後送回英國。堅毅號退役後，英國政府將它重製為數個辦公桌，其中一個送給美國政府以示友好。辦公桌被多任總統使用，其中最有名的照片攝於甘迺迪時代，甘迺迪在桌上辦公，他的兒子在桌子底下玩耍。

在小布希圖書館的堅毅桌也是1：1仿造，橡木堅硬，木紋粗獷，桌子上各種雕刻圖案精細華麗。許多參觀者喜歡坐在椅子上，擺出總統的姿勢留影。

聖安東尼奧 靜心遊湖

離開達拉斯後我們去了德州的首府奧斯丁。先去州議會大廈，美國大部分州議會大廈都模仿華盛頓的國會大廈，典型的古典復興主義，有圓形的屋頂、大廳，外觀壯麗宏偉，令人過目不忘。不過建於1885年的德州議會大廈還加入了自己元素，比國會大廈高7英尺，頂尖還有一座自由女神塑像，全身採用紅色花崗岩建造，更顯亮麗耀眼。

德州議會大廈。

德州議會大廈1970年被列入國家史蹟名錄，1986年被列為國家歷史地標。大廈內部處處可見人物塑像和照片，都是德州歷史上的政治名人，當然包括布希父子。

德州的第二大城是聖安東尼奧，也是德州的古首都。那裡有兩處景點非常有名，一個是阿拉莫遺址，另一個是河濱步道。

白天我們去參觀阿拉莫遺址，這裡原是一個天主教的傳教站點，後來有一隊西班牙騎兵進駐此地，這支騎兵來自墨西哥 的阿拉莫地區，於是此地也被稱為阿拉莫。1836年德克薩斯宣布脫離墨西哥，成立德克薩斯共和國，遭到墨西哥獨裁者安東尼奧率軍隊鎮壓。

阿拉莫的紀念碑。（圖皆由作者提供）

墨西哥軍隊占領城堡後，處死所有男性抵抗者。但三周後在「記住阿拉莫」口號的感召下，休士頓率領德克薩斯軍隊在聖哈辛托戰役中取得重大勝利。由此德克薩斯共和國延續達9年，1845年加入美利堅合眾國，成為美國的一個州。該遺址現已成為愛國主義教育的場地，美國人認為這是人民為爭取獨立自由而表現的大無畏精神。

德州聖安東尼奧的河濱走道，夜裡熱鬧。（圖皆由作者提供）

聖安東奧尼最美的景點應是河濱走道，最初因防洪而改造聖安東奧尼河，形成一條沿河的小道，全長約二英里。

現在河濱走道白天人跡稀少，晚上這裡燈紅酒綠，熱鬧非凡。酒吧裡駐唱的樂隊是墨西哥人，從這裡可以明顯看到墨西哥音樂文化的影響。導遊帶領我們乘坐紥著彩燈的遊船，船在水中行，燈光中婆娑的樹影、悅耳的音樂慢慢在兩邊退去。這條小河真像掛在聖安東奧尼市脖子上的一串明珠。

休士頓 航太中心激動人心

到了休士頓，必去林登詹森航太中心，也稱為休士頓航太中心。參觀的內容分實物展示、圖文、視頻。實物展示是最震撼人心的部分。NASA 905是波音公司造的運輸機，龐大的運輸機揹著一個太空梭。還有獵鷹9號的一級火箭，3.1米直徑、47.7米高、9個出風口；最大的噴氣式飛機頂多有4個出風口，可見獵鷹9號推力之大。

阿波羅17號指令艙像一個傘形的陀螺，是人類第六次登上月球標誌。不由得想起美國第一次登陸月球的太空人阿姆斯壯，回地球時說：「我的一小步，卻是人類的一大步。」因為這一步，才會有馬斯克的計畫登火星呢！如果成功，則是人類在其他星球上留下的第二步。

中心的視頻內容豐富，看到浩瀚的太空，感觸人生多渺小和短暫，勾心鬥角、爾虞我詐多麼無聊。

紐奧良 小龍蝦美味

在路州只去了兩個景點──橡樹莊園和紐奧良市。

橡樹莊園是美國僅剩的幾個奴隸莊園中，保存最好的一個。園內林蔭大道兩邊種了28棵橡樹，樹齡已達260年，樹冠高達幾層樓，樹蔭覆蓋整個林蔭大道，構成一幅富有詩意的畫卷。莊園一直是影視拍攝熱門地點，包括電影「亂世佳人」（Gone with the Wind）。

莊園占地25英畝，後門不遠處建有奴隸們住的小木屋，勞動者們都穿著18世紀的服裝，尤其是女孩們的蓬蓬裙很引人注目，參觀者很喜歡和她們合影。

橡樹莊園正門。（圖皆由作者提供）

進入大廈參觀時不允許拍照。據說裡面有一部分家具是過去留下來的，印象最深的是一個吊在房間天花板上的單頁木扇，類似的風扇在中國漢代就出現了，「西京雜記」裡有記載。莊園最後一任擁有人在1966年成立了橡樹莊園基金會，基金會將此開闢成一個博物館，展示路易斯安納州的歷史和文化，我們還在這裡品嘗美味的南方菜。

紐奧良的法國區入夜冷清。（圖皆由作者提供）

最後我們抵達紐奧良。這裡和德州的聖安東尼奧正好相反，旅遊第一熱門地「法國區」白天熱鬧、夜裡寂靜。白天，不管是傑克遜廣場還是街頭路邊，處處可見街頭藝人、畫家，以及演奏熱情爵士樂的小樂隊。我還在咖啡店前看見一個年輕黑人表演踢踏舞，如癡如狂，快而不亂，咖啡店裡的飲客都給他小費。但是一入夜，法國區彷彿睡著了，連導遊推薦的幾條酒吧街也安安靜靜，白天的人群去哪了？

紐奧良市實際上建在一片沼澤地上，所以成了美國著名的小龍蝦產地。

路州小龍蝦。（圖皆由作者提供）

旅遊團給每人配了兩磅小龍蝦。這裡小龍蝦只分辣和不辣，雖然沒有中國的小龍蝦有十三香、麻辣、香辣……，但紐奧良的龍蝦卻更為鮮潔、嫩而有彈性。廚師說養蝦場就在餐廳的旁邊，怪不得他們的小龍蝦會比中國的更勝一籌，食材本身是美食的第一要素。小龍蝦為我們的旅遊畫上完美句號。

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