旅遊／猶他州自駕6天5夜 暢遊6公園風光

死馬點州立公園裡有2000年電影「不可能的任務2」湯姆克魯斯攀岩的懸崖峭壁。（圖皆由作者提供）

2021年5月，我們兩老由東岸的大紐約區飛到猶他州 的鹽湖城，租了一部轎車，做六天五夜之旅。第一夜和第五夜都住鹽湖城，實際上的旅程只有四天三夜，總共遊覽了四個猶他州的國家公園：拱門（Arches）、峽谷地（Canyonland）、圓頂礁（Capital Reef）、布萊斯峽谷（Bryce Canyon）；和兩個猶他州的州立公園：死馬點（Dead Horse Point）、魔怪谷（Goblin Valley）。

死馬點 阿湯哥曾取景

第二天一大早，我們取車後直奔拱門國家公園。它在鹽湖城東南方向230英里處，約4小時車程，途經一小段東西向的70號州際公路，路邊綠河鎮是我們當晚住宿之地。我們下午2時許到了拱門國家公園，卻看到公園當局貼告示：「公園客滿，遊客請原路折返。」只好臨時改去下一站死馬點州立公園。

死馬點州立公園在拱門國家公園的西南方向30英里，約半小時的車程。這裡是位於拱門與峽谷地國家公園之間的一個小州立公園，占地5000多英畝。

2000年的美國電影 「不可能的任務2」（Mission Impossible II）的片頭裡，主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）穿著攀岩的裝備，驚險萬分地爬上懸崖峭壁，等到湯姆成功登頂，一部黑色直升機出現，丟下新任務，拉開電影序幕。這一段劇情全是噱頭，電影的重點是凸顯這裡的風景，讓觀衆看到死馬點州立公園的絕世美景；也讓我們不遠千里慕名來此一窺究竟。我們在公園的入口跟守門的警衛確認拍電影的景點後，進入公園參觀。

公園不大，除了電影拍片處，我們還到了公園觀景台看到死馬點的全貌，綠色的科羅拉多河圍繞著紅色的山岩，色彩艷麗、景觀震撼。有人還來此看日出日落，據說風景更為迷人。

峽谷地國家公園空中之島景區，河流深切原始峽谷河床，造成雙層峽谷的奇景。（圖皆由作者提供）

峽谷地 空中之島日出美

下一站是峽谷地國家公園，地圖上在死馬點公園的正西邊4英里處，開車要繞點路走12英里，約半小時車程。峽谷地國家公園占地33萬7000英畝，是猶他州第一大的國家公園。公園分為四大景區，從北邊進來的叫「空中之島」（Island in the Sky），是我們唯一遊覽的景區，其他三個景區都沒去：迷宮（Maze）、馬蹄谷（Horse Shoe Canyon）、針尖（The Needles）。我們開的是轎車，不是四驅車，無法進入迷宮。

峽谷地國家公園空中之島景區裡的梅薩拱門，頗有名氣。（圖皆由作者提供）

空中之島景區的梅薩拱門（Mesa Arch）很有名。從停車場，要走一短步道 （0.5英里來回）才能看到。我們拍照的時間是下午，兒子先前來的時候起個大早，拍到日出之景，大石映著晨曦，鑲上金邊，有著不同的風味。

所謂空中之島指的是台地或平頂山，從天上看下來似島嶼。觀景台就設在空中之島上，此處由科羅拉多河或綠河在原始的峽谷河床平台上活動、切割，所以有兩個層次的峽谷，實在是人間少見的奇景。

登完觀景台已經太陽西下，天黑後，我們在莫阿布鎮用餐，並趕回綠河鎮過夜。

第三天，我們早早回到拱門國家公園，免得又客滿。拱門國家公園占地7萬6000英畝，比峽谷地國家公園小多了。不過拱門公園的遊客要比後者多很多，我想主要的原因是拱門國家公園的景色花樣更多。

拱門國家公園的「窗戶」，鬼斧神工。（圖皆由作者提供）

公園有一條雙向的公路22英里長，來回45英里。沿途有名的拱門有：優雅拱門（Delicate Arch）、平衡石（Balanced Rock）、雙拱門（Double Arch）、窗戶（The Windows）、惡魔花園（Devil’s Garden）。惡魔花園裡有許多拱門，其中景觀拱門（Landscape Arch）有306英尺，是本公園最長，也是全世界第5長的拱門。

魔怪谷 奇形石林趣味濃

第三天下午，我們往西走96英里到了魔怪谷州立公園。1999年美國電影「銀河追緝令」（Galaxy Quest）就是在魔怪谷實地拍攝的。在電影裡，外星上滿山滿谷的「奇形石林」（Hoodoos）突然變成怪獸，與太空船上的主角提姆艾倫（Tim Allen）打鬥。魔怪谷占地9900英畝，是世上最怪異的20大旅遊去處之一。

峽谷地國家公園空中之島景區裡的梅薩拱門，頗有名氣。（圖皆由作者提供）

買了門票，我們跟守門警衛確認拍片之地，就直奔山谷，裡面滿滿的奇形石林，經過億萬年的腐蝕而成，有各種天然形狀；這裡的比較矮胖，像蘑菇，布萊斯國家公園的則比較瘦長；中國湖南的張家界也有奇形石林的地質地貌。

在魔怪谷公園照相是一個很好的活動，如果遊客隱身於奇形石林之間，彼此玩起捉迷藏的遊戲，還真可返老還童，太好玩了！

離開魔怪谷，就趕往西南方向60英里外的圓頂礁國家公園，是今天的最後一站。我們走了來回16英里的觀光公路，一路山水秀麗，有國家公園的水準。第四天一早重回圓頂礁公園，第一站是健走希克曼拱橋步道（Hickman Bridge Trail），來回1.8英里。這步道有400英尺的爬升，蠻累人的；不過步道的終點是個令人震撼的大拱門，沿途風景又秀麗，所以不覺得累。

圓頂礁國家公園的集福德農場賣的烤甜餅。（圖皆由作者提供）

圓頂礁國家公園有果園，公園當局每天辦幾場果園參觀活動，如果正好當季，聽說遊客可以自由摘果子吃。我們去的時候不是季節，沒水果吃，就去集福德農場吃有名的草莓大黃派。大黃在中國當藥用，傳入西方後被當成甜點的食材。

布萊斯峽谷國家公園的長形石林的代表作鐵槌頭。（圖皆由作者提供）

布萊斯峽谷 像看到兵馬俑

第四天下午，從圓頂礁國家公園出發，到旅途最後一站布萊斯峽谷國家公園，我們走12號公路往西南113英里，開車3小時。路上山路起伏，風景優美，一路設有觀景台，經過猶他州的小鎮圓石、埃卡斯蘭特。傍晚時分，到了布萊斯峽谷公園，我們循例在天黑之前進公園察看，以便次日正式來遊玩。

布萊斯峽谷國家公園占地3萬5000英畝，很小。公園外面的小鎮就叫布萊斯峽谷鎮，公園裡面有免費的觀光巴士，除了來回公園内的景點，還到小鎮旅館接送遊客。

布萊斯峽谷國家公園裡有很多奇石怪岩，看似千軍萬馬，氣勢雄偉，頗有中國陝西秦始皇兵馬俑的味道，只是這裡的千軍萬馬是天然形成，沒有人工的斧鑿痕。

布萊斯峽谷國家公園的女王雕像（左），唯妙唯肖。（圖皆由作者提供）

第五天一大早，我們開車進公園。有兩個步道：納瓦霍環圈步道（Navajo Loop），來回1.3英里；與女王花園步道（Queen’s Garden Trail），來回1.8英里。我們把兩個步道合起來一起走，一個下山，一個上山，共2.9英里。女王花園步道上有女王雕像，是唯妙唯肖的天然藝術品。走完兩個步道還有點時間，再搭公園巴士遊覽所有景點，回到旅館已是中午。吃完午飯，我們結束了整個猶他州公園遊的全部行程，開車回鹽湖城，往正北方向走268英里，約4小時後到達。

此行走遍猶他州四個國家公園和兩個州立公園，值得回味。下次來，也許該租一部四驅車。

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