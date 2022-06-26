我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

封面故事／順利獲聘圖書館員 重拾生活信心

陳美翎

因緣際會，我在手術導致殘障後，在兩所不同的社區大學做復健物理治療，也在這兩所學校的圖書館工作過。因為身體的不便，覺得圖書館這分工作非常適合自己，更有可能是將來謀生的地方；因此，我在一年內完成了兩年的圖書館技術課程，並且獲得了證書。

圖書館技術課程包括訂購(Acquisition)、技術處理(Technical Processing)和循環(Circulation)，另外，還有財務(finance)和管理(management)，是屬於四年大學圖書館學(Library Science)較專業的課程。

Acquisition負責買新書，裝嵌，修補損壞的舊書，新書交給Technical Processing負責分類、編號、輸入系統，然後交給Circulation進行上架和櫃檯租還服務。

修讀圖書館技術課程期間，學生必須要到兩所不同的圖書館實習，我便選擇了史丹福大學的Medical Library和Meter Library。在我還未拿到證書時，收到山景城市立圖書館(Mountain View Public Library)的信，告知我被錄取了，因為我就讀學校的介紹，我可以隨時上班並在稍後補交證書。

那時的我因突然成為殘疾人士，情緒十分低落，順利獲得圖書館的工作，而且薪水和福利都非常好，我感覺太幸運了，重拾對生活的信心。

圖書館 手術 史丹福大學

上一則

新聞眼／美國學術界 勞力或有酬 榮譽卻無價

下一則

封面故事／中國城圖書館 懷念感恩

延伸閱讀

封面故事／提早理財 安逸享天年

封面故事／提早理財 安逸享天年
封面故事／不揮霍 閒雲野鶴20年

封面故事／不揮霍 閒雲野鶴20年
封面故事／精打細算 終有回報

封面故事／精打細算 終有回報
封面故事／早理財 讓金彈打到人生終點

封面故事／早理財 讓金彈打到人生終點

熱門新聞

想退休後過上悠閒而無慮的生活，要做好退休財務規畫。（Getty Images）

退休理財 華人有3優勢3劣勢

2022-06-19 10:28
華人的下一代多不願意和父母住在一起，退休、養老及長期護理應有獨立的打算。（Getty Images）

封面故事／這3類人 最需要退休年金

2022-06-19 16:21
2019年8月夫婦倆長征3255哩抵達舊金山。(圖作者提供)

封面故事／十年鋪成退休路

2022-06-19 12:45
這棟房子大多用橡木和落地大片玻璃建築，造型獨特。圖皆由作者提供

地產投資 / 出價多一塊錢 搶下豪宅

2022-06-19 02:06
有了孩子後，也是設立遺產信託的指標。（istockphoto）

封面故事／防患未然 擇機設立信託

2022-06-19 02:28
一家人在聖地牙哥動物園合影。(作者提供)

封面故事／提早理財 安逸享天年

2022-06-19 15:49

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律