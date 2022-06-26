封面故事／順利獲聘圖書館員 重拾生活信心

因緣際會，我在手術 導致殘障後，在兩所不同的社區大學做復健物理治療，也在這兩所學校的圖書館 工作過。因為身體的不便，覺得圖書館這分工作非常適合自己，更有可能是將來謀生的地方；因此，我在一年內完成了兩年的圖書館技術課程，並且獲得了證書。

圖書館技術課程包括訂購(Acquisition)、技術處理(Technical Processing)和循環(Circulation)，另外，還有財務(finance)和管理(management)，是屬於四年大學圖書館學(Library Science)較專業的課程。

Acquisition負責買新書，裝嵌，修補損壞的舊書，新書交給Technical Processing負責分類、編號、輸入系統，然後交給Circulation進行上架和櫃檯租還服務。

修讀圖書館技術課程期間，學生必須要到兩所不同的圖書館實習，我便選擇了史丹福大學 的Medical Library和Meter Library。在我還未拿到證書時，收到山景城市立圖書館(Mountain View Public Library)的信，告知我被錄取了，因為我就讀學校的介紹，我可以隨時上班並在稍後補交證書。

那時的我因突然成為殘疾人士，情緒十分低落，順利獲得圖書館的工作，而且薪水和福利都非常好，我感覺太幸運了，重拾對生活的信心。