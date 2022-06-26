封面故事／中國城圖書館 懷念感恩

中國城圖書館是華人生活良伴與精神食糧來源。(本報檔案照)

我大學畢業，在台灣工作十年以後，才到芝加哥 的伊利諾理工學院讀研究所。當年，我們全家一起來美國，女兒已經八歲了。我有兩位大學同學早就住在芝加哥，初來美國，由於有兩位同學及他們的家人熱心幫忙，我們生活上一切都很順利。

直到開學後，女兒升上小學二年級，雖然她從幼稚園就開始學英文，但進入美國學校，立刻有嚴重的語言障礙。

小學老師約談我們，指出英文要進步一定要多閱讀。我們對於美國的小學教育一點都不熟悉，也不知道該找什麼樣的書籍讓她閱讀。好友建議我先到圖書館 借書，他說：「伊利諾理工學院附近的中國城有圖書館，圖書館裡面中文、英文的書籍都有，你們可以去辦借書證，先借書給女兒讀。」

從此，我們與中國城圖書館結下良緣。女兒愛看書，太太寫作需要參考資料，我們成為中國城圖書館的常客，到中國城看書，已變成我們生活中的一部分。太太在芝加哥寫的文章寄回台灣投稿，集結成冊出版了小說和散文集。她有一次驀然在館藏的書架上找到自己的書，並在精選的文集中看到她在台灣的大舅廖明進校長的文章，讓她非常興奮。

中國城圖書館是芝加哥公共圖書館的其中一個分館，為中國城社區居民提供中、英文圖書、兒童書籍、電子書、雜誌、報紙等。我們很高興為女兒找到一個看書的地點，最重要的是裡面中文、英文的童書很多，書目分類做得很精細，讓我們在幫女兒找書時，不至於眼花撩亂，毫無頭緒。

女兒喜歡閱讀，坐在圖書館安安靜靜、不吵不鬧。漸漸地，我們跟圖書館館員也熟了。圖書館員Ginger非常喜歡我女兒，她是女童軍中國城分區的團長，邀請女兒加入為女童軍。小童軍們每星期六下午跟著Ginger在圖書館學習摺紙、剪紙、繪畫、結繩、做餅乾等等，女兒也開始結交新朋友，不再害羞不敢講話。

女童軍團經常參與中西文化交流的活動，例如「芝加哥科學博物館」每年聖誕節都會舉辦世界各民族聖誕樹大展，掛滿世界各國的藝術品。Ginger的女童軍團每年都去布置華人 那棵聖誕樹，將中國風的藝術品掛滿樹，這些小工藝品，有很多都是小童軍們在圖書館做的，女兒跟著Ginger去布置聖誕樹，將自己的作品掛到樹上，那種成就感自是難以言喻。

館長趙逸女士休息時，也會過來與我們打招呼，閒談中得知她也來自台灣，後來我們又在社團活動中經常見面，她與我們全家成為無所不談的知心好友。

太太喜歡攝影，也愛好文學，趙逸館長與「芝加哥華文寫作協會」合辦活動，邀請她在中國城圖書館舉辦「文學及攝影展」。女兒的摺紙細緻精巧，趙逸館長特別安排圖書館的櫥窗，介紹摺紙書籍並展示女兒的摺紙及陶藝作品。當然，中國城圖書館也經常和地方社團合作，舉辦書法展或畫展，這些活動，不僅帶動社區的聯繫，也無形中將華人的藝術傳遞給不同族裔的人。

趙逸館長已經退休，我們也搬離芝加哥，中國城圖書館於2015年8月，從原來在中國城的商店老街上，搬遷到Archer和Wentworth交會處，新蓋的兩層樓房，建築新潮亮麗，周邊的空間也比老圖書館大很多，相信更能造福社區居民。初來美國時，我們受益於中國城圖書館帶給我們的許多便利，我女兒也在這樣的閱讀環境中，學習成長，英文逐漸步上軌道。對於芝加哥中國城圖書館，我們是既懷念又感恩的。