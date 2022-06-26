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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

封面故事／東西邂逅 重新認識中華文化

思南

十年前，我在沛普丹大學教中文，我最享受的就是圖書館所提供的便利服務，無論什麼資料，都可以上網預定，學校的圖書館跟美國其他城市甚至全球的圖書館聯網，可以把資料從天涯海角調來。有一次我需要的一本中文書，竟然是從台灣來的。

我每次去圖書館取書，都會和前台的服務人員聊一會兒天。那是一個60多歲、說話輕柔的女子叫琳達，她總會好奇地問我在看什麼書。有一次我對她說：「你知道嗎？我的英文名字也叫琳達。」她說：「那你的中文名字是什麼？既然你用我的，我也用你的。」於是，我把我的名字寫在一張卡片上，標上發音和含義，她欣喜地收了起來。之後就再也沒有見到她。有人告訴我，她生病退休回家去了。

圖書館的負責人勞蒂，70多歲，身體硬朗。第一次見到她時，她匆匆從外面走進來，一見到我就問：「你是中文老師嗎？」我說是。她拉著我的手說：「你等一下，我有事問你。」一會兒，她忙完了，回頭問我；「你可以教我中文嗎？作為交換，我教你太極。」後來我們熟了，了解到她對中國文化十分著迷，還是金庸的粉絲，可惜金庸書的英文譯本寥寥無幾。她在工作之餘還在社區教太極。

有一次我們共進午餐，她問我：「你的中文名字是什麼？」我不覺一愣，方才明白她把我名字的拼音當成了英文名字。我告訴她這就是我的中文名字，不過，我還有一個英文的，很久都沒用了，叫琳達。她細細打量著我，不住地搖著頭說：「你一點兒也不像琳達。」

每年春季，勞蒂都在馬里布一個小學組織國際太極拳日，邀請她的中國老師，並把附近城市中教太極的老師和學生召集在一起，交流學習心得。有一年，我應邀前往，只見在小學的操場上已經有30多人，各自分開一段距離站著，跟著前面的老師做太極。我找了一個位子，開始跟大家一起比手畫腳，覺得十分有趣。活動結束後，大家坐在一起聚餐，一邊品嘗各家帶來的風格各異的食物，一邊分享他們練習太極的體會，有一人還分享了去中國的經歷，和看鄭念的「上海生死劫」的感想。我感到學習太極成為一個契機，引導他們更深地認識中國和其文化。

有一次去圖書館，勞蒂帶我做了一套八段錦，然後問我感覺怎樣？我說感覺好極了。後來我每天自己在家練習，也在中文課上教給學生。

在圖書館與勞蒂邂逅，不僅讓我學會了八段錦，並且給我另一個眼光來重新認識我習以為常的古老中華傳統。當我們在異國他鄉，試圖融入對方的文化時，我們學習對方的語言，給自己起英文名字，品嘗異域佳餚，常常會輕忽自己固有的文化。不經意中，卻在圖書館結識了欣賞中華文化的勞蒂，讓我領悟到自己來自於一個深邃而浩瀚的文化海洋，那個孕育了我精神世界的家園。

圖書館 退休

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