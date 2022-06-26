封面故事／好書、知交 活到老讀到老

看課外書，是從小學開始的。因大姊極愛小說 ，書架上有皇冠、讀者文摘雜誌，還有「小婦人」、「簡愛」、「米蘭夫人」等翻譯小說。喜歡看小說，單純是被故事情節吸引，由此，與書結緣。

高中時，我們校長，一位偉大的教育家，極重視「課外活動」，認為讓青少年多方嘗試探索，更有助於了解自己的性向。所以她邀請專業名士來校指導，印象很深的是廣播界名人崔小萍；那時我常上圖書館 ，就選了「圖書館介紹」，指導老師是東吳大學圖書館主任。他為我們介紹圖書館的功能、內部作業，也簡介繁複的書籍分類，讓我對圖書館這大寶庫、神祕的書海，有更多的嚮往。

上大學後，曾有兩年時間在圖書館當志工，負責最基本也是極重要的「上架」工作。書，若未按著書碼上架，必然失蹤於這浩瀚大海，怕永世也不得復出。畢業那個暑假空檔，偶然看到「圖書館工作人員訓練班」開課，自然就報名了。我們曾參觀過國立、市立最知名的圖書館，還包括了故宮博物院，當然都是內館的作業以及書庫，印象最深的，是溫度濕度都在控制中，神祕的故宮寶庫。未曾料到的是，取得的那紙證書還成就了另一段因緣，半百之後，從教職退休，來到異國他鄉，竟覓得了第二春，找到WCL圖書館的工作。

千禧年夏來到馬州，與姻表姊一見如故，她邀請我參加附近波城圖書館的「中文讀書會」，每月一書，聚會一次，因此上圖書館借書、在圖書館聚會、大家分享心得並討論見解，成了我最大的期盼。這「中文讀書會」，正是表姊與同學努力奔走之下，半年前才成立的，應是繼蓋城圖書館之後蒙郡的第二個中文讀書會。自然，我也成了這裡的志工，雖然英文不佳，但書碼是舊識，「上架」， 難不倒我。

未幾，因緣際會憑著那紙訓練班證書，以及短期的波城圖書館志工經歷，進入了WCL圖書館的目錄組，負責為新書編目、登錄；工作很單純，語言逐漸適應，與同事相處也愉快；忽忽十多年飛去，再次退休，告別了WCL圖書館。但中文讀書會的活動依舊，每月1書，1年12本，10年120冊…好書在心，書友都成了知交。

蒙郡的社區圖書館編有預算，定期採購中文好書，每本有十來冊，以供會友們同步閱讀；這些年來，曾因書籍收回不及，僅三冊的情況下，大家仍輪流傳閱。疫情 開始後，人們基本上不敢出戶，書友們仍在嚴謹的防範下到圖書館借書；月會停了，就將讀書心得貼到網上，彼此分享。近半年則開始使用Zoom，在線上歡喜相聚，交流心境，分享心得。有好書、有知交，活到老讀到老，人生若此，夫復何求？

因與波城圖書館來往頻頻，「中文讀書會」的書友們早些年曾數度協助他們舉辦慶祝中國年的活動。每年5月是亞太裔AAPI傳統月，圖書館舉辦活動，期盼能增進人們對亞裔文化的理解，使各族裔能更和諧相處。

另一樁要事：1996年，全美第一所「浸入式」中文教學在波城小學實施，圖書館與之毗鄰，有書友得悉他們的教材資源不足，便將消息刊上北一女校友通訊，即時就獲得了支援。隨後將圖書館的童書英翻中、中翻英，並印製、裝訂成冊，製作「字卡」，反面有精美的圖像，累積數量頗大。在那沒有網路的七、八年，她們始終默默地付出。

有些社區圖書館開設電腦課、英語會話班，更有專為兒童舉辦的聽故事活動等，都是服務性質；在疫情期間，圖書館又擔負起分發口罩及測試劑的重任。圖書館提供了人們身與心的饗宴，是閒暇時最好的去處。

（註：據調查，2020年美國已有102所中小學陸續開設「浸入式」中文教學項目。）