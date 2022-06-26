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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

封面故事／大師隔牆對話 「聲聲」不息

飛君
圖書館牆上印著大師的名言，擲地有聲。(作者提供)
圖書館牆上印著大師的名言，擲地有聲。(作者提供)

在自家鎮上的圖書館，大堂的牆上很搶眼地放上物理學奇才愛因斯坦所說的一句話：「你唯一絕對需要知道的是圖書館的地點。」

小時候，兩個姊姊在印刷館工作，經常把一些印刷精美的兒童圖書帶回家，所以我非生在書香世代的家庭，卻又是在書堆中長大。記得我最早接觸到的圖書是兒童樂園期刊、世界名人故事漫畫冊；及長，開始愛上文學名著的中文譯本，像湯姆歷險記、咆哮山莊等。後來家裡有了電視，我對電視著了迷，看書時間減少了很多。兒女出生後，我知道書本與娛樂媒體必定會互相爭奪兒女的時間，所以我第一時間把孩子帶去圖書館，讓他們先與書結緣。 

我體驗到美國的圖書館是一個非常進取、爭取客戶青睬的非牟利機構，積極推動社區愛書、惜書、和閱讀風氣，除了藏書豐富，種類包羅萬有之外，也提供多元關照不同年齡層書友的活動，如小朋友的音樂唱遊、手工美術、説故事時間；老人家有電腦課程、電影欣賞、藝術賞析等。有一次，我看到圖書館有一個介紹南極之旅的海報，我很有興趣，只是奇怪分享時間安排在平日的上午而非周末。直到那天我踏進演講室，發現座上全是公公婆婆，才知道南極旅遊是退休銀髪族的探險目標。

孩子小的時候，我經常駐足圖書館兒童區，兒女們總愛把圖書塞滿圖書袋，手上還要捧上幾本才滿意地回家。有時候，他們流連在鋪著地毯、放了玩具的遊戲室，我獨坐角落翻看一本本硬皮精裝、顏色與繪工和印刷技術具精的兒童圖書，裡面的故事雖然簡單，卻想像力豐富，內容往往對大人和小孩各有啟發，彼此有不同層次的領會。每一本圖書打開了一個世界，是作者邀請我與他一起遨遊所看見的世界。離開圖書館的時候，孩子總不忘選他們喜愛的錄影帶，每個星期五晚上家裡的親子時間，就是播放從圖書館免費借來的電影。

疫情期間，圖書館推出「外賣」服務，只要在網上預訂圖書，接到電子回郵通知，就可以把車子駛到圖書館門口，用電話通知圖書管理員，他們就會把書放入一個紙袋拿出來，放在大門口旁的一張長桌子上，紙袋上有借書者的名字，是零接觸的借書服務，不容疫禍攔阻我們與書籍的往來。

美國崇尚文化多元，自家圖書館裡擁有不少外文書籍，當中不乏繁、簡體字的中文書。在帶有親切感的漢字書櫃上重遇我喜歡的作者，如白先勇、余秋雨、張愛玲等，喜出望外。發現連中學時著迷的瓊瑤愛情小說也在書架上，至於國寶級的三國志、水滸傳和紅樓夢當然也在其中。居家抗疫，立志好好地把它們再看一遍。

圖書館門外設有還書箱，24小時開放，把車子在還書箱旁停下來，毋須下車，放下車窗玻璃，把書推入箱子的大口裡，非常方便。有一次我的書過了期，在網上查到有5美元的罰款，我不好意思把書丟入還書箱，於是攜書進到服務櫃台，誠懇說：「對不起這本書歸還遲了。」圖書館職員在電腦上迅速查看後望著我微笑說：「沒關係，不用付罰款。」我忽然感到有一種人情味，焦點不在區區5美元，而是人能夠把握到規條背後的原意精粹。那種人與人之間的信任、尊重和欣賞，留在我的心裡經久不散。

大堂裡亦放上諾貝爾文學獎得主詩人托馬斯艾略特的雋言：「圖書館的存在提供了最好的證據，證明我們對人類的未來仍可能存有希望。」人類是先有語言後有文字，文字記錄了人類不斷地探索自我，剖析人性及認知世界。圖書館應該是最多聲音的地方，因為每一本書都有作者獨特要說的話，他們為整個人類文化歷史的進程，貢獻上敏銳的洞見與探索生命的勇氣，承托人的精神世界，使墮落的靈魂得以升華。

在寧謐的圖書館裡，相隔只有幾步之遙的兩幅牆上，兩位大師級鏗鏘有力的說話，讓每一個進入圖書館的人都清晰地「聽到」。

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