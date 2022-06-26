封面故事／休閒與學習 小城生活重心

閱讀犬活動深受孩子與家長歡迎。

居住的小城有一座市立圖書館 ，規模不大，但麻雀雖小五臟俱全，收藏超過20萬冊書籍與各種影音出版品，每年有50多萬出借人次，是居民休閒與藝文生活重心。

孩子小時候我常常帶他們借閱圖文繪本，從幼年培養他們閱讀的習慣。圖書館設有「兒童與青少年服務」部門，舉辦幼童唱遊班、勞作課、繪畫課程、球類運動、暑期夏令營…等等。同時，和動物收容所合作定期舉行「閱讀犬」(Barks and Books)活動，讓小朋友唸故事書給閱讀犬聽；這些狗狗都是經過特殊訓練，輪流在學校、圖書館陪伴幼童讀書，有助於增進年幼孩子對閱讀的興趣，增強口語表達能力，並學習如何善待動物，推出以來受到許多家長及孩子們的歡迎。

記得小兒子念托兒所時，我帶他去參加Barks and Books，當時的閱讀犬是一隻體型巨碩白絨絨的大白熊犬，像個玩具熊模樣非常可愛，雖然外表巨大卻溫和親人，藉由互動讓原本有些害羞的兒子漸漸放鬆，最後能開心地大聲朗讀故事書給小狗聽。

暑假期間，圖書館會舉辦暑期閱讀活動，學齡孩童每個星期記錄自己所閱讀的書籍名稱和時數，可以獲得書籤、貼紙、鉛筆、小玩具、餐廳禮券等獎品鼓勵。家裡兩個男孩幾乎每年都會參加，一個暑假下來，讀了不少故事書，也拿到了很多好玩有趣的獎品，皆大歡喜。有一年，還參與了書籤設計比賽，陪同他們創作壁磚彩繪，玩得不亦樂乎。完成的作品就貼在圖書館外牆上，如今還保留原狀，成為一枚童年時光印記。

每年萬聖節，圖書館內布置應景裝飾，蜘蛛網、骷髏頭、南瓜燈…小朋友穿戴上道具服裝，裝扮成可愛的卡通人物、小動物或是女巫、魔鬼，前往討糖，過節氣氛濃厚，留給孩子們滿滿的有趣節日回憶。

除了兒童活動之外，圖書館也有針對大人舉辦的課程，如瑜伽、詩文創作、壓克力繪畫、讀書會，還有電影欣賞、藝術創作活動等等。並且為了幫助新移民 能夠快速融入美國生活，開設了英語會話課程，主事者都是退休的社區居民，他們號召義工、召募教師，讓不諳英語的新移民在不花費一分錢的情形下，也能輕輕鬆鬆上課學習。受到他們精神感召，有一陣子我也加入義工行列，擔任代課老師。每次上課之前，我都會先去召集人家中拿取當周課程資料，先在家裡做功課準備教材，以期能有最好的效率讓學員得到最多的收穫。每次上課看到阿公阿嬤級的學生，不分晴雨每個星期準時報到，佩服之餘也能享受到助人的歡喜。

小城華人移民眾多，館內設有中文圖書區，提供中文讀者豐富的精神食糧。我把自己幾年間出版的圖書作品也整理了一份，將之捐出，希望能為館內的中文圖書收藏貢獻一分心力。

由於圖書館鄰近初高中學校，放學時候，館內湧入許多青少年，館方特別開放一區，讓這些孩子能夠和同儕一起做功課、討論課業，避免影響館內其他想要安靜環境的訪客，可說是人性化的安排。這裡也經常是學生和家長約定接送的地點，位於市中心區，交通便利，停車場寬敞，給行程忙碌的家長節省不少時間與麻煩。

這兩年因為疫情 關係，圖書館關閉很長一段時間，後來陸陸續續將說故事、勞作活動改為線上舉行，讓宅居在家的小朋友能持續學習，也讓父母有些喘息空間。現在，圖書館已全面開放，所有課程、活動回復常軌，館前經常車水馬龍，人潮洶湧，日子彷彿又回到大疫之前。

前幾天，參加的美食團購群組通知大家可以前往領取所訂餐食，約定地點便在圖書館寬大的停車場，讓這座小型圖書館又增加了一項附加功能，成為疫情下如雨後春筍成立的家庭美食團購取貨之處，更凸顯了圖書館與民眾生活密不可分的重要角色。

小城鎮的圖書館是居民藝文休閒、居家生活很重要一塊拼圖， 不分年齡、性別、族裔、原生地區，大家齊聚在此，共享資源，互相交流，凝聚社區向心力，在終身學習的領域占有舉足輕重地位，影響面涵蓋社會各階層。圖書館就是這樣一處，看似微小無足輕重但是又和每個人從小到大的生活千絲萬縷纏繞一起、離不開它的地方啊！