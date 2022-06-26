封面故事／「70歲上班80歲轉正」 華裔10年圖書館生涯助他融入美國

工作照。(作者提供)

我在美國取得綠卡身分後就積極找工作，不長時間找到三份工作。由於我不會開車，英文水準低，最後我選擇到圖書館 做page，就是把新書和讀者還回的圖書及時上架，並按要求整理圖書，以便於讀者借閱。

從2003年6月上班到2014年6月退休 ，此時我已經81歲了。有人風趣地說我是「70歲上班80歲轉正」。雖然page是簡單工作，但是我要乘巴士，再加上英語聽力不好，於是就變得不容易。在這10年裡，我風風雨雨過得很艱難。一年365天，春夏秋冬，什麼天氣都有。我住的社區到巴士站要走一哩多路，夏天太陽暴曬，冬天冷風吹，是家常便飯；夏天被大雨澆成落湯雞，冬天像爬山跨過堆到人行道上積雪去等車，是常事。

這10年裡，也多次發生危及生命的事情。一次我過馬路，行人標誌出現小人，伴隨著噹噹響聲，該行人通過，可是一輛向右拐的車，一看左邊無車就啟動，險些壓住我，我及時用力拍了發動機蓋，車才停下。

還有一次最危險經歷，我一直記憶猶新。就是我要通過一座完全被冰覆蓋的小鐵橋去乘巴士，小鐵橋長約10米，高6米，下面是滿布石頭的一條小溪。橋兩邊有鐵槓可以扶，但橋面到鐵槓的護欄空檔很大。我對橋面濕滑的程度估計不足，急著趕車就想闖一闖。我兩手緊緊抓住兩邊鐵槓一點一點往前蹭，蹭了2米多就不行，站不住，眼看就要從護欄空檔滑到河裡。我不敢轉身，不敢往後退，又前進不得。想呼救，橋在林子裡，冰天雪地哪有人；想打911，又沒有手機。我絕望了，心想我已經70歲了，死就死吧，千萬別沒摔死摔成殘疾！實在沒法了，我就坐在橋面上，用褲子增加點摩擦力，兩手緊抓鐵槓往前蹭，幾次腿都滑出護欄空檔，腿懸到橋外。花了近40分鐘終於蹭到橋頭，坐在橋頭定了定神，把魂找了回來，又急匆匆去趕巴士了。

我在馬州洛克威爾圖書館和德國 鎮圖書館都工作過。Page工作難度不大，但不同文字的書、不同種類的書很多，擺放要特別細心，不然很容易放錯位置。做page身體要好，得有點力氣。規定要求能推動60至80公斤的書車，還得有能力站在專用凳子上把書放到最上層書架上，要認識一些和聽懂一些英語，只要用心、只要努力就能做好。我工作積極性很高，領導叫幹啥就幹啥，大概不到一年，圖書館所有的書我都能準確無誤地上架。

其他圖書館不清楚，蒙郡圖書館規定page每周工作時間不能少於10小時，不能超過20小時。那時page工資標準是每小時5.5美元。業務熟悉以後，我幹完我那一部分書後，有啥活就幹啥活，如往影印機裡裝紙、擺雜誌和報紙，有時我還幫助別人擺書。直接領導我的是湯女士，間接領導是肥女士，老闆是大衛，他們都喜歡我，我能幹的活都叫我去幹。肥女士常常給我豎大拇指「perfect」。

每周我來五天，每天都幹滿4小時，2005年4月，突然給我補發了7000美元的工資，扣稅後實得4000多美元，我來美國從未見過這麼多錢，驚喜得不得了。後來湯女士告訴我：「page工作規定，每周工作少於20小時，1小時工資是5.5美元，滿20小時，1小時工資是11美元。」接著她說，「從今天開始，你每周固定工作制20小時。」

以後圖書館開會，湯女士或肥女士都通知我參加。館長一再講蒙郡公共圖書館的性質、服務宗旨，顧客是上帝，為社區居民服好務的要求和注意事項。我從中學到好多知識，也增加了對美國社會的瞭解，也感到身上的責任。小孩、殘障人把書架上的書拿下來堆在地上，他們把報紙、雜誌也到處扔，我們都及時撿起來放到原位，對影響讀者、顧客工作的尖叫聲我們只做個手勢「be quiet」，從不斥責。社區圖書館使我體會到美國是一個相互包容的社會。

做page工作的人很多，但流動性很大，有做義工的中學生，有尚未找到工作而在圖書館掙一點生活費者，還有一些新移民到圖書館來掙碗飯吃等等，所以page這支隊伍是族裔齊全、老少男女齊全。從他們身上我學到吃苦耐勞的精神，儘管我們交流不多，但相處很融恰。每逢節日我們都聚在一起開party，大家都拿本國、本族裔傳統食品與大家分享。

做page的多是年輕人或青少年，在洛克威爾圖書館做page的就我和瑪格是老人，我70多歲，瑪格是80多歲的老太太，據說她幹page幾十年，兢兢業業、認真負責、誨人不倦的敬業精神很感人。我在工作中總是以她為榜樣要求自己，不清楚的事總是請教她。她個子瘦小，推一車書上下電梯不容易，有時我想幫幫，她總是謝絕。不管春夏秋冬、雨天晴天從不缺席，病假也很少，館長常表揚她。每年我們page團隊都為她開慶生會。

圖書館功能齊全，遠超出一般圖書館概念。除各類圖書滿足不同族裔人群借閱外，還安排教英語、學電腦、殘障人活動、幼稚園活動，給孩子講故事、有心理醫生疏導有心理障礙的人，也有少數在家上班的人也在圖書館辦公，我們都要為他們服務。這使我認識到圖書館是一個小社會，要求我們為來圖書館的每個人做好後勤保障、讓他們來也高興，走也高興。

我在蒙郡德國鎮圖書館做page時，湯女士也調到這個圖書館工作，繼續領導我。德國鎮圖書館和洛克威爾圖書館一樣，都是新落成，圖書多，功能齊全，對我來講就是交通不方便，我上下班要走很多路，冬天很艱難，常常踏著冰雪走好幾英里路。

在德國鎮圖書館我是唯一一位老人，年輕人都很尊重我，業務我比較熟悉，常幫助新來的年輕人，大家相處得很好。2014年6月我81歲要退休時，湯女士和館長都希望我再幹幾年，我們page團隊的年輕人開派對歡送我，館長、工作人員都為我簽名留念、贈送禮物，我對他們也戀戀不捨，我要是年輕，一定再幹幾年。

我10年的圖書館生涯雖然吃了不少苦，也遇到一些危險，但收穫很大，學到很多東西，真正參與了美國社會。我退休時和太太享受到政府有關的福利，老兩口晚年生活很充實、愉快，打心眼裡感謝美國政府。