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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

封面故事／成為圖書館員 一生最好的選擇

胡一霞
國家醫學圖書館。(作者提供)
國家醫學圖書館。(作者提供)

小時候在台北，圖書館是一個抽象的概念，只聽說過那是一個有很多書的地方，但是一直沒見過。大概六歲的時候跟著媽媽去過一次台北圖書館，離家不近，要搭公車再轉車，還要帶上戶口名簿才能辦借書證。借了一本童話集回家，讀完了就等待著歸還日期可以再到圖書館去，但是媽媽一直沒有時間。最後不知道媽媽什麽時候把書送回去的，我沒有再去過。

在電視上看到大學有圖書館系這樣的學科，聽起來好像是很難的，一定要懂得很多東西吧。

國中有一間圖書室，學生不能自由進出，必須要有老師帶去，所以三年期間只去過一次。裡面的書都是學生們捐贈的，只能在圖書室裡看書而不外借。進去的時候用學生證換一把借書尺，拿書的時候把尺留在書架上，看完把書放回原處，拿回借書尺。但是就這麽不到一節課的功夫，已經有同學找不到自己的尺。

高中和大學頭三年在上海度過，上海的高中也有個圖書室，放學後可以自由去看書。圖書室是閉架的，所有的書都在玻璃櫃裡，書脊朝外，看到喜歡的書就告訴裡面的工作人員，一次可以借一本。那時候同學們借書的習慣還不規範，不知道要小心保管借來的書，常常隨便放在教室裡，然後被別人拿走，找不到了只好在班上嚷嚷。

上海有社區圖書館，但是並不讓任何人隨時去借書，全班只分到兩張借書證，我和一位有借書證的同學去過一次。她要借一本很有名的小說，向櫃檯職員報出書名就拿到了。

上海讀的大學的圖書館，是我使用過的第一個真正意義上的圖書館，有很大的讀書室供學生們晚上自習，期刊閲覽室和文藝圖書室可以自由閲讀。主書庫是閉架式，要自己查目錄填卡片，請職員把書找出來。為了方便管理，每人有六張限量借書卡，一張卡可以借一本書，其中一張是文藝借書卡，也就是一次只能借一本文藝書籍，小說或者散文，對於文藝青年來說，實在不過癮。

那個時代圖書定價十分低廉，大多在人民幣一元以内，有時候同學借到絕版書，捨不得還，依照圖書館的規定只要付原定價的兩倍罰款，就能合法把書私留。後來罰款被提高至七到九倍，才算大致斷絕這個漏洞。

從小到大，去過的幾所圖書館都不讓我有任何想留在裡面工作的興趣，直到來到美國。

移民美國第一年在社區學院就讀，第一天上完課之後就去圖書館探險，第一次使用電腦目錄，館員知道我是新生又是移民，耐心地教我怎麽用電腦，順利找到喜愛的英文作家的書，還告訴我看過的書不要自己放回書架上，放在每排書架旁邊的整理車上，由工讀的放書工放回去。我問館員一次可以借多少本書，館員說沒有限制，借多少都可以。第一次感受到使用圖書館的自由，我馬上愛上了美國的圖書館。

第二年入伍美國陸軍，被派到夏威夷的陸軍醫院，同時申請進入夏威夷大學。遞交申請表那天就在校園閒逛，來到最大的漢密爾頓圖書館，找到位於四樓的東亞收藏部。書庫裡的書架幾乎數不盡，密密麻麻，頂天立地，絕大多數都是我最愛的文學歷史和地理書籍，心裡不禁想，這麽多書我要看到什麽時候啊！當即隨手拿起一本歷史小說，坐在腳踏凳上，一口氣讀到圖書館關門的廣播響起。如果可以， 真想在書架之間過夜。

之後的幾年就在軍醫院和大學之間度過，再忙再累每星期也要去一次圖書館，帶幾本書回家，看書成為忙碌的日子中最好的娛樂。臨近畢業與退役，我決定申請夏大圖書館與資訊學研究所，終身與圖書為伍。

讀了圖書館學系，才懂得圖書館學並不是圖書管理學，而是資訊管理學；圖書館員的工作不是整天看書，而是提供資訊服務。在圖書館學研究所學習的就是怎樣最好地傳播資訊，怎樣理解圖書館顧客的需要，怎樣幫助顧客找到需要的資訊。我有幸在東亞收藏部得到實習機會，看到老館員們怎樣先使焦慮的學生安心，仔細聆聽他們的問題，幫助他們理清思路，然後找到需要的資料。

那時候網際網路才剛剛起步，還沒有谷歌和維基百科，資料查詢完全手工；有時候一本大辭典就能解決問題；但是更多的時候，要在頂天立地的書架之間搬出一大堆書來。看著顧客滿意地離去，很有成就感。

在東亞收藏部實習的時候，發現全世界居然沒有一本關於南京大屠殺的英文專著。想要研究南京大屠殺而不會中文或者日文的同學，只能在二戰歷史書籍中尋找蛛絲馬跡。我還在想等畢業之後有時間了，要怎樣能申請到編輯一本關於南京大屠殺的書的項目。但是就在那年，張純如的巨著《南京大屠殺》出版了，她做了一件全世界沒有人做過的事，從那之後，關於南京大屠殺的英文書籍出版了幾十種。但是七年以後張純如卻因為訪問調查二戰老兵壓力過大，不幸得了憂鬱症而自殺，她是一位永遠不能被歷史遺忘的女子！

在圖書館學研究所就讀時，我也在家附近的公立圖書館做義工，通過内部訊息，我畢業前就順利在另一所公立圖書館找到臨時館員的工作。開始工作時正值聖誕假期，休息室裡放滿社區顧客送來的各式自製糕點，也常常有顧客送給我自家樹上的水果，原來公立圖書館是一個這麽可愛的地方。

通過僑委會駐檀香山辦公室，我為圖書館申請到一批《海華叢書》以及教學錄影帶，大受歡迎。但是其中有一些書不在公立圖書館的目錄中，需要編目，而那時候夏威夷公立圖書館正在改組，編目的工作根本更不上需求，新書要等很長時間才能上架，一直到我離開夏威夷前夕，館長特地向編目組拜託，這些書才加入目錄中。

那個時期夏威夷經濟衰退，州政府經費不足，不僅不能把臨時員工轉為正式員工，我在公立圖書館幾個月的時間，竟兩次差點兒被裁員，於是開始在美國本土尋找工作，幸運地進入位於國家健康研究院的國家醫學圖書館的編目組。

從幾個月的實習和工作中我已經發現，一所圖書館不論有再多的藏書，再精密的電腦，再有經驗的圖書館員，還是需要準確的目錄，才能有效地提供查詢服務。我認為編目是圖書館的脊梁骨，所以開始專門找編目的工作。那時候國家醫學圖書館編目組幾位中文老館員正要退休，圖書館又準備把中文目錄由韋氏拼音轉換為漢語拼音，我精通兩種拼音系統和正簡兩種字體，正是圖書館夢寐以求的人選，加上我是退役軍人有加分，後來還聼組長說我的申請表的評分是105分（滿分100），這份工作就像是在等我。

一轉眼，在世界上最大的專科圖書館已經工作了20多年，有幸為全世界的醫學資訊做出微薄的貢獻。尤其是最近兩年，能夠在第一時間得到國家健康研究院關於新冠病毒的最新發現，為朋友們傳播資訊，解答問題，排除不必要的恐懼，也算是近水樓台之便了。這段日子，深深體會到在大自然面前人類的渺小和無知，因為無知，所以無助，因而無所是從。作為人類如果不能虛心學習，不懂得隨時更新自己的知識，在這個世界將被自然淘汰。

成為圖書館員，能夠在工作中持續地吸取新知識，不斷地成長，確實是我一生最好的選擇。

圖書館 夏威夷 醫學

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