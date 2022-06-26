封面故事／公圖風景線 異國情情未了

作者任職公共圖書館20餘年，所見所聞常留省思。(Getty Images)

我曾任職美國南方公立圖書館 20餘年，最值得回憶的不是藏書多少或顧客流量，而是那「偶開天眼覷紅塵」的剎那感動或亙久的省思。這風景線不只是綿延不盡的，而且也是讓我覺得在管理與服務雙重職責之外，青春歲月並未虛擲的主要原因。以下就談談我在圖書館第一線所見證的異國情緣吧！

為了搜尋地方資源並延伸觸角，在職期間我經常出席地方上的國際文化活動。1997年在南卡州立博物館參加日本 文化節時，認識了Taylor先生。他約莫60來歲，大高個兒，而且中規中矩，神情甚至有點嚴肅。據說他連續好幾年都以義工身分，在9月9日主持這個日本「盂蘭節」的精采活動，邀請地方上的日裔才藝人士，表演插花、歌舞、水墨畫、亂針繡、日本人偶製作等。演出者幾乎是清一色是來自鄰城的空軍眷屬。

後來，Taylor發現我在公立圖書館擔任主管，同時也是地方上推動多元文化意識的主力軍，於是幾次主動前來與我商討未來國際文化節目發展的走向。有次還特別引薦一位來訪的日本教授，希望能與我集思廣益，撞出更燦爛火花。他對我的尊重不言而喻。

日本印第安混血男士Abraham（右），與作者討論花作含義。（柯順德提供）

我心裡很納悶，為何一個美國人會如此賣力推動日本文化？直到有一天謎底終於揭曉。他從皮夾子裡抽出一張泛黃的日本女子和服黑白沙龍照說：「就是因為她，我多年來心底的痛！她喜歡讓學生作與日本文化相關的活動」。

我仔細端詳照片中這位20出頭的東方女子，一頭烏黑直髮正好托住下巴，嘴角雖然有點上揚，但神情略帶幾分落寞。倒是那碎花的和服，襯得她素淨高雅，惹人愛憐。

「我當時在美國駐日使館服務，認識這位小學老師。她背著家人與我來往一年多。等我奉命調回美國時，想帶她回美結婚，但她父母堅決反對。三年後，我再度爭取返回日本使館工作，但她已嫁為人婦，不願見我，更談不上舊情復燃。」

從一戰到韓戰越戰，美國軍人與盟國女性屢傳戀情；圖為一對老夫婦走過二戰紀念公園的紀念碑。(Getty Images)

Taylor嘆了一口氣，細心地將照片收入皮夾，放進襯衫口袋裡，然後用右掌心重重地按壓了一下，彷彿只有這樣才能留住青春的記憶。原來他之所以鍾情日本文化其來有自，而一顆細小的種子，竟能成就為一片綠蔭。

身材挺拔的Larry， 從CIA退休後，積極投入社區服務。他是我所創辦的新移民 項目「讓我們說英語」的義工，負責每周一次與新移民英語對話，以增強移民英語會話的信心。他健談幽默，很受學員歡迎。有次天氣惡劣，義工人數遠超過學員，Larry派不上用場，就邊喝咖啡，邊與我聊起天來。

1968年冷戰期間，時年21歲的Larry擔任空軍「追颱者」（Typhoon Chaser，簡稱8AF)飛行任務。每天上午從沖繩飛到關島美軍空軍基地，約三個多小時航程，觀察氣象，然後上報軍方。

描寫異國情緣的歌劇「西貢小姐」轟動一時。(Getty Images)

那時他與一位17歲高中女孩相戀，賃屋同居。他每天早出晚歸，生活規律，女孩上學回來，就操持家務，十分賢慧，兩人儼然新婚夫婦。但是Larry離日回美時並未與她論及婚嫁，因為自己實在太年輕無知，也無勇氣承受可能來自親友的異樣眼光，心想來日方長，以後再設法吧！未料如此一別，就是30多年。然而他始終沒有忘懷那段青澀戀情，常常自問如果把那日本女孩帶到美國，如今會是怎樣的一種生活？她是否也會像眼前這些新移民一樣，勤於學習英語與美國的文化？

Larry與他的美國太太Margaret鶼鰈情深，也十分登對。真難想像他心裡還藏著另一位難以忘懷的東方女子。Larry向來愛開玩笑。於是我戲問：「Margaret可知道此事？」他有點尷尬地搖頭。「那你最好對我們圖書館一直友善下去，不然你已有一個把柄落在我手中了！」他知道我是玩笑話，伸出雙掌與我對拍了一下說：「琳，我知道你不會的！」

其實他對移民的鼓勵照顧，是有目共睹的。有次他鼓勵一個很靦腆的墨西哥年輕人Carlos去註冊密集英語班。只要全勤，他就願支付英語課程全部學費。後來，Carlos由園藝幫工，搖身變成小型園藝公司老闆時，Larry比看到自己的孩子成功創業還興奮。他的異鄉不了情已然昇華為普世的愛憐。

今年5月圖書館為了慶祝母親節，特別舉辦以花為主題的「百花盛開」活動。我應邀作個人花展與現場示範表演。花展首日會場突然出現了一位高大碩壯的男士，長髮紮成一支辮子低垂後頸，右眼鏡片下戴著眼罩，手持一支原木拐杖。對我鞠躬哈腰，直呼：「Miss Lin，真高興能見到你。」

公共圖書館來往的人形形色色，留下許多故事。(Getty Images)

他自我介紹，名叫Abraham M…，我一時沒聽清楚他那多音節的姓，只知道他是日本與印第安混血兒。他非常謙遜地請求我為他講解牆上的漢字書法，並喃喃自語：「太久了，我幾乎把漢字全忘光了！」

「你懂漢字？請問你是跟誰學的？」我一時忘了他有一半日本血統。「我父親與太太，都是日本人。不過父親跟我母親很早就離婚了。我太太也離開我好些年了。」他回答著，眼裡突然閃出幾許落寞。

他的一身打扮，加上敗壞得厲害的一口黑牙和一個背包，使我懷疑他是個文質彬彬的流浪漢。果不其然，他說自己經常四處遊走，跑過很多州，但他一定要來見我，也已經在來賓留言簿上表達想見我的意願。

言談間，我們走到了一件用頭尾上翹的雪松原木作主題的大型作品。他說：「那原木像極了瀑布流泉，我似乎可以感覺到流水潺潺傾瀉而下。原木後面參差不齊的針包花與高聳的蠍尾蕉以及其他各種顏色參差的枝葉，正好是森林景象。這讓我回憶起小時候父親帶我遊京都的一座花園…」

此時，他有點哽咽，突然脫帽，一腿屈膝，朝我下跪，眼裡泛著淚光。我一時不知所措，低頭才望見他下跪的左膝，由上至下帶著一大截金屬護膝，顯然有幾分不良於行。也許有感於自己的失態，他費力地起立告別，並應允過兩天一定來現場欣賞我插花示範。

等他離開後，我在留言簿上印證了他方才的話語，也終於明白他姓Miyazaki (宮崎駿)。可是我依稀記得他的面孔與姓名，也聽過他的自我介紹。左思右想，終於憶起許久以前，曾在圖書館門口與他有過一面之緣。當時他半途攔截午休歸來的我，先自報身家，然後想與我進一步交談，但我巧妙地迴避了。

母親節那天，他果然現身藝廊。一進來就擠到觀眾席最前排，向我行了一個額頭叩地的跪拜禮；離開時，又依樣畫葫蘆地跪拜一次，弄得眾人一頭霧水。不過大多數遊民精神不是很正常，已是公認事實。估計他的舉措是源於對東方文化的錯綜情結，加上身世之感。孰料接連兩代失敗的跨種族聯姻，竟能把一個斯文的壯漢折磨成這般瘋癲模樣？

日本印第安混血男士Abraham，看日本花展與漢字書法，感動到脫帽下跪！（柯順德提供）

這幾宗異國不了情，讓我見識到對政治、歷史、宗教、暴力各方面理解不同的異國男女之倉促結合，是多麼禍福莫測的事！

從第一次世界大戰，到第二次世界大戰、韓戰、越戰…美國軍人與盟國女子的戀情從未停止。不過「戰爭新娘」（War Bride）」的定義隨著歷史的發展而有所改變。最早是指那些在男友出征前夕，義無反顧與之締結連理的美國女人。到第一次世界大戰（1914-1918）末期，「戰爭新娘」遂變成「外國新娘(Foreign Bride)」或「戰地新娘(Battlefield Bride)」，以法國案例高居首位。到了第二次世界大戰（1939-1945），軍人入伍年齡底線由原本的21歲降為18歲。在外國服役年限也由不超過2年延長到可超過4年。新軍遂由需受父母長官保護的「稚嫩男孩」，逐漸成長為熱血澎拜需要性服務的「美國壯男」。為杜絕軍中色情交易和性病感染，長官開始鼓勵正常社交，設計聚餐舞會給予男女建立固定交誼的機會，而且長官可就地授予軍人結婚證書，無需與華府有繁瑣費時的文件往返，因而製造了許多異國鴛鴦。

據統計，二次大戰末期，外國新娘共有12萬5000人左右，而且至少18個國家有1000個以上的戰地新娘。異國情緣受非議最多者，是非裔軍人配歐洲白人女性，以及美國GI配日本女性的案例。GI是Galvanized Iron縮寫；意指鍍金零件，是德國人揶揄美軍專用語。後來韓戰與越戰更製造了許多淒美的亞美異國情緣。從1904年普契尼創作的歌劇「蝴蝶夫人」一直到1990年代轟動一時的歌劇「西貢小姐」，都在在說明了異國情緣的悲劇性。

不過，有人說：「在戰爭中一個人必需要愛，因為那是他面對可能被毀滅時最能確認自己一息尚存的憑證」。美國軍人與亞裔女性通婚，其實還有更複雜的因素。他們喜歡亞洲女性的「傳統傾向」與「女性氣質」，也覺得自己是從第三世界可悲的野蠻中，解救了一個可憐的女子，有道德上的正確性。相對地，亞洲女性卻想要突破亞洲傳統不平等的男女地位，進而尋求比較自由的生活方式和來自美國政府的保障。換句話說，雙方可謂各取所需。

身為在本地公立圖書館前線服務的唯一東方女性，我偶爾會收到有亞洲經驗的男性讀者之異樣眼光。也許我的外型勾起了他們的某些回憶，有甜蜜的、有哀傷的、有怨懟的…無意間就會流露出來。記得有位棕色皮膚的男士，國籍難辨，經常問我如何可以買到便宜機票赴亞洲旅遊，如何選購禮物給亞洲女性，可否與我同機赴台等等暗示性議題。如此善意糾纏，我只能設法迴避。偶爾有意圖過分明顯的男性顧客，我的同事會義無反顧地為我排解。Dora有次就直言無諱地告訴一位男士說：「對不起，她是已婚女性。」這位男士狠狠地瞪了她一眼，就揚長而去。事實證明，直言白目確實非常有效。