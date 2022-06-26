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娛樂／「怪奇物語」第4季更黑暗 主演看了都怕

娛樂新聞組
「怪奇物語」第4季前陣子上架，主角群遇上更黑暗、恐怖的危機。（取材自IMDb）
「怪奇物語」第4季前陣子上架，主角群遇上更黑暗、恐怖的危機。（取材自IMDb）

科幻恐怖影集「怪奇物語」（Stranger Things）第4季前陣子上架，劇中的時代背景來到1986年，主角群遇上更黑暗、恐怖的危機。飾演主演之一威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp）直接預告第四季很瘋狂，雖然每次「怪奇物語」宣傳都愛用「更黑暗、規模更大」，但光是看完前兩集，自己真的快被許多片段嚇死。

主演之一 陷入死亡危機

莎蒂辛克（上）扮演的麥克絲在經歷繼兄被超自然力量所害之後，本季陷入死亡危機。（取...
莎蒂辛克（上）扮演的麥克絲在經歷繼兄被超自然力量所害之後，本季陷入死亡危機。（取材自IMDb）

「怪奇物語」於2016年開播，以1980年代為背景，集結超能力、怪獸、政府神祕實驗、動人親情與革命友情等元素。最新的第四季劇情接續在第三季尾聲「星城之役」的半年之後，威爾一家已離開霍金斯，並帶上了失去哈普警長的伊萊雯，主角群首次被分隔兩地。

中央社報導，飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）分享，新一季大家升上高中，不只得面對缺少幾個好朋友又跌跌撞撞的高中日常，還得努力應對六個月前小鎮裡發生的大悲劇，「顯然對很多人造成了影響，尤其是那些知道當時真相的人，而且考慮到失去了誰以及失去了什麼，某些角色受到的影響比其他人深刻許多」。

聯合新聞網報導，第四季中，莎蒂辛克（Sadie Sink）扮演的麥克絲在經歷繼兄被超自然力量所害之後，本季陷入死亡危機，角色性格也不再像上一季那麼開朗，她透露大夥兒一度因為疫情關係必須暫停拍片，雖然彼此還保持聯絡，但能再次回到片場仍然非常開心。

幾個男生包括諾亞許納普、蓋頓馬塔拉佐、芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）等都是從小合作到大，「怪奇物語」也有如他們的成長紀錄，蓋頓馬塔拉佐自嘲：「當時很小也很吵，雖然覺得小時候演出的畫面很酷，可是專訪的影片實在太令人難為情，還是別再看了。」

第四季的劇情充滿科幻、陰暗、恐怖的畫面，最大反派更是嚇人。（取材自IMDb）
第四季的劇情充滿科幻、陰暗、恐怖的畫面，最大反派更是嚇人。（取材自IMDb）

劇情陰暗 反派更是嚇人

由於劇情充滿科幻、陰暗、恐怖的畫面，本季最大反派更是嚇人，讓外界好奇拍片現場是否也相當可怕，甚至下戲後會做噩夢。沒想到，莎蒂辛克吐槽：「完全不會，一切都只是演戲而已。」

從第一季參與至今的蓋頓馬塔拉佐解釋，可怕的鏡頭通常是後期合成，平時現場都有一大群劇組工作人員在旁，演員們也都知道劇情內容，「非常讓人安心，我們幾乎都要等到特效加上去、看到成品後，才知道『天啊，當初拍的是這個』，否則常覺得自己像白癡，對著網球一直尖叫」。

不過劇組通常從白天拍到黑夜，又翻班到天亮，小朋友們只得自得其樂，藉由亂聊天、惡整對方逼彼此清醒。莎蒂辛克回憶，大家為了提振精神，在劇組時話匣子總是動個不停，天南地北什麼都聊。

飾演路卡斯的迦勒麥羅林 （Caleb McLaughlin）詳細描繪話題進程，通常一早來只會打招呼問「你好嗎」，拍到下午2時開始疲倦，「到了凌晨3時簡直像靈魂飛到外太空，我們會開始聊很深層的話題，靈魂像被觸摸到，甚至開始流淚，都搞不懂是怎麼回事」。

蓋頓馬塔拉佐則笑言：「到凌晨5時，哇，真的是為了要清醒，都講很瘋狂可怕的東西。」

星二代瑪雅霍克（後）與娜塔莉亞戴爾一起組隊查案，兩人尋找重要關鍵者。（取材自IM...
星二代瑪雅霍克（後）與娜塔莉亞戴爾一起組隊查案，兩人尋找重要關鍵者。（取材自IMDb）

組隊查案 殺人魔來客串

本季中，除了增加愛德華多佛朗哥（Eduardo Franco）扮演的少根筋披薩店男、約瑟夫奎恩（Joseph Quinn）飾演的怪咖藥頭這兩位新成員外，理工腦非裔小妹普莉雅弗格森（Priah Ferguson）也會正式成為連戲主角之一，她也很開心有機會讓觀眾看到更多角色性格以及對團隊帶來的貢獻。

近來頗受到矚目的星二代瑪雅霍克（Maya Hawke），從上一季起加入，本季中的戲分更重，還與娜塔莉亞戴爾（Natalia Dyer）扮演的南西一起組隊查案，兩人尋找的重要關鍵者，由「半夜鬼上床」（A Nightmare on Elm Street）裡的剪刀手殺人魔勞勃英格朗（Robert Englund）飾演，他的強大氣場令娜塔莉亞與瑪雅都在一旁看得入迷，瑪雅不僅佩服他的獨白超精采，也希望自己如果年紀大了仍在當演員，還能夠像勞勃英格朗一樣專業，對後輩與工作人員態度周到。

蓋頓馬塔拉佐（中）解釋，可怕的鏡頭通常是後期合成，平時現場都有一大群劇組工作人員...
蓋頓馬塔拉佐（中）解釋，可怕的鏡頭通常是後期合成，平時現場都有一大群劇組工作人員在旁。（取材自IMDb）

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