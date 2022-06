娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

在楊紫瓊心裡的某處,知道自己的能力不止於此。(取材自Instagram)

今年8月就滿60歲的楊紫瓊 ,終於用一部「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)證明自己不僅僅是一名「打星」。在過去的歲月裡,楊紫瓊出仿佛一直生活在其他「宇宙」中。在那裡,她是所有人心目中最懂功夫的女人,但在楊紫瓊心裡的某處,她知道自己的能力不止於此。

動作宇宙/被成龍救了一命

在楊紫瓊(左)拍過的電影裡,「警察故事3:超級警察」可謂展現香港動作片的極致。(取材自IMDb)

1962年8月6日,楊紫瓊出生在馬來西亞的一個華人家庭。21歲那年,楊紫瓊畢業後回家,參加了當年的馬來西亞小姐評選並獲得冠軍。這讓她開始受到外界關注,並讓她第二年得到了分別與成龍和周潤發拍手表廣告的機會。同年,她簽約成為德寶電影 公司旗下演員,赴港發展。

在香港,楊紫瓊得到了在洪家班習武的機會。當時香港的功夫片和動作片風靡全世界,但能打的女星寥寥無幾。楊紫瓊敢打敢拚,再高難度的動作都不怵,因此從一眾花瓶式女演員中脫穎而出,一路從特技人打到了女一號。

在楊紫瓊拍過的電影裡,1992年的「警察故事3:超級警察」可謂展現了香港動作片的極致。在這部電影之前,楊紫瓊因結婚息影四年,剛與前夫因性格不合離婚。唐季禮跑來請她出山:「我要拍一部成龍電影,希望你參加。這是一個能跟成龍並駕齊驅的女性角色。」

但要跟成龍並駕齊驅並不容易。楊紫瓊至今記得,其中一場動作戲她出了意外,但幸運的是,並沒有受傷。那個動作的設計原本是:楊紫瓊先在一個箱式卡車頂上翻滾,然後從卡車後部翻落,此時成龍開著小轎車從卡車後方接近她,楊紫瓊必須直接落到小轎車的引擎蓋上,震碎擋風玻璃,最後再從剎車的小轎車前方翻滾到地上。但當她真正站到卡車上時,才發現一切都跟她想的不太一樣。

最糟的是當她翻落到成龍的車前蓋時,應該震碎擋風玻璃的機關突然失效了,這導致成龍無法從車前方抓住她。而楊紫瓊則從車的側方滾落到了地上。幸好,成龍奮力地抓了一把她的衣服,「若不是那一抓,我很可能會頭部著地,那將是我從影以來最大的事故。」

紫瓊主演李安的「臥虎藏龍」,成為西方觀眾心目中的「功夫女神」。(取材自豆瓣電影)

「臥虎藏龍」中,李安要楊紫瓊使用多種兵器。(取材自豆瓣電影)

功夫宇宙/李安促用遍兵器

功夫,是楊紫瓊最為世人熟知的「宇宙」之一。在這裡,她主演了李安那部獲奧斯卡最佳外語片的「臥虎藏龍」,成為西方觀眾心目中的「功夫女神」。

她謙虛地說,如果這部電影有任何成就,都首先歸功於李安——尤其是他的遠見,以及他對武俠世界的激情。

「我們都是看著功夫片長大的,李安也對此特別著迷。他甚至想在『臥虎藏龍』裡用上每一種功夫流派和每一種兵器。」楊紫瓊說,在第一次來到「臥虎藏龍」的打戲片場前,她還以為李安在開玩笑。但當她看到滿房間堆滿的各式兵器時,她驚呆了。直到李安說:「我希望你把這些兵器都用一遍。」她才醒悟,他確實是玩真的。

最後,這些兵器中的很大一部分用在了楊紫瓊和章子怡那場「說翻臉就翻臉」的打戲裡。雖然很多人都很讚賞這場戲裡展現的中國功夫的博大精深,但楊紫瓊卻希望大家不要忘記這背後李安所設計的精妙的情感衝突。她認為:「不論是功夫片還是西方電影,所有的動作戲背後都少不了戲劇的張力。而這種戲劇感,通常源自兩個人物之間的情感聯繫。」

楊紫瓊(後)也為「007」系列電影增加一點深度和品質。(取材自IMDb)

楊紫瓊(左)在「007:明日帝國」中扮演的林惠,展現當時的西方電影裡少見的女性力量。(取材自IMDb)

能讓不少影迷達成的共識是:「007:明日帝國」(Tomorrow Never Dies)中楊紫瓊扮演的林惠在很多年裡是其他「龐德女郎」無法超越的,不光因為她極其能打,還因為這個中國女性角色展現了當時的西方電影裡少見的女性力量。

「『007』系列是一個男人的世界。我相信,當時有無數男人都想成為龐德。」楊紫瓊說,「但當劇組找上我之前,我想,他們已經準備好要給這個系列增加一點深度和品質。」

在楊紫瓊扮演林惠之前,龐德女郎的形象普遍像一個性感的花瓶。但「007:明日帝國」中,出現了不少讓大家顛覆這一刻板印象的經典橋段。譬如有一段戲,龐德在露天水龍頭下與林惠調情,結果卻慘遭林惠拒絕,還被她鎖在了自來水管上。此外在很多場戲裡,林惠和龐德並肩作戰,毫不落後。

楊紫瓊(左)在「瘋狂亞洲富豪」中沒用功夫,只用眼神和台詞就鎮住了場。(取材自IMDb)

瘋狂宇宙/用眼神鎮住了場

在「媽的多重宇宙」之前,她其實已經在「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)中演過一回亞裔母親。在這部由全亞裔主演的電影裡,楊紫瓊沒用功夫,只用眼神和台詞就鎮住了場。其中一場戲,媽媽跟兒子的女朋友打麻將,「沒有拳打腳踢,但兩個女人之間的交流同樣那麽有力」。

接「瘋狂亞洲富豪」之前,看過原著的楊紫瓊一度擔心電影風格會過度浮誇。但導演朱浩偉說:「要是那麽拍,我媽會殺了我。」楊紫瓊笑了:「如果他知道他媽媽怎麽想,應該就能拍對了。」「瘋狂亞洲富豪」上映後口碑有爭議,但楊紫瓊仍然認為這是一部非常有意義的作品,「因為在『喜福會』(The Joy Luck Club)之後,好萊塢就再也沒有全亞裔的電影了。」

當初要接拍「媽的多重宇宙」,楊紫瓊同樣謹慎。雖然在看完劇本後就知道自己會接下這部電影,但楊紫瓊還是堅持飛去洛杉磯跟導演親自見面。最終她成功了,這部電影讓電影圈看到了楊紫瓊的潛能。她總結:「在我看來,秀蓮是一個不會輕易放棄的人,而我也正是這樣的人。因為一旦放棄,你就徹底輸了。」(取材自羊城晚報)