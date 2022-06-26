娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

在楊紫瓊心裡的某處，知道自己的能力不止於此。（取材自Instagram）

今年8月就滿60歲的楊紫瓊 ，終於用一部「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）證明自己不僅僅是一名「打星」。在過去的歲月裡，楊紫瓊出仿佛一直生活在其他「宇宙」中。在那裡，她是所有人心目中最懂功夫的女人，但在楊紫瓊心裡的某處，她知道自己的能力不止於此。

動作宇宙／被成龍救了一命

在楊紫瓊（左）拍過的電影裡，「警察故事3：超級警察」可謂展現香港動作片的極致。（取材自IMDb）

1962年8月6日，楊紫瓊出生在馬來西亞的一個華人家庭。21歲那年，楊紫瓊畢業後回家，參加了當年的馬來西亞小姐評選並獲得冠軍。這讓她開始受到外界關注，並讓她第二年得到了分別與成龍和周潤發拍手表廣告的機會。同年，她簽約成為德寶電影 公司旗下演員，赴港發展。

在香港，楊紫瓊得到了在洪家班習武的機會。當時香港的功夫片和動作片風靡全世界，但能打的女星寥寥無幾。楊紫瓊敢打敢拚，再高難度的動作都不怵，因此從一眾花瓶式女演員中脫穎而出，一路從特技人打到了女一號。

在楊紫瓊拍過的電影裡，1992年的「警察故事3：超級警察」可謂展現了香港動作片的極致。在這部電影之前，楊紫瓊因結婚息影四年，剛與前夫因性格不合離婚。唐季禮跑來請她出山：「我要拍一部成龍電影，希望你參加。這是一個能跟成龍並駕齊驅的女性角色。」

但要跟成龍並駕齊驅並不容易。楊紫瓊至今記得，其中一場動作戲她出了意外，但幸運的是，並沒有受傷。那個動作的設計原本是：楊紫瓊先在一個箱式卡車頂上翻滾，然後從卡車後部翻落，此時成龍開著小轎車從卡車後方接近她，楊紫瓊必須直接落到小轎車的引擎蓋上，震碎擋風玻璃，最後再從剎車的小轎車前方翻滾到地上。但當她真正站到卡車上時，才發現一切都跟她想的不太一樣。

最糟的是當她翻落到成龍的車前蓋時，應該震碎擋風玻璃的機關突然失效了，這導致成龍無法從車前方抓住她。而楊紫瓊則從車的側方滾落到了地上。幸好，成龍奮力地抓了一把她的衣服，「若不是那一抓，我很可能會頭部著地，那將是我從影以來最大的事故。」

紫瓊主演李安的「臥虎藏龍」，成為西方觀眾心目中的「功夫女神」。（取材自豆瓣電影）

「臥虎藏龍」中，李安要楊紫瓊使用多種兵器。（取材自豆瓣電影）

功夫宇宙／李安促用遍兵器

功夫，是楊紫瓊最為世人熟知的「宇宙」之一。在這裡，她主演了李安那部獲奧斯卡最佳外語片的「臥虎藏龍」，成為西方觀眾心目中的「功夫女神」。

她謙虛地說，如果這部電影有任何成就，都首先歸功於李安——尤其是他的遠見，以及他對武俠世界的激情。

「我們都是看著功夫片長大的，李安也對此特別著迷。他甚至想在『臥虎藏龍』裡用上每一種功夫流派和每一種兵器。」楊紫瓊說，在第一次來到「臥虎藏龍」的打戲片場前，她還以為李安在開玩笑。但當她看到滿房間堆滿的各式兵器時，她驚呆了。直到李安說：「我希望你把這些兵器都用一遍。」她才醒悟，他確實是玩真的。

最後，這些兵器中的很大一部分用在了楊紫瓊和章子怡那場「說翻臉就翻臉」的打戲裡。雖然很多人都很讚賞這場戲裡展現的中國功夫的博大精深，但楊紫瓊卻希望大家不要忘記這背後李安所設計的精妙的情感衝突。她認為：「不論是功夫片還是西方電影，所有的動作戲背後都少不了戲劇的張力。而這種戲劇感，通常源自兩個人物之間的情感聯繫。」

楊紫瓊（後）也為「007」系列電影增加一點深度和品質。（取材自IMDb）

楊紫瓊（左）在「007：明日帝國」中扮演的林惠，展現當時的西方電影裡少見的女性力量。（取材自IMDb）

能讓不少影迷達成的共識是：「007：明日帝國」（Tomorrow Never Dies）中楊紫瓊扮演的林惠在很多年裡是其他「龐德女郎」無法超越的，不光因為她極其能打，還因為這個中國女性角色展現了當時的西方電影裡少見的女性力量。

「『007』系列是一個男人的世界。我相信，當時有無數男人都想成為龐德。」楊紫瓊說，「但當劇組找上我之前，我想，他們已經準備好要給這個系列增加一點深度和品質。」

在楊紫瓊扮演林惠之前，龐德女郎的形象普遍像一個性感的花瓶。但「007：明日帝國」中，出現了不少讓大家顛覆這一刻板印象的經典橋段。譬如有一段戲，龐德在露天水龍頭下與林惠調情，結果卻慘遭林惠拒絕，還被她鎖在了自來水管上。此外在很多場戲裡，林惠和龐德並肩作戰，毫不落後。

楊紫瓊（左）在「瘋狂亞洲富豪」中沒用功夫，只用眼神和台詞就鎮住了場。（取材自IMDb）

瘋狂宇宙／用眼神鎮住了場

在「媽的多重宇宙」之前，她其實已經在「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）中演過一回亞裔母親。在這部由全亞裔主演的電影裡，楊紫瓊沒用功夫，只用眼神和台詞就鎮住了場。其中一場戲，媽媽跟兒子的女朋友打麻將，「沒有拳打腳踢，但兩個女人之間的交流同樣那麽有力」。

接「瘋狂亞洲富豪」之前，看過原著的楊紫瓊一度擔心電影風格會過度浮誇。但導演朱浩偉說：「要是那麽拍，我媽會殺了我。」楊紫瓊笑了：「如果他知道他媽媽怎麽想，應該就能拍對了。」「瘋狂亞洲富豪」上映後口碑有爭議，但楊紫瓊仍然認為這是一部非常有意義的作品，「因為在『喜福會』（The Joy Luck Club）之後，好萊塢就再也沒有全亞裔的電影了。」

當初要接拍「媽的多重宇宙」，楊紫瓊同樣謹慎。雖然在看完劇本後就知道自己會接下這部電影，但楊紫瓊還是堅持飛去洛杉磯跟導演親自見面。最終她成功了，這部電影讓電影圈看到了楊紫瓊的潛能。她總結：「在我看來，秀蓮是一個不會輕易放棄的人，而我也正是這樣的人。因為一旦放棄，你就徹底輸了。」（取材自羊城晚報）