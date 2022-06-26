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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

新聞眼／美國學術界 勞力或有酬 榮譽卻無價

汪威廉         
能夠得到著名學府教書的閱歷和經驗，即使沒有金錢或物質上的報酬，但在精神上就是一種享受、自信、榮譽與快樂。(Getty Images)
能夠得到著名學府教書的閱歷和經驗，即使沒有金錢或物質上的報酬，但在精神上就是一種享受、自信、榮譽與快樂。(Getty Images)

《紐約時報》文教記者Anemona Hartocollis在4月6日發出一篇以「事求人」（Help Wanted）為題的報導，記述洛杉磯加州大學（UCLA）刊登要找一位化學或生化助理兼職教授（Assistant Adjunct Professor ）的廣告。應徵條件計有必具博士學位，三至五年的大學教學經驗，及附有三至五封推薦信函。最引人注目的，就是薪金0美元。這是愚人節遲來的故事嗎？當然不是。它正是目前美國學術界的一個「無酬勞力(Free Labor)」的怪現象。儘管這則廣告隔了一夜就被撤掉了。

★無酬勞力 學術界怪現象

英文「Adjunct」原是附屬、輔助的涵義，也可擴充作為臨時、代用、兼職的解釋。目前加州大學（University of California）十個校區中，四年本科（Undergraduate Studies）的課程，由這類兼職教授授課的，高達80%之譜。根據洛杉磯加大「寫作課程」（Writing Program）講師Mia McIver博士的調查，在2019年春季，該校共有近30位無薪兼職教授。

至於有薪的兼職教授，他們就只拿每個小時大約100元上下的鐘點費。如以每周三門課的全職工作量計算，一年可得8至10萬元的收入，勉强算是中產階級了。不過，這個數目還比不上一向有工會（Union）組織的中、小學的全職教員。況且兼職人員通常沒有休假、醫藥保健保險，以及退休金等等福利。他們到處兼課，日夜奔忙於途，回家既要準備教材、修改作業、看考卷，到時又為學生寫推介信件。碰到刁難的學生，為著考試分數斤斤計較、糾纏不清。老師們為節省時間，通常以妥協了事，在心理上也是一種負擔。

關於大學兼任教職的福利問題，芝加哥工會（Union）出身的Joe T. Berry教授知之甚詳，亦最關心。他和Helena Worthen合寫《Power Despite Precarity: Strategies for the Contingent Faculty》一書，去年出版。他們强調，學術界對這個問題，一直處於嘗試與辯論的不正常、不穩定狀態，此應視為各種社會運動中的重要一環，假如大家能前仆後繼、鍥而不捨地努力爭取，必有所成。

站在工會的立場，當然最懂「團結就是力量」的道理。美國汽車及勞工人員聯合工會（AFL-CIO），曾經盛極一時。碰到勞資雙方爭執的時候，他們就用怠工、罷工作為手段，逼著資方就範。近年來，芝加哥學區中小學教師工會，在新冠肺炎疫情肆虐期間，也用罷課的方法，訂定新的合同，一年期間改成「線上教學」，爭取到會員們多種權益。

事實是，有些知識分子與農工勞動界人士一般的想法、看法與做法有點不同。美國大學具有副教授（Associate Professor）身分以上的人，就擁有「永久任期」（Tenured Status）的待遇。有點像由總統提名，經過國會參議院同意通過的聯邦法官，享有終身職的待遇。法官們大公無私，依法判案，職業應得保障。而教授們「永久任期」的設計，是為著保障知識分子學術、研究、思想與言論的自由。因之，即使在美國這個平權觀念極強、高度自由與開放的社會，由教授組成的工會，參加人數一向不多。

★獲得閱歷 就是一種享受

話説回來，一個人在大學畢業後，專心致志地再用三、五年時間攻讀博士學位，即使成功了，還落到接受無俸的職位，不是傻子就是瘋子嗎？倒也未必見得。位於St. Louis的Washington大學英美文學系講師Trent McDonald，是一位工會的領導人，他曾經說：「There is the belief that you can eat prestige.」榮譽也可視為食品，其養分或更甚於物質。能夠得到著名學府教書的閱歷和經驗，即使沒有金錢或物質上的報酬，但在精神上就是一種享受、自信、榮譽與快樂。勞力的報酬有限甚或烏有，榮譽卻是無價的。

《孟子》一書，在〈離婁〉篇先說：「人之患，在好為人師。」接著，〈盡心〉章則云：「君子三樂，而王天下者不與存焉。父母俱存，兄弟無故，一樂也；仰不愧於天，俯不怍於人，二樂也；得天下英才而教育之，三樂也。」前後兩段話，我認為，沒有矛盾。

儒家的教育理論，主張有教無類、機會平等；又注重因材施教，教法多樣化。謙虛是美德，而好為人師者，只是膚淺傲慢、貽笑方家。至於人生三樂那一段，也説得很好。開頭就先聲明「而王天下者不與存焉」，指出為王當政者，因為目的與任務與眾不同，可視為例外。社會上一般人，高堂健在、兄友弟恭，自己又能坦蕩為人，就值得大家羡慕了。如再加上自己具備資格與條件，而能「得天下英才而教育之」，豈非更值得羡慕呢？孟夫子畢竟也是一位好教師，敬業與樂道的精神，令人敬佩。這一段話，對我們談到榮譽無價的故事，也有一點啓發性吧？

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