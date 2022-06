新聞眼／美國學術界 勞力或有酬 榮譽卻無價

能夠得到著名學府教書的閱歷和經驗,即使沒有金錢或物質上的報酬,但在精神上就是一種享受、自信、榮譽與快樂。(Getty Images)

《紐約時報》文教記者Anemona Hartocollis在4月6日發出一篇以「事求人」(Help Wanted)為題的報導,記述洛杉磯加州大學 (UCLA)刊登要找一位化學或生化助理兼職教授(Assistant Adjunct Professor )的廣告。應徵條件計有必具博士學位,三至五年的大學教學經驗,及附有三至五封推薦信函。最引人注目的,就是薪金0美元。這是愚人節遲來的故事嗎?當然不是。它正是目前美國學術界的一個「無酬勞力(Free Labor)」的怪現象。儘管這則廣告隔了一夜就被撤掉了。

★無酬勞力 學術界怪現象

英文「Adjunct」原是附屬、輔助的涵義,也可擴充作為臨時、代用、兼職的解釋。目前加州大學(University of California)十個校區中,四年本科(Undergraduate Studies)的課程,由這類兼職教授授課的,高達80%之譜。根據洛杉磯加大 「寫作課程」(Writing Program)講師Mia McIver博士的調查,在2019年春季,該校共有近30位無薪兼職教授。

至於有薪的兼職教授,他們就只拿每個小時大約100元上下的鐘點費。如以每周三門課的全職工作量計算,一年可得8至10萬元的收入,勉强算是中產階級了。不過,這個數目還比不上一向有工會(Union)組織的中、小學的全職教員。況且兼職人員通常沒有休假、醫藥保健保險,以及退休金等等福利。他們到處兼課,日夜奔忙於途,回家既要準備教材、修改作業、看考卷,到時又為學生寫推介信件。碰到刁難的學生,為著考試分數斤斤計較、糾纏不清。老師們為節省時間,通常以妥協了事,在心理上也是一種負擔。

關於大學兼任教職的福利問題,芝加哥工會(Union)出身的Joe T. Berry教授知之甚詳,亦最關心。他和Helena Worthen合寫《Power Despite Precarity: Strategies for the Contingent Faculty》一書,去年出版。他們强調,學術界對這個問題,一直處於嘗試與辯論的不正常、不穩定狀態,此應視為各種社會運動中的重要一環,假如大家能前仆後繼、鍥而不捨地努力爭取,必有所成。

站在工會的立場,當然最懂「團結就是力量」的道理。美國汽車及勞工人員聯合工會(AFL-CIO),曾經盛極一時。碰到勞資雙方爭執的時候,他們就用怠工、罷工作為手段,逼著資方就範。近年來,芝加哥學區中小學教師工會,在新冠肺炎疫情肆虐期間,也用罷課的方法,訂定新的合同,一年期間改成「線上教學」,爭取到會員們多種權益。

事實是,有些知識分子與農工勞動界人士一般的想法、看法與做法有點不同。美國大學具有副教授(Associate Professor)身分以上的人,就擁有「永久任期」(Tenured Status)的待遇。有點像由總統提名,經過國會參議院同意通過的聯邦法官,享有終身職的待遇。法官們大公無私,依法判案,職業應得保障。而教授們「永久任期」的設計,是為著保障知識分子學術、研究、思想與言論的自由。因之,即使在美國這個平權觀念極強、高度自由與開放的社會,由教授組成的工會,參加人數一向不多。

★獲得閱歷 就是一種享受

話説回來,一個人在大學畢業後,專心致志地再用三、五年時間攻讀博士學位,即使成功了,還落到接受無俸的職位,不是傻子就是瘋子嗎?倒也未必見得。位於St. Louis的Washington大學英美文學系講師Trent McDonald,是一位工會的領導人,他曾經說:「There is the belief that you can eat prestige.」榮譽也可視為食品,其養分或更甚於物質。能夠得到著名學府教書的閱歷和經驗,即使沒有金錢或物質上的報酬,但在精神上就是一種享受、自信、榮譽與快樂。勞力的報酬有限甚或烏有,榮譽卻是無價的。

《孟子》一書,在〈離婁〉篇先說:「人之患,在好為人師。」接著,〈盡心〉章則云:「君子三樂,而王天下者不與存焉。父母俱存,兄弟無故,一樂也;仰不愧於天,俯不怍於人,二樂也;得天下英才而教育 之,三樂也。」前後兩段話,我認為,沒有矛盾。

儒家的教育理論,主張有教無類、機會平等;又注重因材施教,教法多樣化。謙虛是美德,而好為人師者,只是膚淺傲慢、貽笑方家。至於人生三樂那一段,也説得很好。開頭就先聲明「而王天下者不與存焉」,指出為王當政者,因為目的與任務與眾不同,可視為例外。社會上一般人,高堂健在、兄友弟恭,自己又能坦蕩為人,就值得大家羡慕了。如再加上自己具備資格與條件,而能「得天下英才而教育之」,豈非更值得羡慕呢?孟夫子畢竟也是一位好教師,敬業與樂道的精神,令人敬佩。這一段話,對我們談到榮譽無價的故事,也有一點啓發性吧?