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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

每周一書／「為何家會傷人：讓愛不再是負擔」 釐清愛的本質

本報訊

成長的傷害，表面看似無傷，但就像是痼疾，往往隱隱作痛。生命經驗裡的錯誤，找不到解答，不斷的重複，我們需要回到原點，從家庭中去找尋解方。《為何家會傷人：讓愛不再是負擔》是知名心理學家、百萬暢銷書作家武志紅以多年心理諮商的相關經驗，深入分析每個人的童年家庭關係對他的影響，讓你認識真正內心的自我。

本書精選「健康・心理」專欄35篇闡述家庭教育與個人成長的文章，在豐厚的心理學專業理論的支撐上，全面思考家庭的功能、親子關係的意義，分析真實的案例，如這幾年常見的青少年網路成癮的問題、求學考試的壓力來源、父母過分溺愛的教養現況等，探討心理成因與潛意識的真實，鞭辟入裡，發人深省。

例如許多人在談戀愛時，會照理想父母的原型，找尋找另一半。我們心裡都埋藏著一個夢想：重複童年的幸福，修正童年的不幸。每個人都是按照理想父母的原型去尋找戀人，戀人不管多像你的理想父母，那也只是你的投射、你的看法，來自於你童年的期待。如果不完全按照潛意識，認清狀況、努力去救另一半，那麼每一次戀愛都可以成為一個好的治療機會。

另外，夫妻關係是家庭的核心，要想營造一個健康的家庭系統，必須將夫妻關係放在家庭中最重要的位置。不管你多麼敬愛父母，你終究要離開他們，去過自己的生活；不管你多麼愛兒女，他們也終究要離開你，去過他們自己的生活。而配偶，才是那個真正陪伴你一生的人；如此，你會勇敢地離開父母的保護，建立自己的家庭，也不會過分牽絆子女的成長，放手讓他們獨立。

《為何家會傷人：讓愛不再是負擔》是一本每個做父母、做子女的都應該看的書，這也是一本有用的書，是你我他、每個人的故事，這本書可以幫助你認識自己，改變自己，以及改善你與父母、與另一半、與子女等的家庭關係。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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