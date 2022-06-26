養生／選對太陽眼鏡 護目兼防疫

中午陽光較大，紫外線超強，醫師建議，外出時，應戴上太陽眼鏡。（本報資料照片）

炎炎夏日，眼睛也要防曬，在防疫 期間，佩戴具包覆性的太陽眼鏡還可以防護雙眼，避免染疫。夏天紫外線很強，如果眼睛常曬太陽，易罹患白內障或黃斑部病變。如何正確挑選一副能護眼又不傷眼的「太陽眼鏡」，可是有大學問！

眼睛常曬太陽 易傷水晶體

台北振興醫院眼科主治醫師許粹剛表示，若是眼睛常曬太陽，長期吸收紫外線過量，會造成水晶體霧化、老化，容易罹患白內障或視網膜黃斑部病變。

許粹剛指出，紫外線是波長比可見光短的光線，這種光線攜帶的能量高，如果眼睛吸收紫外線過量，就會負荷不了，進而導致眼睛受到傷害，容易發生白內障、黃斑部病變、光傷害角膜病變等眼疾。

要保護眼睛避免強光紫外線傷害，許粹剛建議，上午10點到下午3點，是太陽最大、紫外線最強的時段，應減少外出，必要外出時，一定要戴太陽眼鏡保護眼睛。也可以選擇較具包覆性的太陽眼鏡，不僅能防曬，還有護目鏡的防疫雙重功效。

太陽眼鏡抗UV400是國際標準，許粹剛強調，戴太陽眼鏡要選擇能過濾95%以上紫外線的鏡片，不僅濾光效果要好，透光率也要顧及。鏡片的顏色選擇，建議以黑色、灰色、茶色或墨綠色較佳，濾光及護眼效果都不錯。藍色鏡片的太陽眼鏡則要避免戴，會因為會讓能量較高的短波藍光，進入眼睛而傷眼。

欲選購太陽眼鏡的人，許粹剛建議，應試戴看看鏡片及鏡框的感覺，鏡片的濾光性、透光性及保護力是否能接受，鏡框的舒適度一定要夠，瞳孔距離、鼻墊高度等都必須考慮。可要求業者以紫外線偵測儀檢測 一下是否達到抗UV的標準，一旦戴上劣質無法抗UV的太陽眼鏡，反而會使瞳孔放大，吸收更多紫外線而傷眼。

變色眼鏡 保護效果未必足

時下強調室內室外快速變色的「變色眼鏡」，會隨光線強弱改變顏色深淺。許粹剛認為，不能全然取代太陽眼鏡，而是要看使用者的用途而定。一般戶外短時間的抗強光、紫外線都足以應付，但若在大太陽下長時間活動曝曬，它的防曬保護效果就顯得有些不足，建議應選戴包覆性更佳的戶外型太陽眼鏡，才能達到該有的防曬效果。此外，開車時也不適合戴此款眼鏡，防曬功能會失效。

此外，一般人過了50歲，水晶體開始逐漸變混濁而易產生白內障，近年3C產品使用普及，尤其目前防疫居家線上辦公上課，更加重3C族過度用眼情形；若長時間吸收過強的紫外線或藍光，就會導致水晶體超量負荷而罹患白內障。

黃斑部病變 眼球正後方的視網膜正中央有黃斑部，若強烈紫外線停留過久，或是長時間近距離使用手機等3C產品，都會加速視網膜的感光細胞老化程度，造成黃斑部病變。

光傷害角膜病變 很多人喜愛到海邊戲水、國外滑雪，如果沒有戴太陽眼鏡，直接讓水面或雪地上的強光反射到眼睛，也容易引起光傷害角膜病變。

●哪些人需戴太陽眼鏡？

1.對光敏感的人

2.白內障手術 後患者

3.紫外線特別強的地點

4.戶外工作者

5.開車族