移民信箱／有案件收據號和案件類型 可查詢處理狀態

若在移民局的案件查詢系統查不到案件狀態，可以聯繫全國客戶服務中心進一步查詢。(Getty Images)

讀者問：

妻子的H-4身分於今年7月到期，4月底幫她在網上提交了H-4延期申請，但是已經兩周過去了，USCIS網站上還是查不到Case Status。我也在USCIS官網上發了一個message，但是沒有收到任何回覆。請問這種情況應該怎麼處理？

答：

因為你是網上幫你妻子遞交的申請，所以你們應該已經收到了申請收據，不用擔心案件會找不到。移民局 的case status的案件查詢系統是外包給獨立於移民局之外的專業機構處理的，像你提到的這種輸入收據號碼查詢不到案件狀態的事情時有發生，但這只是移民局和案件查詢系統之間的更新或溝通不暢導致的暫時現象，並不會對申請的正常審理造成任何影響。只要你們有延期申請的收據，在案件審理期間，你太太都屬於在美國合法居留。

在移民局的案件查詢系統查不到案件狀態的情況下，你可以撥打1-800-375-5283 聯繫全國客戶服務中心（National Customer Service Center），提供你的案件收據號和案件類型，來查詢案件狀態。如果你聯繫客服中心後超過15天問題仍未得到解決或解釋，你也可以通過電子郵件向有管轄權的USCIS服務中心查詢你的案件狀態：加州 服務中心：[email protected]；佛蒙特州服務中心：[email protected]；內布拉斯卡州服務中心：[email protected]；德州 服務中心：[email protected]。