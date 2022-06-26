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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

移民信箱／移民局收到H-1B Transfer 才能為新雇主工作

耿婷律師主答

讀者問：

我申請的是EB-1B移民，I-140已經批准，正在等I-485和combo批准。我現在的身分是H-1B，但是工作可能只保大概三、四個月。所以，現在看同單位的Transfer以及外面的工作機會。律師說，同單位內換也得交Supplemental J。如果有幸及時找到可以辦身分的類似工作，是否可以馬上交Supplemental J，還是需要等H-1B transfer成功才可以交Supplemental J？

答：

綠卡申請人在I-485申請提交180天後、尚未拿到綠卡前，如需要更換至新雇主公司，並且確定在拿到綠卡後也是在新雇主公司從事相似職位時，才需要提交Supplemental J表格。Supplemental J表格的遞交與H-1B換雇主申請並無衝突，可以同時進行，也可以先於H-1B Transfer提交。但請注意，Supplemental J表格並不能取代工作許可在新雇主公司合法工作。因此，若你需要合法工作，必須至少等到移民局收到你的H-1B Transfer申請以後才能在新雇主公司工作。

H-1B 綠卡 移民局

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