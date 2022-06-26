封面故事／全美最美的11座圖書館

西雅圖中央圖書館。（Getty Images）

現代商業社會中，除了自己家以外，要找到一個可以一個人好好安靜下來，而且不用付費的地方，大概只剩下公共圖書館了；事實上，全美許多公共圖書館的建築相當有美感，光是待在那裡欣賞建築物就是一種享受；專門出版旅遊書籍的福多爾出版社(Fordor's Travel)就特別為讀者整理了全美11座最美麗的圖書館，如果您住在那附近，閒來無事時可以到這些地方，享受美麗建物的同時也借幾本書好好為自己「知識充電」一番。

1.西雅圖中央圖書館(Seattle Central Public Library)

相對於本文介紹的其他圖書館，西雅圖央圖算頗新的建物，自2004年落成至今不到20年；而其建築上最引人注目的特點在於外觀以玻璃拼成網格狀，使它看起來就像一座被一張大鋼網包裹住的建築物，風格相當前衛，因此成為西雅圖公共圖書館中的旗艦館，10樓還有設置觀景台，供遊客將普吉灣(Puget Sound)美景盡收眼底。

柏頓巴爾中央圖書館。(取自官網)

2.柏頓巴爾中央圖書館(The Burton Barr Central Library)

柏頓巴爾央圖位於亞利桑納州鳳凰城，是由知名建築設計師布魯德(Will Bruder)於1995年完成的作品；由於亞利桑納州盛產銅礦，且以台地為主體地形，因此當年設計時，布魯德就以「銅」為主要建材，並將圖書館蓋成台地的樣子；更令人驚艷的是，柏頓巴爾央圖建物中央設有三台超高速透明電梯，被圖書館員工暱稱為「水晶大峽谷」(Crystal Canyon)，特別是當電梯從一樓的水池向上騰飛時，帶來的視覺震撼美不勝收。

威明頓圖書館。(取自臉書)

3.威明頓圖書館 (Wilmington Public Library)

威明頓圖書館位於德拉瓦州新堡郡(New Castle)，是著名建築師吉騰斯(Alfred Githens)和帝爾頓(Edward Tilton)以新古典主義風格於1922年設計，其龐大、對稱、白灰色的外牆，以及帶有埃及圖案的紅土陶器門楣，和狹窄的格子窗櫺都非常值得欣賞；威明頓圖書館曾經是杜邦企業(DuPont Co.)總部，據館史室介紹，杜邦家族不僅捐贈土地，還擔任監督建築設計和資本運動委員會的主席，此建物轉型為圖書館後，杜邦家族成員數十年來更擔任圖書館管理員迄今。

曼德爾公共圖書館。(取自官網)

4.曼德爾公共圖書館(Mandel Public Library)

曼德爾圖書館位於佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach)，坐落於這座城市最著名的地標建物棕櫚灘橋旁，距離海濱僅有三個街區，正因為地點靠近航道，從高樓層的落地窗可以俯瞰港口「千帆過境」的盛況；此外，整座圖書館的內部設計也相當符合佛州的亞熱帶風情，整體的裝潢色彩鮮豔明亮；除了圖書館功能外，曼德爾圖書館還為兒童規劃了整層的專屬空間，遊客也可以在這座圖書裡免費體驗瑜珈、音樂會等活動，成為社區居民的好去處。

斯洛維圖書館。(取自臉書)

5.斯洛維圖書館(Slover Library)

位於維吉尼亞州諾福克市(Norfolk)的斯洛維圖書館，可以說是融合傳統與現代建築美學的教科書案例，把已有115年歷史的濱海大廈，用七層玻璃牆和連續拱門整建成一座充滿科技感的現代圖書館，2015年首次對外界開放時，就獲得美國建築師協會圖書館建築獎的殊榮；作為一個充滿現代感的圖書館，除了有超過10萬冊實體書籍外，各種電子書籍、DVD等影音館藏也相當豐富。

聖路易中央圖書館。(取自臉書)

6.聖路易中央圖書館(St. Louis Public Library's Central Library)

密蘇里州的讀者可能對於華麗的圖書館並不陌生，例如密州堪薩斯市(Kansas City)的堪薩斯公共圖書館直接把圖書館蓋得像書架上的書，令人印象極為深刻，不過相比於此，於1912年落成、位於密州聖路易市的中央圖書館絕對是有過之無不及；這座圖書館以流行於19世紀末、20世紀初的「新古典主義學院派」建築風設計，參考古希臘羅馬時代的風格，將希臘萬神殿(Pantheon)和米開朗基羅(Michelangelo)設計的勞倫佐圖書館(Laurentian Library)完美融進這棟建築物；徜徉在聖路易央圖的迴廊裡，令人有種穿越回文藝復興時義大利的錯覺。

納許維爾公共圖書館。(取自官網)

7.納許維爾公共圖書館(Nashville Public Library)

田納西州的納許維爾圖書館不只是一座圖書館，更是博物館；除了豐富的文學、語言學、計算機工程、有聲書及電子書館藏外，同時還有一個藝術畫廊，常態性展出許多令人驚豔的畫作，也會不定期舉辦與社會時事相關的特展；納許維爾圖書館以獨特的建築風格及全面的文化、藝術服務，分別於2010年與2017年獲得「國家博物館暨圖書館服務獎章」(National Medal for Museum and Library Services)和圖書館管理學期刊「蓋爾圖書館學報」授予「年度圖書館」的稱號。

印第安納波利斯中央圖書館。(取自谷歌)

8.印第安納波利斯中央圖書館(Indianapolis Central Library)

印第安那州的印第安納波利斯央圖位於陸海軍人紀念碑圓環(Monument Circle)附近，於1917年落成，其與聖路易央圖一樣的新古典主義設計與一旁的陸海軍人紀念碑交相輝映，使整體景觀設計非常和諧；2007年，圖書館增建了玻璃鋼架遮棚，與斯洛維圖書館一樣完美融合了傳統與現代的建築美學；如果說斯洛維圖書館只是單單融合了不同時代的建築美學，印第安納波利斯央圖則是汲取了斯洛維圖書館的跨時代建築，與聖路易央圖的古希臘羅馬風，展現自己獨樹一幟的建築風格。

路易斯維爾圖書館總館。(取自臉書)

9.路易斯維爾圖書館總館(Louisville Free Public Library Main Branch)

除了密州聖路易央圖，肯塔基州路易斯維爾圖書館總館也是一間以「新古典主義學院派」設計的圖書館，是肯州公認州內的「最美圖書館」，民眾可以在此欣賞大量的彩繪玻璃、拱型天花板，和兩座大理石打造、輔以青銅點綴的古典式樓梯，前廳還有一座高達13呎的林肯雕像，用以紀念這位史上唯一一位出身肯塔基的總統；此外，本館還是史上第一個擁有自己廣播電台的圖書館。

哥倫布大都會圖書館。（取自臉書）

10.哥倫布大都會圖書館(Columbus Metropolitan Library)

俄亥俄州知名的圖書館不少，除了因鬧鬼名揚全國的辛辛那提商業圖書館(Mercantile Library)外，以現代建築風格聞名於世的哥倫布大都會圖書館肯定是當地公認的最美圖書館；本館落成於1907年，原本作為俄亥俄州州長官邸，曾任該州州長的前總統海耶斯就曾住過這裡；大都會圖書館經過整修後，外牆全面改成玻璃帷幕，因此自然採光極佳，還能360度環視戶外自然風景，吸引不少遊客駐足。

洛杉磯中央圖書館。(Getty Images)

11.洛杉磯中央圖書館(Los Angeles Central Library)

落成於1926年的洛杉磯央圖，曾於1986年慘遭祝融之災，造成至少數十萬本館藏的損失，至今仍未完全擺脫該起火災造成的影響；然而其挑高的建築設計、多元的社區服務項目、標誌性的圓形大廳、豐富的藝術品收藏，仍使它成為西部地區最具代表性的圖書館之一。