美國現象／內達華小鎮卡林華工「回家」路上 好人多

2022年5月9日,來到內達華小鎮卡林(Carlin),站在「卡林13人」墓碑前,往事歷歷在目。(圖由作者提供)

2018年7月3日,美國獨立日前一天。在內達華小鎮卡林(Carlin),正在為小鎮最早的13位居民舉行葬禮。

13位當年修建連貫美國東西鐵路的華工,他們當中只有三個人有名有姓,最後僅找到兩個人的後人住在紐約和芝加哥。而他們的死亡時間,只能從隨葬的幾個銅幣、從逝者的長辮子估計。1911年辛亥革命後,就廢除了所有人束髮留辮的規定,那幾個銅幣是1880年代的,他們在這段時間離開了塵世。

★最早卡林人 入土為安

他們的後代,也許放棄了尋找先祖的努力。但是卡林人沒有忘記「卡林13人」。當地報紙以「Carlin 13' celebrated」為題,報導了這個悲喜交加的故事。

悲,他們回家的路程好長好長。1996年11月,當地居民Randy Meirerhoff在建房的時候,發現自己腳下的這片土地竟然是被遺忘的中國人墳地。13位最早的卡林人回家的路程從那時就開始了。

喜,回家的路一走走了21年。今天卡林人把他們接回家了,入土為安,如當地餐館女老闆王麗珠所說。這一天,是喜慶的日子:慶祝小鎮150周年生日;慶祝貫穿美國東西太平鐵路通車150周年,金色道釘節;慶祝美國獨立242年。

王麗珠的餐館助手詹妮弗按中國習俗燒紙錢。(取自Elko Daily)

★索回13遺骨 困難重重

我沒有機會參加這次歷史盛會。卻在四年後,有幸和一位當時王麗珠餐館助手詹妮弗(Jennifer Vincent)談起當年的情景。詹妮弗說,那一天是美麗的一天。她親眼目睹卡林人站在王麗珠一邊,盡力相助,其中的失望挫折,一言難盡,無從計畫,只有意外。

當時大學的研究部門,將這些遺骨遷走的時候,並沒有留下一紙合約。而當王麗珠要求退還遺骨之時,卻是重重的公文,必須有州政府的許可證。

需要證明這些人是卡林居民,能提供什麼呢?只有三個人的姓名從墓碑的記載是肯定的,其餘都是無從考證。按照當時的排華法案,卡林不是他們的安身之地。

即使千辛萬苦終於拿到許可證後,退休 考古學家Tim Murphy也是心大心小(粵語:拿不定主意)。他自告奮勇,自費租了一部小卡車,與妻子一起,去把那13具遺骨從拉斯維加斯拉回卡林的時候,因為還沒先例在內華達州內這樣運送遺骨,他不知是否合法。如果半路讓警察 攔下,意外發現一車白骨,如何解釋?

詹妮弗這段話登載在當天的地方報紙上:「對王麗珠而言,我們做了這些,是重要的。而對我們來說,這是卡林的一件大事。王麗珠是我們卡林市的精神砥柱。」(It was important to her that we do this and it became important to us in the city of Carlin,」 Vincent said. 「She is the staple of our city.」)。

紀錄片《回家》導演周敏(從左到右)、王麗珠、團友衛偉是山東老鄉。(圖由作者提供)

★女華僑推動 生活變樣

王麗珠在不到2500人的小鎮卡林開了一間也是唯一的一間中餐館。從一開始,她並不喜歡這個小鎮,太小太寂寞了。直到1996年一天,她的一位顧客說在他家的地裡發現了遺骨。她丈夫叫她不要去看,可她去了,從此她的生活就變樣了。

當一具保存完好的棺木打開的時候,她一眼看到裡頭的中文墓誌,立即否定了眾說紛紜,並確認:那是華人。按照傳統風俗,王麗珠買了些瓜果、一瓶白酒,又從餐館裡拿了些肉食,祭祀祖先。她想這些人生前沒過上好日子,「我們要告訴先人,我們沒有忘記他們」。

當史密森尼學會和內達華大學(Smithsonian Institution and University of Nevada, Las Vegas and Reno)運走這些遺骨的時候,她得到的印象是,一旦研究完成後,這些遺骨便會返回。沒想到,這是一個多麼漫長的過程。但她從來沒有放棄努力。

王麗珠的雙親都是僑居南韓 的華僑。她的父親18歲去到南韓,辛辛苦苦賺了一點錢,託人送回老家。不想那人捲錢而逃,他衣錦還鄉的美夢頓時破滅。心有不甘,想再賺回來,結果一滯留,世界已變天,從此再也回不了山東。王麗珠從小從父母那裡,聽到都是家鄉的事,父母思鄉之情,深深刻印在幼小的心靈。她的父親擔心下一代不會說中文,所以和另外一個老鄉開了一間很小的中文學校。學校用的是台灣政府贈送的教材,所以王麗珠的中文水平不差,成語典故隨口而出。

王麗珠雖然從來沒有回過家鄉,但是她理解斷腸人在天涯的痛苦。面對這些非親非故的卡林13位陌生人,她立刻想起了自己已去世的父親,一生辛勞,想家不能回,遺憾終生。將心比心,她暗暗發誓,一定要安葬他們。

紀錄片《回家》畫面。(圖由作者提供)

★市議員出力 真正英雄

不僅王麗珠,還有卡林市議員瑪格麗特(Margaret Johnston),都有一顆同情心。正如王麗珠所說:「我是推動的人,瑪格麗特是做工的人。她是真正的英雄。」

從舊金山、洛杉磯到中國,媒體打來的電話裡,問得最多的就是:「為什麼卡林人那麼在乎這些陌生人呢?」瑪格麗特的解釋是:「我們這樣的小鎮,就像是一個大家庭,他們是我們這裡的市民,我們想把他們接回家。」

多麼樸實的語言。我們為之慶幸的是,卡林有多麼實在的好人。

王麗珠能說流利的英語,教她英語的當地一位退休中學老師,名字叫瑞秋(Rachel Wright)。有一天,她對王麗珠說:「你需要英語老師,我可以教你嗎?」就這樣,王麗珠有空就到瑞秋家裡學習英文。

有一天,瑪格麗特從王麗珠那裡聽到,市裡的消防車曾順道去拉斯維加斯大學取回卡林13遺骨,結果空車而回。瑪格麗特憤怒了,她上網搜索早期華工資料。有一個老華工的頭像居然在電腦裡跳出。照王麗珠的說法,這是冥冥中有靈。

王麗珠的願望,在瑪格麗特的推動下,列入市政府會議的議程。在2018年3月28日市府會議紀要上,清清楚楚地寫道:「Councilperson Margaret Johnston stated it is sad and disrespectful that it has taken them so long to take care of it.」市議員瑪格麗特明確表示,讓那些遺骨還鄉,花費了那麼長的時間,是一件令人傷心、也是對死者不尊重的表現。

在會議紀要上,市政府決定捐獻市公墓的第10行做為13位公民的安葬地。並承擔所有安葬費用。

「歡迎回家,卡林市民們。我是市長Dana Holbrook。」卡林市長Dana Holbrook非常贊同慶祝在卡林建市150周年的時候,應該讓卡林13人回家。

我們不能改變過去,但是我們有機會改變將來。