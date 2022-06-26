我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

美國現象／內達華小鎮卡林華工「回家」路上 好人多

熊偉南
2022年5月9日，來到內達華小鎮卡林（Carlin），站在「卡林13人」墓碑前，往事歷歷在目。(圖由作者提供)
2022年5月9日，來到內達華小鎮卡林（Carlin），站在「卡林13人」墓碑前，往事歷歷在目。(圖由作者提供)

2018年7月3日，美國獨立日前一天。在內達華小鎮卡林（Carlin），正在為小鎮最早的13位居民舉行葬禮。

13位當年修建連貫美國東西鐵路的華工，他們當中只有三個人有名有姓，最後僅找到兩個人的後人住在紐約和芝加哥。而他們的死亡時間，只能從隨葬的幾個銅幣、從逝者的長辮子估計。1911年辛亥革命後，就廢除了所有人束髮留辮的規定，那幾個銅幣是1880年代的，他們在這段時間離開了塵世。

★最早卡林人 入土為安

他們的後代，也許放棄了尋找先祖的努力。但是卡林人沒有忘記「卡林13人」。當地報紙以「Carlin 13' celebrated」為題，報導了這個悲喜交加的故事。

悲，他們回家的路程好長好長。1996年11月，當地居民Randy Meirerhoff在建房的時候，發現自己腳下的這片土地竟然是被遺忘的中國人墳地。13位最早的卡林人回家的路程從那時就開始了。

喜，回家的路一走走了21年。今天卡林人把他們接回家了，入土為安，如當地餐館女老闆王麗珠所說。這一天，是喜慶的日子：慶祝小鎮150周年生日；慶祝貫穿美國東西太平鐵路通車150周年，金色道釘節；慶祝美國獨立242年。

王麗珠的餐館助手詹妮弗按中國習俗燒紙錢。(取自Elko Daily)
王麗珠的餐館助手詹妮弗按中國習俗燒紙錢。(取自Elko Daily)

★索回13遺骨 困難重重

我沒有機會參加這次歷史盛會。卻在四年後，有幸和一位當時王麗珠餐館助手詹妮弗（Jennifer Vincent）談起當年的情景。詹妮弗說，那一天是美麗的一天。她親眼目睹卡林人站在王麗珠一邊，盡力相助，其中的失望挫折，一言難盡，無從計畫，只有意外。

當時大學的研究部門，將這些遺骨遷走的時候，並沒有留下一紙合約。而當王麗珠要求退還遺骨之時，卻是重重的公文，必須有州政府的許可證。

需要證明這些人是卡林居民，能提供什麼呢？只有三個人的姓名從墓碑的記載是肯定的，其餘都是無從考證。按照當時的排華法案，卡林不是他們的安身之地。

即使千辛萬苦終於拿到許可證後，退休考古學家Tim Murphy也是心大心小(粵語：拿不定主意)。他自告奮勇，自費租了一部小卡車，與妻子一起，去把那13具遺骨從拉斯維加斯拉回卡林的時候，因為還沒先例在內華達州內這樣運送遺骨，他不知是否合法。如果半路讓警察攔下，意外發現一車白骨，如何解釋？

詹妮弗這段話登載在當天的地方報紙上：「對王麗珠而言，我們做了這些，是重要的。而對我們來說，這是卡林的一件大事。王麗珠是我們卡林市的精神砥柱。」（It was important to her that we do this and it became important to us in the city of Carlin,」 Vincent said. 「She is the staple of our city.」)。

紀錄片《回家》導演周敏(從左到右)、王麗珠、團友衛偉是山東老鄉。(圖由作者提供)
紀錄片《回家》導演周敏(從左到右)、王麗珠、團友衛偉是山東老鄉。(圖由作者提供)

★女華僑推動 生活變樣

王麗珠在不到2500人的小鎮卡林開了一間也是唯一的一間中餐館。從一開始，她並不喜歡這個小鎮，太小太寂寞了。直到1996年一天，她的一位顧客說在他家的地裡發現了遺骨。她丈夫叫她不要去看，可她去了，從此她的生活就變樣了。

當一具保存完好的棺木打開的時候，她一眼看到裡頭的中文墓誌，立即否定了眾說紛紜，並確認：那是華人。按照傳統風俗，王麗珠買了些瓜果、一瓶白酒，又從餐館裡拿了些肉食，祭祀祖先。她想這些人生前沒過上好日子，「我們要告訴先人，我們沒有忘記他們」。

當史密森尼學會和內達華大學（Smithsonian Institution and University of Nevada, Las Vegas and Reno）運走這些遺骨的時候，她得到的印象是，一旦研究完成後，這些遺骨便會返回。沒想到，這是一個多麼漫長的過程。但她從來沒有放棄努力。

王麗珠的雙親都是僑居南韓的華僑。她的父親18歲去到南韓，辛辛苦苦賺了一點錢，託人送回老家。不想那人捲錢而逃，他衣錦還鄉的美夢頓時破滅。心有不甘，想再賺回來，結果一滯留，世界已變天，從此再也回不了山東。王麗珠從小從父母那裡，聽到都是家鄉的事，父母思鄉之情，深深刻印在幼小的心靈。她的父親擔心下一代不會說中文，所以和另外一個老鄉開了一間很小的中文學校。學校用的是台灣政府贈送的教材，所以王麗珠的中文水平不差，成語典故隨口而出。

王麗珠雖然從來沒有回過家鄉，但是她理解斷腸人在天涯的痛苦。面對這些非親非故的卡林13位陌生人，她立刻想起了自己已去世的父親，一生辛勞，想家不能回，遺憾終生。將心比心，她暗暗發誓，一定要安葬他們。

紀錄片《回家》畫面。(圖由作者提供)
紀錄片《回家》畫面。(圖由作者提供)

★市議員出力 真正英雄

不僅王麗珠，還有卡林市議員瑪格麗特（Margaret Johnston），都有一顆同情心。正如王麗珠所說：「我是推動的人，瑪格麗特是做工的人。她是真正的英雄。」

從舊金山、洛杉磯到中國，媒體打來的電話裡，問得最多的就是：「為什麼卡林人那麼在乎這些陌生人呢？」瑪格麗特的解釋是：「我們這樣的小鎮，就像是一個大家庭，他們是我們這裡的市民，我們想把他們接回家。」

多麼樸實的語言。我們為之慶幸的是，卡林有多麼實在的好人。

王麗珠能說流利的英語，教她英語的當地一位退休中學老師，名字叫瑞秋（Rachel Wright）。有一天，她對王麗珠說：「你需要英語老師，我可以教你嗎？」就這樣，王麗珠有空就到瑞秋家裡學習英文。

有一天，瑪格麗特從王麗珠那裡聽到，市裡的消防車曾順道去拉斯維加斯大學取回卡林13遺骨，結果空車而回。瑪格麗特憤怒了，她上網搜索早期華工資料。有一個老華工的頭像居然在電腦裡跳出。照王麗珠的說法，這是冥冥中有靈。

王麗珠的願望，在瑪格麗特的推動下，列入市政府會議的議程。在2018年3月28日市府會議紀要上，清清楚楚地寫道：「Councilperson Margaret Johnston stated it is sad and disrespectful that it has taken them so long to take care of it.」市議員瑪格麗特明確表示，讓那些遺骨還鄉，花費了那麼長的時間，是一件令人傷心、也是對死者不尊重的表現。

在會議紀要上，市政府決定捐獻市公墓的第10行做為13位公民的安葬地。並承擔所有安葬費用。

「歡迎回家，卡林市民們。我是市長Dana Holbrook。」卡林市長Dana Holbrook非常贊同慶祝在卡林建市150周年的時候，應該讓卡林13人回家。

我們不能改變過去，但是我們有機會改變將來。

退休 南韓 警察

上一則

生活／加州人「養不起」自家草坪了

下一則

地產迷思／不肖兒該列信託受益人？

延伸閱讀

LACFRC獎學金 鼓勵汽修優異生

LACFRC獎學金 鼓勵汽修優異生
美國人消暑不限啤酒 改喝罐裝雞尾酒和風味蘇打水

美國人消暑不限啤酒 改喝罐裝雞尾酒和風味蘇打水
緬懷鐵路華工 奏響民族音樂

緬懷鐵路華工 奏響民族音樂
美股最錢線／散戶逢低買進 偏好科技股

美股最錢線／散戶逢低買進 偏好科技股

熱門新聞

想退休後過上悠閒而無慮的生活，要做好退休財務規畫。（Getty Images）

退休理財 華人有3優勢3劣勢

2022-06-19 10:28
華人的下一代多不願意和父母住在一起，退休、養老及長期護理應有獨立的打算。（Getty Images）

封面故事／這3類人 最需要退休年金

2022-06-19 16:21
2019年8月夫婦倆長征3255哩抵達舊金山。(圖作者提供)

封面故事／十年鋪成退休路

2022-06-19 12:45
這棟房子大多用橡木和落地大片玻璃建築，造型獨特。圖皆由作者提供

地產投資 / 出價多一塊錢 搶下豪宅

2022-06-19 02:06
有了孩子後，也是設立遺產信託的指標。（istockphoto）

封面故事／防患未然 擇機設立信託

2022-06-19 02:28
一家人在聖地牙哥動物園合影。(作者提供)

封面故事／提早理財 安逸享天年

2022-06-19 15:49

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律