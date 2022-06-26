美國現象／內達華小鎮卡林華工「回家」路上 好人多

2022年5月9日，來到內達華小鎮卡林（Carlin），站在「卡林13人」墓碑前，往事歷歷在目。(圖由作者提供)

2018年7月3日，美國獨立日前一天。在內達華小鎮卡林（Carlin），正在為小鎮最早的13位居民舉行葬禮。

13位當年修建連貫美國東西鐵路的華工，他們當中只有三個人有名有姓，最後僅找到兩個人的後人住在紐約和芝加哥。而他們的死亡時間，只能從隨葬的幾個銅幣、從逝者的長辮子估計。1911年辛亥革命後，就廢除了所有人束髮留辮的規定，那幾個銅幣是1880年代的，他們在這段時間離開了塵世。

★最早卡林人 入土為安

他們的後代，也許放棄了尋找先祖的努力。但是卡林人沒有忘記「卡林13人」。當地報紙以「Carlin 13' celebrated」為題，報導了這個悲喜交加的故事。

悲，他們回家的路程好長好長。1996年11月，當地居民Randy Meirerhoff在建房的時候，發現自己腳下的這片土地竟然是被遺忘的中國人墳地。13位最早的卡林人回家的路程從那時就開始了。

喜，回家的路一走走了21年。今天卡林人把他們接回家了，入土為安，如當地餐館女老闆王麗珠所說。這一天，是喜慶的日子：慶祝小鎮150周年生日；慶祝貫穿美國東西太平鐵路通車150周年，金色道釘節；慶祝美國獨立242年。

王麗珠的餐館助手詹妮弗按中國習俗燒紙錢。(取自Elko Daily)

★索回13遺骨 困難重重

我沒有機會參加這次歷史盛會。卻在四年後，有幸和一位當時王麗珠餐館助手詹妮弗（Jennifer Vincent）談起當年的情景。詹妮弗說，那一天是美麗的一天。她親眼目睹卡林人站在王麗珠一邊，盡力相助，其中的失望挫折，一言難盡，無從計畫，只有意外。

當時大學的研究部門，將這些遺骨遷走的時候，並沒有留下一紙合約。而當王麗珠要求退還遺骨之時，卻是重重的公文，必須有州政府的許可證。

需要證明這些人是卡林居民，能提供什麼呢？只有三個人的姓名從墓碑的記載是肯定的，其餘都是無從考證。按照當時的排華法案，卡林不是他們的安身之地。

即使千辛萬苦終於拿到許可證後，退休 考古學家Tim Murphy也是心大心小(粵語：拿不定主意)。他自告奮勇，自費租了一部小卡車，與妻子一起，去把那13具遺骨從拉斯維加斯拉回卡林的時候，因為還沒先例在內華達州內這樣運送遺骨，他不知是否合法。如果半路讓警察 攔下，意外發現一車白骨，如何解釋？

詹妮弗這段話登載在當天的地方報紙上：「對王麗珠而言，我們做了這些，是重要的。而對我們來說，這是卡林的一件大事。王麗珠是我們卡林市的精神砥柱。」（It was important to her that we do this and it became important to us in the city of Carlin,」 Vincent said. 「She is the staple of our city.」)。

紀錄片《回家》導演周敏(從左到右)、王麗珠、團友衛偉是山東老鄉。(圖由作者提供)

★女華僑推動 生活變樣

王麗珠在不到2500人的小鎮卡林開了一間也是唯一的一間中餐館。從一開始，她並不喜歡這個小鎮，太小太寂寞了。直到1996年一天，她的一位顧客說在他家的地裡發現了遺骨。她丈夫叫她不要去看，可她去了，從此她的生活就變樣了。

當一具保存完好的棺木打開的時候，她一眼看到裡頭的中文墓誌，立即否定了眾說紛紜，並確認：那是華人。按照傳統風俗，王麗珠買了些瓜果、一瓶白酒，又從餐館裡拿了些肉食，祭祀祖先。她想這些人生前沒過上好日子，「我們要告訴先人，我們沒有忘記他們」。

當史密森尼學會和內達華大學（Smithsonian Institution and University of Nevada, Las Vegas and Reno）運走這些遺骨的時候，她得到的印象是，一旦研究完成後，這些遺骨便會返回。沒想到，這是一個多麼漫長的過程。但她從來沒有放棄努力。

王麗珠的雙親都是僑居南韓 的華僑。她的父親18歲去到南韓，辛辛苦苦賺了一點錢，託人送回老家。不想那人捲錢而逃，他衣錦還鄉的美夢頓時破滅。心有不甘，想再賺回來，結果一滯留，世界已變天，從此再也回不了山東。王麗珠從小從父母那裡，聽到都是家鄉的事，父母思鄉之情，深深刻印在幼小的心靈。她的父親擔心下一代不會說中文，所以和另外一個老鄉開了一間很小的中文學校。學校用的是台灣政府贈送的教材，所以王麗珠的中文水平不差，成語典故隨口而出。

王麗珠雖然從來沒有回過家鄉，但是她理解斷腸人在天涯的痛苦。面對這些非親非故的卡林13位陌生人，她立刻想起了自己已去世的父親，一生辛勞，想家不能回，遺憾終生。將心比心，她暗暗發誓，一定要安葬他們。

紀錄片《回家》畫面。(圖由作者提供)

★市議員出力 真正英雄

不僅王麗珠，還有卡林市議員瑪格麗特（Margaret Johnston），都有一顆同情心。正如王麗珠所說：「我是推動的人，瑪格麗特是做工的人。她是真正的英雄。」

從舊金山、洛杉磯到中國，媒體打來的電話裡，問得最多的就是：「為什麼卡林人那麼在乎這些陌生人呢？」瑪格麗特的解釋是：「我們這樣的小鎮，就像是一個大家庭，他們是我們這裡的市民，我們想把他們接回家。」

多麼樸實的語言。我們為之慶幸的是，卡林有多麼實在的好人。

王麗珠能說流利的英語，教她英語的當地一位退休中學老師，名字叫瑞秋（Rachel Wright）。有一天，她對王麗珠說：「你需要英語老師，我可以教你嗎？」就這樣，王麗珠有空就到瑞秋家裡學習英文。

有一天，瑪格麗特從王麗珠那裡聽到，市裡的消防車曾順道去拉斯維加斯大學取回卡林13遺骨，結果空車而回。瑪格麗特憤怒了，她上網搜索早期華工資料。有一個老華工的頭像居然在電腦裡跳出。照王麗珠的說法，這是冥冥中有靈。

王麗珠的願望，在瑪格麗特的推動下，列入市政府會議的議程。在2018年3月28日市府會議紀要上，清清楚楚地寫道：「Councilperson Margaret Johnston stated it is sad and disrespectful that it has taken them so long to take care of it.」市議員瑪格麗特明確表示，讓那些遺骨還鄉，花費了那麼長的時間，是一件令人傷心、也是對死者不尊重的表現。

在會議紀要上，市政府決定捐獻市公墓的第10行做為13位公民的安葬地。並承擔所有安葬費用。

「歡迎回家，卡林市民們。我是市長Dana Holbrook。」卡林市長Dana Holbrook非常贊同慶祝在卡林建市150周年的時候，應該讓卡林13人回家。

我們不能改變過去，但是我們有機會改變將來。