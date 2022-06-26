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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

醫藥短波／撫摸+想像 可減緩焦慮不安

顏世蓮

最近風行起來的havening避風港技術替化療法，可以減緩與負面記憶相關的焦慮和痛苦。

其實，簡單地說就是結合觸摸的感覺、移轉心神和眼球運動來加強身心積極的肯定感受。在神經學上來說，這種技術有助於將大腦轉變為副交感神經模式，在一定的程度上通過促進催產素激素改變大腦杏仁核處理情緒的方式來實現；也就是說利用舒緩觸摸的力量，將信息傳遞到我們的腦島以及前額葉皮質層的不同區域，從而改變大腦與當下互動的負面反應，結果表明僅僅做一次避風港替代療法，可以改善情緒高達一周到兩個月。

到底如何做這種避風港的替代療法呢？

基本的動作就是由肩膀外側手臂開始輕輕撫摸下移到手肘，想像是在一個寧靜的地方，反覆練習。同時平靜的呼吸，並且大聲地說「我很冷靜」和「我很放鬆」持續一至兩分鐘。然後撫摸前額頂部後將手以緩慢、輕柔的方式向下移動到臉的兩側。另外兩隻手掌互相交替上下摩擦，來回移動一至兩分鐘。在動作的時候可以想像一種代表同情和慈愛的顏色，比如說淡藍色或者是淺粉紅色覆蓋身體，再然後重複手臂摩擦，向下揉額頭和臉部，然後繼續互撫手掌。在這三個動作中循環，想像置身於所描繪的慈愛顏色中，很快就會平靜和放鬆了。真的有效嗎？不妨試一試。

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