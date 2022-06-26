醫藥短波／缺陷多動障礙症 新藥問世

根據疾病防治中心 的估計，注意缺陷多動障礙症影響全美10%的學齡兒童，人數高達610萬。另外有1100萬成年人患有這種症狀，其中男性又多於女性。患者明顯的有著神經發育障礙，常常注意力不集中，無法傳達命令執行任務，另外衝動、坐立不安等等。在治療方面目前有興奮劑和非興奮劑兩種，興奮劑就是苯丙胺、哌醋甲酯、哌醋甲酯和地塞米非他明。

非興奮劑藥物與興奮劑相比，可用的藥物並不多。目前包括：阿托莫西汀、可樂定和胍法辛。

最近20年來在嚴重缺乏藥物的情形之下，食物藥品管制局終於通過了一種新的非興奮劑藥物，維洛嗪緩釋膠囊（也稱為Qelbree）。

這種藥物過去曾經用來治療憂鬱症 ，目前是一種用來治療6到17歲孩童的選擇性去甲腎上腺素再攝取抑制劑。另外在多項臨床實驗的報告中顯示，與安慰劑相比，這種新藥能夠使兒童注意力不集中和多動症的症狀減少50%。

維洛嗪緩釋膠囊與非興奮劑中的阿托莫西丁類似，作用還包括增加大腦中一種叫做去甲腎上腺素的神經遞解值，快速生效而且持久，明顯的增加患者的注意力。

這種藥物的問世可以說是對數百萬因藥物無效、或者是對藥物產生耐受性而無法控制的成年人的一大福音。