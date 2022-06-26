星座／6月26日至7月2日 巨蟹座富創造力 射手座財運順心
牡羊座
總運指數：★★★★☆
自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，
收穫將比平時多很多。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
金牛座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不
必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。
幸運色彩：茄皮紫
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。
但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
巨蟹座
總運指數：★★★★★
極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因
此增添新的色彩。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。因此，偶爾你會出現否認
自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。這時你也不要覺得對方是在錯怪
你。
愛情指數：★☆☆☆☆
夫妻間因為家務事而發生爭吵的次數比較多，若做好分工就可以避免不少爭吵。單身者與異
性相處時態度不是很友善，特別是與你所討厭的類型的人容易有口角。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
處女座
總運指數：★★★★☆
和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相
處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其
他開心的事抹去那段討厭的記憶。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計劃的事，都會因為突如其來的變
化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★★★☆
整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到
很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。
幸運色彩：奶油白
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把
它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開
始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓
歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
【延伸閱讀】
上一則
封面故事／這3類人 最需要退休年金
下一則
FB留言