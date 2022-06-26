生肖／農曆6月運勢 鼠動力十足 馬貴人相助

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠

好運指數 ★★★★★

行運穩定的月分，務必把握難得時機，積極尋求職場良好合作關係，為事業發展加倍努力。行動力與決心滿滿，讓你在面對心儀對象時沒有太多猶豫和擔憂，當然感情進展更順利。行動力十足，可能一下子就投入所有資本，這是不明智的做法，投資 創業要詳細規劃再開始。

牛

好運指數★

本月切勿聽信道聽塗說的消息，想知道事情真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。運勢停滯，變得比較不理性，或因為一時意亂情迷開展不合適關係，想清楚自己要的是什麼。財運略顯黯淡，注意衝動消費會打垮收支平衡，投資或借貸要三思，建議努力工作賺取正財。

虎

好運指數★★★★

工作上較為忙碌，但都還應付得來。本月貴人運開始上揚，會出現幫助你的人，帶給你提升。單身者魅力倍增，選擇權在你手上；有伴者感情融洽，不過要潔身自愛，以免陷入糾葛。這個月向好運靠攏，社交圈充滿了無窮機會，大量結識新朋友，當中將不乏未來成為助力的貴人。

兔

好運指數★★★★

妥善運用空餘時間，例如線上學習或廣泛閱讀，不僅自我充實，還有機會獲取有利工作的靈感。感情運勢上揚，許多不利的外在因素都慢慢消失，面對心儀對象，只要更主動些就能拉近距離。財運暢通，有機會收到親友的饋贈，在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可水到渠成。

龍

好運指數★★★

事業運尚可，工作時不需要兼顧太多非分內責任，不然很容易白費工夫或是被辜負一片苦心。面對感情容易三分鐘熱度，一下子衝得很快，只顧自己開心，卻忘了關心對方感受，腳步放慢些。財運雖不是特別出色，但只要一步一腳印、穩扎穩打的依照規畫進行，理財投資就能朝好的方向。

蛇

好運指數★★★

不用過度擔心投入不熟悉的領域，會顛覆原有的行事節奏，逆向操作反而會帶來意外驚喜。對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好卻不願意多付出來經營，會有潛在的溝通危機。錢財交接要提高警惕，慎防被人吞占你的血汗錢，並留心高風險的投資，可以避免較大的損失。

馬

好運指數★★★★★

職場上出現貴人，尤其是專業經驗豐富的男性貴人會對工作帶來很大幫助，讓你一展抱負。想要有段圓滿感情，就要拿出良好行動力，本月有機會透由親友介紹而拓展人際圈，認識新對象。錢財運勢當鴻，有利投資進財，不過可不能靠勢，仍要定時儲蓄 ，接下來幾個月才能有更餘裕。

羊

好運指數★

很想展現自我能力，但小心多做多錯，建議本月低調行事會比較適合，盡量不要出風頭。這個月有些心浮氣躁，對於感情發展要能沉得住氣，不要去論一時的對錯，而是要真心體解對方難處。有衝動消費的跡象，財運岌岌可危！貨比三家不吃虧，還是要精打細算多比較才會買得合理又安心。

猴

好運指數★★★★

不想要被動地被改變，就要主動調整，增加自我籌碼。若有認真自我經營，將會看到實際成效。桃花旺盛、魅力無法擋，有機會自朋友群中遇見愛慕眼光，或是經由工作擦出粉紅火花。眼光要放長遠，集中且持續關注一些熱門行業和投資領域，不要為一時的小利而急亂了陣腳。

雞

好運指數★★

和主管及合作相關單位開會時，留意溝通用詞的分寸拿揑，才可避情理失去平衡，防協商破局。這個月戀愛運勢不順，容易因想法不同而口角，需要多點同理心，相互理解與尊重，要耐心溝通。財運下滑，千萬不要被花花綠綠的投資廣告迷惑了，盲目投資很容易出現理財危機，三思而行。

狗

好運指數★★★

職場運勢險中求進，本月在工作上易碰到跟過往類似的事件，而過去的經驗值會幫助你度過難關。憂喜參半的月分。單身者有機會透過長輩介紹認識新對象；有伴者勿衝動行事，以免遺憾。金錢方面總體來說比較穩定，即使有一些起伏，基本上都會在能承受的範圍之內，可安然度過。

豬

好運指數★★★

慎選工作夥伴，相信自己的第一直覺，對的關係一定能經得起考驗，發揮到互補合作的效益。想要愛情順利，就要把話說出來，把話放心裡就了會內傷，不要受限於舊有觀念，順著心意囉。財運較為起伏，小心處理財務問題，尤其親友之間盡可能小心處理，否則只會越幫越忙，反遭詬病。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)