生活／加州人「養不起」自家草坪了

鑽石谷湖是一個用於應急的人造水庫，如今湖中水位下降了不少。(圖由作者提供)

南加州 的住家獨立屋，幾乎都有占地不小的院子，院子裡的草坪由花花草草點綴著，每家每戶庭院被打理成最靚的伊甸園。我家前院是一塊開闊平地，我們也種了草坪。十幾年前，因自動澆水系統每日的運作，這片草坪被養的碧草如茵，尤其是每次經割草機修理後，草坪更是賞心悅目，勞動後的我，每每望著草坪，目光遲遲不願離去。是啊，愛美是人的天性，生活在這裡的我們，每日開門就見的院子，不美化一下，怎麼說得過去呢？

南加居民減少戶外用水的方法之一就是善用grey water澆灌植物。(Getty Images)

★下雨 已成奢望

「雨露滋潤禾苗壯，萬物生長靠太陽」，不缺少陽光的南加 州，但平常卻不下雨，「雨後牡丹春睡濃」這一美妙的意境，已成了加州人的奢望。但不時也有驚喜，喜歡一古腦地將一年的雨量傾注在年底的老天爺，居然在今年4月初前後兩天接連下了兩場雨。春雨如油，雨後住家前後院的花花草草一時生機勃勃，令人歡躍。據說雨水含有多種微量元素，有人把它比作肥料。下雨時，我則趕緊用水桶多接些雨水，以備日後所用。

無論水是雨水，還是自來水，水有多麼的珍貴，是不言而喻的。這維持生命的水，萬萬不可或缺。加州由於長久缺乏雨水，以致造成多年持續性的乾旱，家裡的草地每況愈下，一年長得不如一年。

幾年前，地方水務局給居民定下了規定，為響應節約用水號召，大家將自動澆水次數改為每周兩或三次，每次五分鐘。可是一到炎熱的夏天，太陽像火球一般，發著灼灼熱氣，很快將土壤裡水分奪去，在極缺雨水的狀況下，每周兩、三次給草坪澆水，怎麼夠呢？於是庭院草地逐漸變乾涸，大部分都轉黃了。對比之下，緊鄰的隔壁家庭草地為何還是那麼綠？讓我好納悶。每日必看的世界新聞網，報導「南加州遭遇千年大旱，大都會 水務局4月26日決議對6縣實施空前限水措施，600萬戶的室外用水一周僅有一天。」此規定將於6月1日起實施，看來旱情正在被高度重視，那鄰居家的草坪還能維持現狀嗎？

加州旱情監控地圖。(圖由作者提供)

「一滴清水，一片綠地，一個地球。水是生命之源，請君節約用水。」一首童謠讓人時刻記住節約用水，但未必人人都會遵守。有幾次，出門散步路過別的住家門口，居然看到有人用水龍頭沖洗車道，好事的我不禁脫口對那人說道，「請不要用自來水沖洗地」。對方不以為然，只用眼掃我一下。難不成他們不知道用水的規定？還是無視規定、我行我素？或對於加州的旱情，愚民安知？

多年來，加州旱情應該是人所共知的。平常關注旱情的我，不定時地上網查看加州旱情監控地圖，此圖顯示了每年的旱情，旱情的惡化程度以顏色標明。看到有許多地方色調由黃色（D0：異常乾燥）在變成橘黃色（D2：河流減少、水庫水位低、banks exposed），再變成血紅色（D4：exceptional drought），除了2017年乾旱似是緩解外，張張圖片看的讓人焦心勞思。俗話說：「耳聽為虛，眼見為實」，在今年的4月一家人出遊賞花時，對周圍的旱情即有了切身的感受。

省水大作戰，住家前院綠草坪換成耐旱植物，是節水方式之一。(取材自洛杉磯大都會水局)

★省水 人人有責

那一天，全家到鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）想觀賞加州著名野花——罌粟花。2017年3月的此地是滿山遍野開滿了耀眼的罌粟花，但今年卻沒了昔日迷人的景色，遊客也寥寥無幾。我們在數條賞花步道走了好大一圈，盛開著的罌粟花，仍是稀稀落落。「那些盛放一時的罌粟花都到那兒去了呢？」、「罌粟花那能禁得住趨於焦金流石的長久乾旱呢？」我在心中自問自答。

鑽石谷湖是一個用於應急的人造水庫。當時，似明鏡般的湖水被天空映得碧藍，仍是那麼的美，但我注意到沿岸峭壁上有著一道道很明顯的、人稱之為「浴缸環」的水痕。這印記清楚地說明了湖中的水位下降了不少。湖邊周圍則是不算高的山坡地，蜿蜒起伏，遍地七零八落生長的耐旱植物，卻遮蓋不住大地已顯滄桑的面容，知名賞花之地成了這幅沒了綠色植被、貧瘠的景象，有點出乎意料之外，讓人忍不住歎息。

「我們養不起草坪了」，據說「一年裡，每平方英尺的草坪會消耗約76加侖的水」。當用水量的限制與美化環境發生衝突時，加州人不得不考慮放棄養草坪。已有鄰居和朋友紛紛在行動，鏟草除根，用水泥地或磚地或假草地或石頭地替換原有的草坪，這即是節約用水可仿效的途徑之一。

節約用水人人有責。我家也力行一水多用，比如說洗菜的水倒入大桶，大桶裡的水再用來澆花。望著家門口前已為茂草的這塊地，我們該如何行動呢？

加州久旱難逢甘霖，加州人又該採取什麼樣的措施來挑戰乾旱呢？據說一個水資源嚴重匱乏的沙漠國家——以色列，利用專業的輸水系統、海水淡化以及汙水處理等技術，成功的把沙漠變成了綠洲。作為普通居民的我們該如何分憂代勞？不管怎樣說，每個人得先從自己做起，養成節約用水的好習慣，也希望老天爺施恩多給點雨水吧！