旅遊／德國古城德勒斯登 歐洲矽谷具備古典美

德國德勒斯登市區的巴洛克建築。（圖皆由作者提供）

2018年我獨自在德國 旅行了11天，住在法蘭克福，這裡是德國的中心位置，也是最大的航空和鐵路樞紐。乘德國國鐵DB列車到各個城鎮的時間只一到兩個小時，所以我在法蘭克福訂了十天的旅館和歐洲七天的火車票，早出晚歸，一天來回，不用拖行李；遠的地方就在那兒留一夜，這邊也不退房，最後一天從法蘭克福飛回紐約，這是自由行的最佳方法。

最美古城 建築訴說繁榮

德勒斯登（Dresden）在德國之東，以前屬東德，這裡離法蘭克福最遠，是我先要去的地方，乘列車約兩個小時，要在萊比錫轉車。德勒斯登是古代薩克森王國的首府，德國統一之後，德勒斯登成為德國十大主要城市之一，僅次於首都柏林。德勒斯登有幾百年的繁榮史和藝術建築，尤其是精美的巴洛克建築，使當地被譽為歐洲最美的古城之一，稱為「易北河上的佛羅倫斯」。德勒斯登在近代成為歐洲矽谷，因為當地現代工業領先世界。

德國列車空位很多，每節列車都有玻璃隔開的讀書室，桌上裝著各種電插頭，在車上仍能安靜學習和工作，這證明德國人很愛學習，且珍惜時間。

早上8時多走出德勒斯登車站，用英語向一名老年人問路，得到的回答是：「我不知道。」表情很冷漠，使我大吃一驚。後來問了一個年輕人，他很熱情地帶我到左面的巴士站，說：「請你在這裡上車，大概五個站，你會見到一座黑乎乎的教堂，在那兒下車就對了。」可見青年老年受的教育不同。後來才知道老一輩不想講英語，是德英的歷史問題。

聖母教堂。（圖皆由作者提供）

聖母教堂 曾遭二戰轟炸

當我從窗外見到了一座深色的塔樓，藍天下如一個剪影，急急忙忙下了車。環視這一帶的幾座古建築，塔樓是薩克森王國宮廷教堂，黑褐色的牆像被煙熏過，頂上有幾座高高的、圓形帶柱的小塔。這座宗教建築建於1697年至1706年，由義大利 人建造。當日因故不開放，只好環著走了一圈。

宮廷教堂對面是國立歌劇院，建於1841年，外圍有幾個音樂家的雕塑，立在凹形的拱門內，不占外面空間；著名音樂家韋伯、瓦格納、施特勞斯等，都曾在這裡首演。對面是一個廣場，有波蘭王奧古斯都的騎馬銅像，往上走到另一個建築群，登上石梯看到整個花園、王宮和綠穹珍寶館，裡面有歷代國王的皇冠和金銀器。王宮對面的茨溫格宮是國寶級建築，收集了歷代大師如林布蘭、杜勒等的名畫。走下花園，綠草茵茵，這些展館一般都不開放，只能從外面看到建築群的精美結構。

奧古斯都铜像。（圖皆由作者提供） 珍寶館。（圖皆由作者提供）

踏上布呂爾平台，可以看到整個易北河谷，易北河從德勒斯登中間流過，有一條古橋橫跨新舊兩城，這兒是世界遺產所在地。從橋上向舊區看，所有的巴洛克建築映入眼簾。

皇家 壁畫長廊是一條寬闊的街，左邊是一排老房子，右邊是一面牆，畫著長101公尺的瓷器壁畫——王侯隊列圖，歷代君主以騎馬列隊的姿態生動地展現於畫中。壁畫敘述了從1123年到1904年間薩克森王侯的騎馬雕像，還有當時的藝術家們共93人。

中國瓷器和製作技術於17世紀傳入歐洲，德勒斯登稱瓷器為白色金子（white gold），此地成為歐洲瓷器發源地。瓷器壁畫中的人物和動作每個都不一樣，牆上鑲的陶瓷片是在邁森（Meissen）陶城出產，手工精細，共用了2.7萬片瓷磗。

穿過大街盡頭一個半圓拱門，走出去豁然開朗，可以看到一個巨大的廣場，廣場上立有16世紀的宗教改革家馬丁路德的塑像，這座塑像在二戰轟炸中得以倖存。

皇家壁畫長廊是一條寬闊的街，一面牆畫著長101公尺的瓷器壁畫。（圖皆由作者提供）

遠處是圓頂的聖母大教堂；那是少有的路德會教堂，是德勒斯登的市徽，也是巴洛克建築名作。聖母大教堂高96米，建於1726年，由建築大師喬治·巴赫（George Bähr）設計，採用圓形穹頂、砂岩拼建等前所未有的建築方式，歷時17年建成。

歷史有名的德勒斯登大轟炸發生於1945年2月13日至15日，由英國皇家空軍和美國陸軍航空隊聨合發動，目的是阻止納粹德軍的調兵。轟炸之下，德勒斯登幾乎成為廢墟，聖母大教堂也僅剩下13米高的一截殘壁。德勒斯登的重建工作耗時11年，各座古建築都用原來剩下石頭作為材料。現在我們看到的各座巴洛克建築，幾乎看不出被炸毀的痕跡。

易北河橋對面的德勒斯登工業大學。（圖皆由作者提供）

光學之城 蔡司世界知名

走過古橋，來到另一邊的新城，有多所大學，主要是理工學院，德勒斯登工業大學就在橋的附近。德勒斯登工業大學於1828年建校，是德國頂尖的精英大學，有126個専業，是學科最多的綜合性大學。德勒斯登還有多所科技大學、研究所、藝術學院和舞蹈學校，也因此，德勒斯登有全國最多的科學家和研究員。

德國以光學工業為主要企業，包括照相機及鏡頭、精密儀器、醫藥研製、醫療器械、汽車製造等，在新城就有各種企業及製造廠。

德勒斯登早在19世紀就以光學工業領先世界。1846年，卡爾蔡司在30歲時創辦了一家精密機械及光學儀器車間，製造出世界上第一座顯微鏡。蔡司之後在耶拿建立精密光學儀器加工廠，至今已有176年歷史；1866年起，蔡司在其他光學科學家協助下，在德勒斯登建廠，開始生產光學玻璃。

20世紀早期，德勒斯登以照相機工廠著名，製造不同功能的相機和鏡頭。1935年蔡司公司在戰爭時期一直為軍方生產望遠鏡和潛水鏡，發明了舉世聞名的T鍍膜，使鏡片不會反光，而不會暴露軍事位置，在軍事上作出巨大貢獻。

蔡司鏡頭也應用於宇宙太空，一直為美國早期的月球探測計畫製造各種鏡頭，包括為月球環繞地球的大光圈鏡頭，和登月時使用的哈蘇相機接連鏡頭，一共有12個阿波羅使用的蔡司鏡頭被留在月球上。聞名世界的哈伯望遠鏡，鏡頭直徑2.4公尺；韋伯望遠鏡，鏡頭直徑2.6公尺，也都是由蔡司公司製作。到了21世紀，如果你對攝影愛好者提起蔡司鏡頭，他們會肅然起敬，蔡司鏡是鏡頭之王，分析度極高，有不同型號，要價幾千美元。

此外，有趣的是，蔡司公司為物理學家愛因斯坦打造了一副眼鏡，博得他對蔡司玻璃的高度評價。蔡司眼鏡片有各種功能，其高端鏡片能製作成超過20個不同度數，並在蔡司鏡片上設置超過4萬個坐標點，可為每個人特別定製一副眼鏡，提升視覺清晰度和舒適度。

上帝說：「要有光，於是就有光。」上帝賜予德國科學家高智商及不斷研究、不斷創新的精神，把光利用和發揮得淋漓盡致，為世界人民帶來全新高科技產品；而蔡司公司在全世界30多國建立分公司，把科學技術帶給全世界。

德勒斯登走了一圈，腦洞大開，對人類的未來充滿信心。