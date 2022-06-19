稅務漫談／善用官網 可查前3年退稅

國稅局加強官網服務，可查過去3年退稅情況。（Getty Images）

國稅局 加強了其官網「我的退款在哪裡？」（Where's My Refund）在線工具，並在5月底推出了一項新功能，使納稅人能夠檢查其當前納稅年度和前三年的退稅 情況。該工具於2002年開發，現在是訪問量最大的國稅局在線功能之一，去年被納稅人使用超過7.76億次。在更新之前，該工具僅顯示過去兩個納稅年度內最近一次提交的納稅申報表的狀態，撥打退稅熱線也只能獲取最近年度報稅的情況。

現在，納稅人現在可以選擇最近三個納稅年度中的任何一個來檢查他們的退稅狀態。在查詢時，需要輸入納稅年度、社安號或個人稅號（ITIN）、申報狀態和預期退稅金額。在2022年，納稅人可以在以下範圍內開始檢查其退稅狀態：電子提交2021年納稅申報表後24小時；電子提交2019年或2020年納稅年度申報表後三或四天；或者紙寄稅表 後四個星期。

該退稅工具也可通過國稅局2Go移動應用程序訪問，允許納稅人通過三個階段跟蹤他們的退稅：國稅局收到稅表；退款已獲批准；退款已經發送。該工具每天更新一次（通常是隔夜更新），並在獲得批准後立即為納稅人提供預計的退稅發放日期。

國稅局提醒納稅人，國稅局官網的「在線帳戶」（online account）是查找上一年調整後總收入、到期餘額或其他類型帳戶信息的最佳選擇。國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）在5月25日的一份聲明中說：「我們鼓勵那些希望獲得退款但要求延期的人在準備好後立即提交稅表。」國稅局以先進的方式處理稅表，如果申報人現在有相關信息可以申報，真的沒有理由等到10月17日。國稅局「牽線」的各大報稅軟件提供的免費報稅（Free File）仍然可供延期報稅者使用，以免費準備和提交聯邦納稅申報表。

新冠疫情開始後，國稅局就因長期積壓工作而受到抨擊，由愛阿華州共和黨議員柯瑞波（Mike Crapo）領導的參議院財政委員會共和黨人最近致信國稅局，強烈鼓勵該機構在2023年報稅季為紙質申報表實施二維條形碼，以幫助該機構更有效地處理數以百萬計的納稅申報表，並加快納稅人的退稅。他們寫到：「對於應退稅的納稅人來說，國稅局積壓意味著退稅延遲和可能導致的經濟困難。對於其他人來說，積壓意味著無法獲得貸款或就業所需的稅務紀錄。」

此前的3月，納稅人權益倡導者（National Taxpayer Advocate）柯林斯（ Erin Collins）也建議國稅局對紙質申報表實施二維條碼對數據進行編碼，並以數字形式將其導入國稅局的計算機系統，繞過耗時的手動數據輸入並簡化流程。柯林斯表示，「處理這些稅表的延遲是由於國稅局過時的數據接收過程造成的」。國稅局的提交處理類似1960年代（信息時代之前）數據轉錄的樣子。員工手動轉錄所有紙質稅表，轉錄包括輸入稅表的每個數字和每個字母。對於中等複雜的稅表，可能需要輸入數百位數字。對於具有更多表格和時間的較長稅表，位數可能接近或超過千位數。「難以想像在2022信息時代會發生這樣的事。」

國稅局長已向國會作證，拜登政府的預算近年來已要求為此類技術提供資金，但迄今為止尚未得到立法者的批准。參議院共和黨人認為，更快的處理將意味著更快的退款，改善納稅人的結果並減少美國國稅局支付的數十億元的利息。截至4月29日當周，國稅局報告積壓了1500萬份原始申報表和350萬份修正申報表。（作者為註冊會計師）