地產迷思／財產信託 餘生有尊嚴

鼎四樊先生看著放在前排乘客座、裝滿珠寶的公事包，被一位蒙面的非裔拿走，他很清楚地知道他多年來所懼怕的惡夢終於降臨到他頭上了。他的座車剛從拉斯維加斯的主要高速公路上，減速轉到一個出口要回到旅館的時候，左邊的一輛廂型車急速切進他的前方，擋住他的去路。後面同時有一輛淩志（Lexus）的小轎車緊緊地抵住他的車尾。廂型車的車門打開，跳出兩位一黑一白的彪形大漢，每個人都戴著蒙面的滑雪帽，持著一把手槍，要鼎四樊打開車門。在兩把手槍的槍口威脅下，鼎四樊不敢不遵從。鼎四樊下車後，兩名蒙面人打開乘客座的車門，飛快地拿走前排乘客座上的公事包，跳上車揚長而去，事情發生前後不到90秒。

這件搶案發生在拉斯維加斯1998年的6月初的珠寶展期間，鼎先生損失將近160萬美金。據同業告訴他，當天還有另外一位同業也被劫，損失是鼎先生的兩倍。鼎先生1983年從上海到美國留學，1990年結識一些從中國來的珠寶界朋友，便開始做起珠寶生意。做了幾年之後，代理的品牌越來越多，就開始到處參加珠寶展。到了1998年，他已掙了大約價值200萬美元的家產，只是經過拉斯維加斯一劫之後，他的資產損失大約三分之二。

走過這次生死關頭之後，鼎先生便把他的珠寶生意賣掉，3年後申請到康乃爾大學（Cornel University）農業系學習如何生產有機農產品。2005年，他在紐約上州阿爾斯特郡（Ulster County）用他和太太共同名義，以15萬元購買了一塊土地，大約4英畝，從事有機農產品的種植。

剛開始的時候自己雇用幾個員工生產，過了幾年之後，當地紐約州的監獄 官員找上他，和他商榷雇用監獄裡表現優良的受刑人到農場工作。鼎先生雖然不信教，但是他卻相信人生是帶著任務，生命是有目的的。剛開始他對與受刑人共事感到不安，但是經過幾個月的嘗試，發現這些來工作的受刑人很少有暴力傾向，而且大部分很高興到農場裡工作。

沒幾年，他的農場裡所有從事培植的員工都是監獄裡的受刑人。慢慢地，鼎先生的有機農場也開始有名了，不止當地的農產品市場向他訂購，每天還有貨車運產品供應紐約市的華人超市。2008年，北京 奧運他被中國政府作為農業專家，邀請到北京指導中國的農場及餐飲業主如何生產有機農作物，及如何提供有機農作物給餐館供西方人食用。2012年，他開始和附近的製藥廠合作，生產執照麻醉劑所需要的植物，鼎先生農場的利潤就越來越高了。

鼎先生和太太育有一男一女，兩個孩子都很有出息。兒子是一家製藥廠的副廠長，薪水很高，女兒是藥劑師，在紐約市法拉盛開了一家藥鋪，因為和醫生有聯繫，為人又很和善，生意很好。兩個人都住在方便工作的地方，離農場很遠、生活都很忙碌，一年也難得幾次去看鼎先生。

鼎太太的人生就很不一樣。在1996年，當鼎先生的珠寶生意做得很好的時候，她開了一家高利貸公司，專門放高利貸給紐約的商家。剛開始的時候很賺錢，但是後來被倒了幾筆金額比較大的貸款 ，鼎太太沒辦法還錢給投資人。2014年便飛回她的老家四川重慶，從此不再回美國，確確實實地和鼎先生和她的兩個子女隔洋分居。鼎太太身體狀況很不穩定，每隔幾年都會有一次威脅生命的大病。每一次鼎太太被送到醫院，鼎先生都要大費周章，要麼匯大筆錢到重慶支付醫藥費，要麼親自飛到醫院照顧太太。鼎先生性情忠誠，從來沒有怨言。

2022年，鼎先生已78歲了，他知道他已不能再從事有機農場的生產工作。農場裡，鼎先生聘任的經理霍遂 （Jose）任職已超過15年，2017年，鼎先生用每個月3000元的租金把農場租給霍遂。農場前面的農舍，他用每個月2000的租金租給農場管理人員作宿舍。他給霍遂的租約裡載明霍遂對農場的土地和農舍有先買權，如果他願意，他可以68萬元的價格在2021年9月30日以前向鼎先生購買。

但是霍遂有賭博的壞習慣，2021年9月底到了，霍遂籌不出錢來購買。2022年初，某家藥廠要用126萬購買鼎先生的農場，把整個生產線接收過去。霍遂聽到消息，非常著急，便拉著鼎先生要求購買農場。他願意出價到88萬， 但是他要求如果銀行不能貸給他70萬，或銀行估價不到70萬，他可以撤銷買賣契約。鼎先生對霍遂能否貸到70萬元深感懷疑，一則農場貸款並非一般住家貸款，要想貸到80%很不容易，二則霍遂的信用並不好。但是他也不反對以88萬的價格賣給霍遂，因為他認為農場和監獄合作的運作方式提供給社區一個很正面的功能。不管如何，鼎先生聘請一位資深的律師幫他辦理此事，如果買賣不成，他可以出租，光是房租收入就很不錯了。

鼎先生的媽媽70歲時罹患老年癡呆症，從罹患老年癡呆到她75歲過世，中間的5年帶給家人很多的憂慮與麻煩。鼎先生目前獨居，他懷疑自己有可能像母親一樣，過幾年會有老年癡呆的現象。他現有的資產包括農場和現金30萬左右；如果好好管理，他覺得自已可以不麻煩家人，很有尊嚴地走完人生的最後一程。經過和幾位律師諮詢之後，他決定請律師製作信託，把他全部的財產放到信託，用他女兒作為信託管理人。他感覺到在他人生的最後一段旅程裡，很可能唯一的孝子便是他成立的信託。

本案啟示：

1.本案是一位有信仰、有責任心的決定，在人生最後的旅程上用自己一輩子努力的積蓄，不麻煩親人、兒女，有尊嚴地走完最後旅程的例子。信託是代替監護人的一種很好的法律制度，信託成立人可以在信託裡寫明自己不能處理日常或財政事務的時候，信託管理人可以取用信託裡的財產照顧信託成立人的日常生活，不必經過法院費事的煩人的指定監護人的程式。

2. 一般的家庭信託中，規定的都是信託成立人只要活著，所有的信託財產只能歸成立人使用。把財產放在信託裡可以不用擔心財產被他人挪用。

3. 只要找一位有經驗的信託律師把自己所規畫的退休計畫妥善地寫在信託裡，信託管理人便可以按照成立人的意思，運用信託財產照顧成立人或其他成立人所指定的受益人。

4. 本文情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。（作者為紐約執業律師）