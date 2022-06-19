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料理功夫／涼拌蘆筍老莖

賞花閑人
涼拌蘆筍老莖
涼拌蘆筍老莖

蘆筍味道鮮美，營養豐富，含有多種維他命、胺基酸和礦物質，據說有防癌、降血壓等好處。但要注意的是，患有痛風的人不適合吃，因為裡面含的嘌呤太高。

先前在超市購入一把便宜蘆筍，不過這把蘆筍很老，有一半以上都是紅白的老莖，若切除了差不多只剩一半可以吃。但丟掉這麼多老莖不免可惜，於是將就用老莖去皮切絲做涼拌蘆筍。涼拌的去皮切絲別有風味，吃起來有點像脆醃蘿蔔，而且意外鮮甜。

材料：

蘆筍老莖、醬油、醋、麻油。

作法：

1.將蘆筍的老莖用合適小刀，把外皮盡可能地削去，再將莖肉切成細絲條。

2.用滾水把蘆筍絲快速汆燙，以殺菌、去草酸，用過濾網撈起來，瀝乾後放碗盤中。

3.加上醬油、醋和麻油，攪拌均勻後就輕鬆完成。

小叮嚀：

1.如果沒有麻油，用橄欖油或其他蔬油也行。

2.醋用白醋、黃醋（倒如蘋果醋等）均可，都不用也行。醬油也可以用食鹽來代替。

3.愛吃辣者，可以加點辣椒或辣椒粉。

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