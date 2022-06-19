料理功夫／難忘2款好滋味沙拉

嘎扎沙拉

此道沙拉口感清脆，故以咀嚼時發出的清脆聲「嘎扎」來命名。初次在超市遇見它就躍躍欲試，結果一試鍾情，於是趁著記憶鮮明趕緊依樣畫葫蘆，自此清新爽脆、酸甜相佐的它，便成了咱家餐桌上的新寵。

嘎扎沙拉

材料：

中型綠花椰1顆、西洋芹菜1根、小型紫洋蔥1/2顆、胡蘿蔔50公克、蔓越莓乾1/2杯、美乃滋1/2杯、羅漢果糖2大匙、白醋3大匙、原味核桃 粒3/4杯。

作法：

1.準備一鍋水，開大火煮沸後放入綠花椰汆燙1、2分鐘，至顏色轉深綠，撈出過冰水後甩去水分並擦乾，接著切成小朵和小丁狀；西洋芹菜切小丁；紫洋蔥切小丁並稍微泡水後瀝乾；胡蘿蔔削皮後刨絲，以上材料皆放入調理盆內。

2.倒入蔓越莓乾。

3.將美乃滋、糖和白醋拌勻，淋入調理盆同蔬菜 拌勻，加蓋，移入冰箱冰鎮1小時至入味。

4.取出調理盆，拌入核桃粒，盛盤。

小叮嚀：

1.綠花椰洗淨汆燙後，接著過冰水色澤會較美，接著才切，如此營養流失較少。

2.可用其他的糖代替羅漢果糖。

酪梨番茄沙拉

酪梨番茄沙拉

此道沙拉冰涼酸甜多汁、生津止渴，而藍紋起司碎的微微鹹香貫穿其中提味，更具畫龍點睛之效果，讓人食後餘韻不絕。

材料：

小型酪梨2顆、紅色與黃色小番茄各40顆、檸檬2顆、特級初榨橄欖油3大匙、龍舌蘭糖漿2大匙、藍紋起司碎(Crumbled Gorgonzola)2大匙、鹽少許、薑粉1茶匙、黑胡椒粉1/2茶匙、檸檬百里香葉(Lemon Thyme)5根之份量。

作法：

1.先把酪梨去皮去籽切丁；兩色小番茄都切對半，同酪梨丁放入調理盆內。

2.將檸檬切對半，以擠汁器擠出汁液。

3.將檸檬汁與橄欖油、糖漿、起司碎、鹽、薑粉、黑胡椒粉和檸檬百里香葉混合調勻，淋入調理盆內與酪梨和小番茄輕緩拌勻，加蓋，置入冰箱1小時至融合入味，即可食用。

小叮嚀：

1.酪梨切開後易氧化變色，拌入檸檬汁除了調味，還可延緩、甚至避免酪梨氧化變色。

2.酪梨和小番茄嬌嫩，因此調拌時力道須輕緩。

3.可用鬆餅糖漿或其他的糖代替龍舌蘭糖漿。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。