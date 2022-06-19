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料理功夫／香菇芋頭粥

周靈
香菇芋頭粥
香菇芋頭粥

材料：

紅蔥頭3個（切細條，也可用1顆紅洋蔥代替）、蝦米1湯匙（以料酒浸泡，備用）、香菇4～5朵、豬肉絲1小碗、芋頭塊1中碗、醬油、料酒適量、太白粉1茶匙、菜油1湯匙、鹽與白胡椒粉各少許、蔥花1湯匙、米1杯（浸水15分鐘）。

香菇芋頭粥食材
香菇芋頭粥食材

作法：

1.香菇泡溫水後，切成細條。豬肉絲以醬油、料酒醃漬，並加入太白粉1茶匙拌勻。蝦米以料酒浸泡，備用。

2.熱炒鍋，倒入菜油，炒香紅蒽頭，續放豬肉絲同炒。另外取一煮鍋倒入10杯水，以大火煮滾後，倒入米粒煮開，改中火。

3.炒鍋中倒入蝦米、香菇同炒，三分鐘後起鍋；再倒入芋頭炒至稍呈金黃色。

炒鍋中倒入蝦米、香菇同炒，三分鐘後起鍋；再倒入芋頭炒至稍呈金黃色。
炒鍋中倒入蝦米、香菇同炒，三分鐘後起鍋；再倒入芋頭炒至稍呈金黃色。

4.將豬肉絲、紅蒽頭、蝦米、香菇等食材倒回鍋中和芋頭一同拌炒；待米漸煮成飯後，將炒鍋中食材倒入，以大湯匙攪勻，用大火煮開後轉小火，加入少許鹽及白胡椒粉，慢煮20分鐘呈稠狀後起鍋。盛碗灑上蔥花，享受這既別緻又美味的鹹粥。

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