料理功夫／香菇芋頭粥

香菇芋頭粥

材料：

紅蔥頭3個（切細條，也可用1顆紅洋蔥代替）、蝦米1湯匙（以料酒浸泡，備用）、香菇4～5朵、豬肉絲1小碗、芋頭塊1中碗、醬油、料酒適量、太白粉1茶匙、菜油1湯匙、鹽與白胡椒粉各少許、蔥花1湯匙、米1杯（浸水15分鐘）。 香菇芋頭粥食材

作法：

1.香菇泡溫水後，切成細條。豬肉絲以醬油、料酒醃漬 ，並加入太白粉1茶匙拌勻。蝦米以料酒浸泡，備用。

2.熱炒鍋，倒入菜油，炒香紅蒽頭，續放豬肉絲同炒。另外取一煮鍋倒入10杯水，以大火煮滾後，倒入米粒煮開，改中火。

3.炒鍋中倒入蝦米、香菇同炒，三分鐘後起鍋；再倒入芋頭炒至稍呈金黃色。

炒鍋中倒入蝦米、香菇同炒，三分鐘後起鍋；再倒入芋頭炒至稍呈金黃色。

4.將豬肉絲、紅蒽頭、蝦米、香菇等食材倒回鍋中和芋頭一同拌炒；待米漸煮成飯後，將炒鍋中食材倒入，以大湯匙攪勻，用大火煮開後轉小火，加入少許鹽及白胡椒粉，慢煮20分鐘呈稠狀後起鍋。盛碗灑上蔥花，享受這既別緻又美味的鹹粥。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜 投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報 新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。