封面故事／開銷轉移 關注醫療護理

華人的下一代多不願意和父母住在一起，退休、養老及長期護理應有獨立的打算。（Getty Images）

黃多是美國嘉安人壽（Guarlian Life)旗下總代理公司森丘財務集團（Forest Hills Financial Group)董事總經理兼亞裔市場主管。他指出，人們在退休後，日常花費的重點已經轉移：「退休者對吃穿的需求會減少，但是對醫療、保險的花費將增加。」同時，退休花費還要包括經常出去旅行的費用。

他說，退休後，何時開始領取社安金（SSI）、從退休帳戶401(k)或個人退休帳戶（IRA）提款也要考慮。由於年金（annuity）可以提供終身收入，缺乏終身收入的人可能需要購買。同時，聯邦醫療保險 （Medicare，也稱紅藍卡）不包括長期護理，因此有需要者可以考慮購買長期護理保險（long-term care）。另外，高資產人士有多棟房產及高額退休金 收入，可能要考慮傳承給子女，如果沒有規畫好，子女在繼承財產時可能面臨各種稅項補繳。

在紐約市法拉盛，一些醫療保險機構幫助華人申請白卡。（韓傑攝影）

年金成話題

美國嬰兒潮人口已近7000萬人，已經退休及陸續退休，故年金成為大家熱議的話題。黃多說，年金是保險公司為人們退休後提供終身收入而設計的一種金融保險產品。年金與社安金、政府機構、軍隊、學校和一些私人企業所提供的養老金（pension）有共同之處，即提供終身收入。由於有些人沒有這些福利，所以年金對他們來說就很重要。他說，下面三類人群比較需要。

第一類就是那些沒有社安金或社安金很少的人。這些人可能因為工作積分不夠或很少，而退休後的社安金也相對很低，如某些兼職、自由職業或自雇員工等。

第二類則是那些雖然有社安金和401(k)或IRA等退休計畫，卻沒有雇主提供終身收入的養老金（defined benefit pension)，如許多在私人企業或公司供職而退休的人士。因此，他們需要更高的有終身保障的退休收入。

第三類人群可能是高收入、高淨值人士。他們認為年金除了保證的終身退休收入的這項好處外，還有延緩所得稅、身故賠償、資產配置以及遺產規畫等方面的優勢。

劉陽說，現在年金在華人 社區很流行，「如果選擇的好，將來的長期收益會是投入的幾倍。」但是，年金比較複雜，許多銷售人員沒有解釋清楚。

密蘇里大學個人理財規畫專業（personal financial planning）教授姚睿博士說，許多華人擔心出現「人還在、錢沒了」的窘境。「如果想把其可能性降低到最小，那就買年金，或者高儲蓄低消費。」她說，他們也需要同時考慮「錢還在、人沒了」的可能，以及自己對這種極端情況的接受程度。她說，利他型的人群，譬如希望留很多遺產給下一代或者餽贈很多遺產給慈善機構的，比較適合這種投資方式。「要不要購買年金，購買多少年金，都是因人而異。」

現在，許多保險公司在推銷年金。但是，適合別人的不一定適合自己，不要跟著潮流跑。她說，在未來經濟狀況不確定的情況下，年金會給人們提供安全和保障。所以，人們在認為社會、政治、經濟不確定性上升的時候，就會更加傾向選擇比較穩定的收入，即購買年金。美國近年的利率比較低，政府債券和銀行儲蓄的回報率低，年金就成為更加有競爭性的產品。

聯邦健保可以滿足老人的普通醫療需求。（美聯社）

投保年金原則

她說，投保年金的原則應該是下面四條：投保目的、風險承受力、持續時間和預期壽命。她說，大多數投保人並非專家，可能不了解年金，不能辨別年金的好壞。因此，購買者需要收集相關資料，了解年金的功能、收益以及相關費用，要根據自己的具體情況來決定。

同時，如果年金銷售人員宣講時說有某種福利，不要聽一下就過去了，「一定要體現在合同上」。她說，在法律意義上來講，年金是保險產品，而且只能由人壽保險公司發行和銷售。人們以一次性付款或定期付款的方式向保險公司支付保險金，然後決定提款方式，即是馬上提款還是在將來的某個時候開始提款。

她說，投保人到一定的結束日期之前，可以定期從保險公司領取一定的收入，被稱為現金流。其結束日期是年金合同規定的，可以是直到投保人死亡，可以是直到最後死亡的投保人或其配偶，也可以是直到合同規定的一個特定年限。購買的年金不同，領取的收入也不一樣。

而年金的設計初衷是提供穩定的現金流，但現在年金也開始包括投資產品。她說，年金不同，收益也不同。固定年金將來給固定回報，可變年金的回報不是固定的，而是變化的。可變年金裡面包含了股票、債券、共同基金等投資選擇，提供的收入是根據年金裡面的投資產品的回報而決定的，並不一定是穩定的收入。年金由人壽保險公司發行和銷售，所以保險公司的財務穩定性是很重要的考量因素。

她說，在選擇年金的時候，人們必須了解三個特別需要注意的事項：1、保險公司每年會收取多少費用？2、在銷售年金給投保人的時候，年金銷售代理會掙多少佣金？3、如果將來退保的話，對投保人的懲罰性賠償的退保金額是多少？至於應該放進多少資產在年金比較合適，每個人、每個家庭的需求都不一樣，沒有一個普遍適用的經驗法則。

單身人士比已婚人士更有可能需要付費護理。（Getty Images）

考量家族病史

投保人一定要對多個年金進行比較，選擇最適合的年金，不要輕信任何人，特別是有利益衝突的年金銷售代理，「一定要自己親自調查」。在購買年金時，有一個因素必須考慮，就是自己的壽命是多長。她說，人的壽命很難預測，但是總要有個大概的估計。目前，一般的疾病對人的生命已經沒有危害。但是，若有家族病史，如心血管疾病、癌症和其他影響壽命的遺傳疾病，就需要考慮這些因素。

她說，對投保人最大的危害是「年金公司破產、倒閉或詐騙」。她說，這種情況時有發生，因此人們要十分警惕。保險公司的財務狀況是公共信息，可以輕易獲取，但注意信息不可以直接從銷售代理處獲取，要自己做功課。

如果沒有醫療保險，一場大病可能會耗光一生的積蓄。（美聯社）

長照費用自付

黃多說，美國聯邦政府提供的聯邦醫療照顧（Medicare）共分為Part A、B和D三個部分。Part A支付住院費，Part B支付醫療服務費，而Part D解決處方藥的費用。但是，牙科、眼科和長期護理等費用都不包括在內，人們要自己想辦法解決這些費用。

他說，人老了，一般牙齒都會出問題，但看牙醫的費用都不便宜。若是患上失智症或其他老年慢性疾病，也需要長期護理，費用更是高得驚人。因此，了解Medicare包含的支付項目並對其他有可能自付的項目提前做好準備，十分重要。

有些華人子女已經美國化，對中國的傳統家庭觀念很淡薄。他們大學畢業以後，就搬出去獨立生活，不願意和父母住在一起。所以，希望第二代子女們照顧自己的退休、養老及長期護理是靠不住的。他建議，華人應該保持財務獨立，做到財務可控及可預期。

姚睿博士說，有人擔心，若是退休後生了一場大病，一生的儲蓄就沒有了。她指出，醫療費用是退休以後的一項不可避免的支出。降低這個風險的方法之一就是在65歲時加入聯邦健康保險，並且購買額外的健康保險。然後，他們要根據家族病史考慮購買長期護理保險。她說，在做退休計畫的時候，也應該把醫療支出作為一項考慮進去。

劉陽說，許多華人不做任何的養老規畫。他們有養老金，但又無法享受政府福利，又不買長期護理保險等等。她說，根據統計，65歲以上的人70%的概率會用上長期護理，若是沒有此種保險，其長期護理費用可以耗光畢生的積蓄。因此，他們需要考慮購買長期護理保險。

國家老齡研究所（www.nia.nih.gov）刊登文章指出，長期護理提供滿足個人在短期或長期內的健康或個人護理需求的各種服務。 當人們無法再獨自進行日常活動時，這些服務可幫助人們盡可能獨立和安全地生活。

文章說，很難預測何人可能需要多少或何種類型的長期護理，但幾種因素會增加需要長期護理的風險。1、年齡。隨著人們年齡的增長，風險會增加。2、性別。女性比男性面臨更高的風險，主要是她們壽命更長。3、婚姻狀況。 單身人士比已婚人士更有可能需要付費護理。4、生活方式。不良的飲食和運動習慣會增加人們的健康風險。5、健康和家族史。這些因素也會影響人們需要護理的風險。

女性壽命更長，相比男性增加需要長期護理的風險。（Getty Images）

長期護理保險

當人們患有嚴重、持續的健康狀況或殘疾時，他們通常需要長期護理。在大多數情況下，它會隨著人們年齡的增長和疾病的惡化而逐漸發展。但是，對長期護理的需求可能會突然出現，如在心臟病發作或中風之後。因此，人們可以根據這些因素決定自己是否需要購買長期護理保險。

黃多說，對於退休後資產的管理和規畫，華人要內外兼顧。一方面要自我審視，知道自己的錢在哪裡，消費多少，生活方式會有什麼變化，保持「自律」；另一方面則對外部環境的變化和風險要有「充分準備」。這些外部因素包括金融市場波動、通脹變化、稅務和利息變化等。

他表示，華人移民應該了解美國社會的體制，學習美國的養老方式。「美國養老涉及許多系統，都應該知道。」 他建議，華人在退休理財上應該諮詢專業人士的意見，參加有關的講座，增加理財的常識，同時要閱讀有關的理財專欄。「如果客人有一定的理財常識和視野，向專業人士諮詢時就比較容易溝通。」

如何對付各種理財產品的推銷？他的建議是，不管別人推薦什麼產品，都要自己做功課，研究一下。人們要根據自己的實際情況決定是否需要這個產品。他說，退休理財是非常個人化的，每個人的都不一樣。「不能別人做了，你也要做。」

劉陽建議，華人還要盡早簽署醫療保健授權書（Health Care Documents and Durable Power of Attorney）等文件。醫療授權書允許代理人代表委託人做出醫療決定，如「一旦失去知覺，要不要插管搶救」。她說，如果有這個想法，可以找律師或醫生診所簽署文件。這樣，醫生就知道如何處理病人了。

她說，有的華人沒有醫療保險，也沒有簽署代理授權。一旦生病住院，可能耗盡全部家庭財產。她的客戶裡有一名廣東移民，自認為身體很好，沒有買醫療保險。有一天，這名客戶突然中風，住進紐約長島北岸醫院，兩周後搶救過來，轉去養老院（nursing home），隨後家人收到醫院寄來30萬元的住院帳單。「雖然搶救過來，但人喪失意識。」他的住醫院及養老院的花費，耗去了他的一棟房產。