封面故事／退休安排 宜量力而為

「萬事豫則立，不豫則廢。」是父親常掛在嘴邊的警語。我這個受他竉愛的么女，居然在「無心插柳柳成蔭」的情境下，即將此話演繹成深受實惠的退休生活。

明秋我將退休。已過了退休年齡的我仍留在職場上，主要是挺喜歡目前充實有序的日子。當然賺的薪水會增加家庭收入，是我樂觀其成的。孩子年幼時，我自願放棄工作，在家相夫教子多年；對此選擇，始終無怨無悔。現在延後退休，讓自己更能學以致用，如此一箭雙鵰，既能貢獻家庭，又能自我實現，何樂而不為呢？

兒子於１０多年前從柏克萊大學畢業後與我們同住，為了與他有較多的時間相處，我下定決心，不再東奔西跑習舞跟演出。那時，我和兒子常常促膝長談至深夜，加強了優質交流模式。因緣際會下，我與周愚大哥在世副主編吳婉茹女士的演講會後，同桌進餐。席間雖未交談，日後他卻來函誠邀我加入北美洛杉磯華文作家協會。因他的推薦，我的寫作夢提早十年實現。從此棄「舞」從文，甘之若飴，給我退休後讀書寫作計畫，奠定了良好基礎。

我和外子皆喜愛戶外活動，現居的聖塔芭芭拉縣正好提供了最佳環境。疫情期間，每周僅去公司上班兩天，居家工作的三天，給予我更多的機會登山健行。無庸置疑，行之多年的健走，將成退休後的日常活動。至於園藝，今春花開滿園，迎來了鹿兒們的造訪，闔家歡欣鼓舞，夫妻倆會再接再厲，待退休後，另闢菜圃、果園。我們並雙雙加入YMCA健身房，持續鍛鍊身體。另外，一年前我就開始每月在缐上學習健康要訣，保持身心健康，是我倆的共同目標。

先生計畫在我退休後公路旅行，為了我的舒適，他已訂購了一輛有三排座位的2023 Lincoln Aviator，以便一米八的兒子同遊；並在中排座位增設太陽屋頂開關，授予我天窗開闔的掌控權。

去年我們買了名製作人Ken Burns所拍的「美國生活」（American Lives)，看完《路易斯和克拉克遠征》（Lewis and Clark Expedition) 一部影片後，我對美國地理及早年歷史有較多的了解。不意先生心有所動，啟了駕車遠征全程的念頭，且劍及履及作了初步研究。相信未來跟隨著兩名開拓者的腳步尋訪新大陸後，我對美國開發史的認識會陡然遽增，那將是我退休生活中可大書特書的一段歷程。

先生半退休已數年，在等待我退休跟他同出同進期間，作了一些投資，用所得利潤成立了退休國際旅遊基金。欣聞他的成果後，除了額手稱慶外，我坦承表示該量力而為。此「力」抱括了財力、體力、精力與心力，畢竟，此生我們各自及一起旅遊國外多次，即若不能親歷大千世界的所有地域，也可在旅遊頻道上學到各地風土人情，吸取養分，感受愉悅。非常熱愛旅遊的外子，聽了我的論述後，居然改弦易轍，達成共識：能出國旅遊固然好，若不行，照樣快樂地生活。

我慶幸能在退休前就開始從事本是退休後方做的事，並已設立了退休後的每日作息及行事框架。退休前與退休後的生活內涵雖有所不同，但學習的渴望和層次是不分軒輊的。先生和我都有濃厚的好奇心及廣泛的興趣，兩人對歷史、人文、電影、藝術、音樂等諸多領域皆欲多加涉獵，看來水到渠成是大概率，期待退休前後的生活可無縫接軌。

疫情情間，雙方已體驗了一周五天從早到晚生活在同一屋簷下，往後需要磨合的地方應該不會太多，對於前景，我是樂觀的，關於退休生活的品質，我也信心滿滿。

日出日落，在美麗的濱海之城聖塔芭芭拉市，已度過了四個寒暑。每天在不同時辰情不自禁地向窗外遠眺，習慣性地把目光越過市區投向太平洋的我，體認到一天最美的時刻是黎明與黃昏。一年後我將懷著成熟與淡定，擁抱將西下的夕陽，邁入猶似黃昏的退休生涯，但願兩人能同步成長，白頭偕老。