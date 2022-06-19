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封面故事／提早理財 安逸享天年

林老
一家人在聖地牙哥動物園合影。(作者提供)
一家人在聖地牙哥動物園合影。(作者提供)

我到美國已經快一個甲子了，也準備在美國安養天年、享受夕陽風光。修得博士學位，做了博士後研究，就幸運找到華盛頓大學化學系助理教授的職位。初進大學的職位是助理教授，任期是七年，這期間如果表現不夠水準，尤其是研究工作，就會被解聘，但如果順利就能升等成副教授，就成終身制，所謂「鐵飯碗」，學校就不能藉故解聘。美國大學沒有退休年齡，但每一個系都有一定的教職名額，老一輩不退，就不能有新鮮血液；長江後浪推前浪，也該讓年輕的一輩有機會去發揮他們的創造力。雖然我教學研究一帆風順，但年過70時，就想收帆入港，規畫退休後的生活。

初到華大時，就遇到「貴人」華斯曼教授（美國國家科學院院士），華斯曼是世界知名科學家，亦師亦友，他的教誨和創造力，給了我極大的啓示和幫助。他80歲時，他的會計師告訴他：「你的退休金可以讓你無憂無慮活到100歲。」他說退休，首先要做好退休財務規畫，他告訴我要好好利用學校的退休補助方案：一定要放進最高款額，學校每個月從薪資扣繳退休金，學校也有固定的相對補助。

負責美國高等學府退休基金的投資和理財機構是TIAA，歴史悠久，總資產有1.3兆元。它的退休金投資方案包羅萬象，有固定利存、債券、房地產、股票、指數基金等，TIAA還提供免費諮詢服務。又我和內人在TIAA也設立Roth IRA帳戶，歷年來也累積了可觀的儲蓄。

50歲前，我的投資是60/40分配，即60%股票和房地產，40%固定利存、債券等；70歲後就保守些，變成40/60，因為股市起落難料。但據統計，過去幾十年，股市的報酬率平均每年有10%左右，所以資金每10年可以翻倍。我工作42年的累積退休資金果然是翻了四倍多，深深體會到「錢滾錢」的奧祕。

另外，我還有三個額外收入：一是學校有研究休假制度，每七年能有一年休假，學校支付半年薪資，很幸運，我去的研究機構和學府都付我全薪及旅費，所以華大的半年薪資是淨賺的。二是十幾萬的兒女大學教育補助金。三是華大支付額外退休金買我的終身職權利金，又剛好系裡需要聘請新人，而我也有意願提早在75歲退休，所以我獲得最優惠的權利金。另外還有社安金的收入，因為我的工作年數比較長，所以我們夫妻的社安金也比較多。

70歲半後，稅務局要求每年必須領取一定的百分比，這就是RMD(最低分配款額) ，譬如80歲時，你必須領取你的退休總額的5.35%；如你有100萬元存款，那你的稅前每個月的收入是近4500元。如90歲時，那你的RMD是8.19%。

有了好的經濟規畫，也就知道自己的經濟底線，接下來就是退休所在地的選擇。退休前，我們就開始利用寒暑假拜訪兒女，常租民宿做短期居住，找退休所在地，我們有二男一女，都已經成家立業，二個男孩都在加州。我們的考量是：近親人，即盡量搬到兒女家的附近，但不跟兒女住在一起；交通方便，近醫院、最好不用開車；天氣好，尤其冬季不要太冷。經過五年的拜訪尋找，我們終於決定在舊金山市區落腳，一來近老二的住處，離老大的家也不太遠，二來也都符合我們的需求。一個偶然機會，在老二家附近的新建大樓有房間出租，交通方便，樓下就是WF超市，十幾分鐘的公車或地鐵就可抵達市區，看了十分滿意，就租了下來。只是房租相當高，還好我們的月入足夠應付。

退休後我們開始到處遊山玩水，每年全家相聚在不同地方：夏威夷、阿拉斯加、溫哥華、大峽谷、優勝美地國家公園、聖地牙哥動物園等。退休後的六個春季，我應台大化學系聘請為客座教授，進行學術研究交流，搬到舊金山後，就省了從中部轉換飛機返台的幾個小時，算是選對地方。

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