封面故事／退休衣食無憂 盼從容圓夢

移民美國幾年後，因緣際會進了美國郵政總局工作，一眨眼工作將近29 年。見證了美國郵局處理包裹，分類信件，雜誌等機器的變化；但機器不能完全取代人工，大部分機器都是兩個人操控。我年紀越老，越有追不上機器的無力感，漸漸有了退休的想法。

有想法就要有計畫，以確保退休後，經濟安穏，衣食無憂，可以從容的享受夕陽無限好，圓些曾經有的小夢想。

聯邦員工有退休儲蓄計畫（TSP) ，我總是存入規定的最高金額，平時關注股票走向，調整投資分配比率，前二十幾年，大部分放在股票，長期獲利不錯。計畫退休後，轉移大部分到政府公債，就怕股市大跌，退休金縮水。我也買保本兼投資的年金、人壽保險、老人長期護理等醫療保險，防患未然。

我曾粗略估計我們老倆口退休後，每個月食、衣 、住、行、育、樂、稅務的開銷，個人認為還清房貸、車貸後再退休，經濟上比較少壓力。說到做到，開始省吃儉用，不多久就無債一身輕，這就是有計畫的好處吧。

退休後，我可以在台灣停留久一點，最好申請到台灣健保。台灣治安好，生活便捷，到東南亞旅行方便，如果看上某個適合的養老院，回台灣落葉歸根也挺好。

我從小就有無師自通的繪畫天賦，小學時拿了很多繪畫獎狀；國中時，常幫不同班級畫大海報；但是父母並不鼓勵，且常阻擾，退休後，應該可以重拾畫筆吧。

客廳裡的舊鋼琴也該粉墨登場。回想來美初期，經濟拮据，但為了孩子想學鋼琴，節衣縮食大半年，買了這個二手鋼琴。琴聲猶在耳邊，孩子已經長大，離家就業。退休後，就讓我物盡其用，拜師學彈鋼琴，想想那噹噹噹的琴聲，多美妙啊。

今年3月底，我終於退休了。我跟老伴說：我想開墾後院，計畫種些菜、果樹，順便養三隻小母雞…老伴卻說：我看報紙廣告，也諮詢朋友，都説我們可以在後院蓋一個小房子，自住或出租皆可…想想也是，收租婆比自耕農輕鬆多了，何樂而不為呢？

現在我的退休計畫是蓋小房子為第一優先，回台灣、畫畫，學鋼琴等等全部押後。古人說：計畫趕不上變化，如是也。