我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

封面故事／退休衣食無憂 盼從容圓夢

余愚

移民美國幾年後，因緣際會進了美國郵政總局工作，一眨眼工作將近29 年。見證了美國郵局處理包裹，分類信件，雜誌等機器的變化；但機器不能完全取代人工，大部分機器都是兩個人操控。我年紀越老，越有追不上機器的無力感，漸漸有了退休的想法。

有想法就要有計畫，以確保退休後，經濟安穏，衣食無憂，可以從容的享受夕陽無限好，圓些曾經有的小夢想。

聯邦員工有退休儲蓄計畫（TSP) ，我總是存入規定的最高金額，平時關注股票走向，調整投資分配比率，前二十幾年，大部分放在股票，長期獲利不錯。計畫退休後，轉移大部分到政府公債，就怕股市大跌，退休金縮水。我也買保本兼投資的年金、人壽保險、老人長期護理等醫療保險，防患未然。

我曾粗略估計我們老倆口退休後，每個月食、衣 、住、行、育、樂、稅務的開銷，個人認為還清房貸、車貸後再退休，經濟上比較少壓力。說到做到，開始省吃儉用，不多久就無債一身輕，這就是有計畫的好處吧。

 退休後，我可以在台灣停留久一點，最好申請到台灣健保。台灣治安好，生活便捷，到東南亞旅行方便，如果看上某個適合的養老院，回台灣落葉歸根也挺好。

我從小就有無師自通的繪畫天賦，小學時拿了很多繪畫獎狀；國中時，常幫不同班級畫大海報；但是父母並不鼓勵，且常阻擾，退休後，應該可以重拾畫筆吧。

客廳裡的舊鋼琴也該粉墨登場。回想來美初期，經濟拮据，但為了孩子想學鋼琴，節衣縮食大半年，買了這個二手鋼琴。琴聲猶在耳邊，孩子已經長大，離家就業。退休後，就讓我物盡其用，拜師學彈鋼琴，想想那噹噹噹的琴聲，多美妙啊。

今年3月底，我終於退休了。我跟老伴說：我想開墾後院，計畫種些菜、果樹，順便養三隻小母雞…老伴卻說：我看報紙廣告，也諮詢朋友，都説我們可以在後院蓋一個小房子，自住或出租皆可…想想也是，收租婆比自耕農輕鬆多了，何樂而不為呢？

現在我的退休計畫是蓋小房子為第一優先，回台灣、畫畫，學鋼琴等等全部押後。古人說：計畫趕不上變化，如是也。

上一則

封面故事／黃金退休期 值回票價

下一則

封面故事／退休安排 宜量力而為

延伸閱讀

封面故事 / 紐約「以墨結緣」慈善義賣展 詹秀蓉 書法公益40年

封面故事 / 紐約「以墨結緣」慈善義賣展 詹秀蓉 書法公益40年
封面故事 /紐約「以墨結緣」慈善義賣展 董幟強 畫出山情水性

封面故事 /紐約「以墨結緣」慈善義賣展 董幟強 畫出山情水性
封面故事／紐約慈善義賣展 台灣5位女書法家 揮毫獻愛心

封面故事／紐約慈善義賣展 台灣5位女書法家 揮毫獻愛心
封面故事／紐約慈善義賣展 莫肇生、莫里加父子 畫心中嶺南山水

封面故事／紐約慈善義賣展 莫肇生、莫里加父子 畫心中嶺南山水

熱門新聞

王惠汶 唐詩三首 (甲骨文-中堂-135X69cm)

封面故事／紐約慈善義賣展 台灣5位女書法家 揮毫獻愛心

2022-06-12 11:06
非裔購屋族面對的市場障礙更多。（路透）

大仁說財經／房市火熱 非裔買屋卻居劣勢

2022-06-12 02:09
詹秀蓉在疫情期間埋首抄寫藥師經，為民眾祈福。詹秀蓉提供

封面故事 / 紐約「以墨結緣」慈善義賣展 詹秀蓉 書法公益40年

2022-06-12 02:30
莫肇生勤於寫生，遍遊中國名山大川。莫肇生提供

封面故事／紐約慈善義賣展 莫肇生、莫里加父子 畫心中嶺南山水

2022-06-12 02:27
菁英女性們選擇投入母職的「主動付出」，是否完全能與「犧牲自我」畫上等號？其中的兩難困境，外人難以理解。(取自IMDb)

美國現象／菁英媽媽育兒困境 重返職場難

2022-06-12 02:23
泰國最著名的名勝還是皇宮和廟宇，圖為黎明寺的夜景。（圖皆由作者提供）

旅遊／曼谷「疫」外之旅 22天逛寺廟遊夜市

2022-06-12 02:02

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見