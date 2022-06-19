封面故事／黃金退休期 值回票價

作者夫婦喜歡戶外拍攝野生鳥類，特地訂購RV方便出行。(圖作者提供)

七年前先生和我選在同日退休，回首來看這個決定，我們覺得太值了。因為若是等到2020年，年滿65歲才下崗，正好是疫情初起，每日只能待在家中避疫，讓黄金退休期泡湯，這實在是始料未及也太悲慘了。

我們從80年初拿到學位後在美國工作，那時401K退休金制度初起，我們研究後認為在美國工作，最好的省税方法就是存退休金，因為除了延遲繳税，亦能讓帳戶中的盈餘能利上滾利。如果你瞭解投資72法則的原理，例如每年投資收率12%，72除12=6，6這個數字即表示每六年可回本。知道這個存錢利器後，每年我們除了存足退休金外，如果尚有餘款亦投資在股市或者共同基金。

早從1984年，先生做事的公司提供員工購買自家公司的股票(尤其以市價打85折)，購買2年，後來因換工作而停止。至今我們依然擁有這家股票，每年的股利即有上千元。

我也閱讀華爾街日報和金錢雜誌以增進我的金融知識，另外我學到買有股利的股票，可以利用再投資加買零頭股(DRIP, dividend reinvestment plan)，那是不收佣金，於是我買了一些藍籌股（blue chip又稱績優股、權值股是指擁有較高商譽、財務穩定且紮根行業多年的知名公司股票)，那時像麥當勞、百事、默克等公司，每季股利均不拿現金，改成股利再投資，退休後有的股票改拿現金，所以平日根本不愁沒錢花。

我從1995開始向世界日報投稿，將平常的所見所聞或心得寫下投稿，每年均有幾篇文章上報。我和先生均在IT行業打拚，倆人除了有共同話題外，2010年又培養出攝影愛好，周末到處遊山玩水拍照。

2015年接觸到匹克球(pickleball), 這是美國近年來成長最快速的運動，我們學會後，每天早晨出外打球健身，尤其我是俱樂部的公關，結交了上百位的球友，有的球友還請我們去他家聚餐，也有人釣了魚送給我們吃。先生也免費在社區免費教新人打匹克球，沒想到打球還能交到許多友善和互動良好的球友們。

因為我倆喜歡戶外拍照，尤其是拍野生鳥， 我們早在十多年前即萌生買部RV的念想，每年都去看RV秀，先生決定以後要買部Pleasure Way的C型車，因為它的長度20呎，開出去玩不必為了找停車位而傷腦筋，也容易操控。

作者夫婦喜歡戶外拍攝野生鳥類，特地訂購RV方便出行。(圖作者提供)

疫情下，我們想買的RV品牌竟然一車難求，給車商留下電話，没想到有人臨時取消訂單，我們遞補上位。此車價位比十年前貴的很多，但是歲月不饒人，此時不買，那以後就更不可能。等RV休旅車拿到手，馬上做了幾次短程旅遊以熟悉車子的性能。車上可以吃喝拉撒睡外，中午想要睡個午覺即可停下休息。之後遠征新墨西哥照沙丘鶴及雪雁和俄勒岡，達到我們開著RV悠閑旅遊的夢想。

當初提前退休，只是單純地想趁著年紀尚輕又無病痛，做自己愛做的事，也就是犧牲賺錢機會換取退休黃金寶貴時間，因為健康才是無價寶。當然工作時要及早儲蓄才有資本早退，我倆均不後悔當初的決定，覺得非常值回票價。

疫情下上帝又给我開了另一扇門，我和二姊在臉書上成立了以文交友的Just Write It社團，我把在世界日報投稿作文經驗盡情發揮，不但雞婆地幫人改錯字，更幫助錯字一大堆的視障郭文友順文，他的文章猶如蒙塵的珍珠，去年3月他被我推上台灣講義雜誌，6月再次投中，這成果真是比自己投中還要興奮快樂。

目前本團已達萬人，每日好文不絕，我們還集輯文章在台灣出書，目前正在排印書中，感謝世界日報的文藝園地，讓楊家三姊妹的文章越寫越好，今日才有餘力開創「以文交友」。

文友社團的作品集正在排印。(圖作者提供)

如果您想要知道年輕不老的祕訣，就是多看多寫永遠不要停止學習，每日快樂地與人互動交流。我願大家每日學習新的事物，人人有個年輕的大腦袋，就讓我們在臉書上「以文交友」吧。